新光金旗下新壽三重「新光水漾傑仕堡」上樑 明年底完工

新光金 (2888) 旗下新壽看好機場捷運沿線發展，於新莊、中和線雙捷運交會的三重站交通樞紐分別 2014 年 12 月、2015 年 1 月取得三重區三重段所有權土地，合計 603 坪的基地推出「新光水漾傑仕堡」，自 2016 年 9 月 23 日開工迄今，已正式完成上樑工程，預計將在 2019 年底完工。「新光水漾傑仕堡」基地面積 603 坪，鄰近台北車站特定專用區、機場捷運共構之三重站，總樓地板面積 1 萬 3,692.75 平方公尺，為地下 4 層，地上 17 層綠建築大樓，2016 年 9 月開工，2019 年底全部完工，區分為高級出租住宅大樓、旅館兩塊用途。



新壽表示，「新光水漾傑仕堡」3 至 7 樓將規畫短租型的商務旅館，8 至 17 樓則規劃高級出租住宅，目標鎖定高齡銀髮客群，旅館部分規畫有 58 間套房及相關附屬設施、高級出租住宅共 60 間，約為 15 至 33 坪，規畫健身房、水療池設的養生會館，為高齡者房客量身打造長期住宿空間，並享有高度隱私空間。



新壽不動產投資產品相當的多元，包含辦公大樓、百貨公司、旅館飯店及出租住宅。過去推出之優質商務出租住宅，例如天母傑仕堡、信義傑仕堡提供飯店的各項便利服務，吸引跨國企業之高階主管及國內企業家前來，經常維持滿租的狀況。