中國財險(02328-HK)上半年淨利潤同比微增0.06% 不派息

中國財險(02328-HK)公佈，截至2018年6月30日6個月，股東應佔利潤約120.9億元人民幣(單位下同)，同比增長約0.06%。每股收益為0.544元，不派息。

公告稱，公司及子公司總保費收入約2050.41億元，同比增長約14.1%。整體業務穩步增長主要源於意外傷害及健康險、農險、責任險、保證險等業務的較快發展。

其中，機動車輛險的總保費收入佔公司及子公司總保費收入的59.7%，為1224.33億元，同比增長約3.9%。2018年上半年，公司及子公司積極應對車險費率下降、新車銷量放緩、商車費率改革影響深化帶來的挑戰，進一步優化業務結構，完善渠道佈局，提高資源配置效率和渠道掌控力;完善車險營銷策劃和銷售過程管理，建立車險業務過程督導機制;深化卓越理賠服務工程，升級客戶服務體系，推行「警保聯動」和理賠夜市，擴大空中救援服務範圍，以高質量服務和品牌影響力提高客戶黏性，推動續保率同比提升，帶動機動車輛險總保費收入平穩增長。

此外，機動車輛險的已發生淨賠款為736.81億元，較2017年上半年的663.51億元增加11.0%，賠付率由2017年上半年的59.1%降低0.3個百分點至2018年上半年的58.8%。2018年上半年，公司及子公司積極調整業務結構，家庭自用車佔比提升;穩步推進零部件價格、通賠、反欺詐「三大平台」建設，持續深入推廣配件電商直供，引入駕安配平台，加強對重點配件的成本管控;通過人傷管理新模式和新舉措，有效管控人傷賠付成本;繼續做好追償督導工作，推進車輛拆解和損餘零配件再製造再利用，機動車輛險賠付率有所下降。

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