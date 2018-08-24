歐股盤中─基本資源類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.13%

最新一輪美中貿易談判結束，市場聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾於全球央行年會的演說；今 (24) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.13%。

台北時間週五下午 5 點 59 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.13%，德國 DAX 指數上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數上漲 0.20%，英國 FTSE 指數上漲 0.16%。

週五早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走揚，基本資源類股表現相對較好；礦業公司 Antofagasta 股價漲逾 2%，英美資源集團股價上漲約 0.9%。

建材公司 Kingspan 上半年獲利增加，前景看俏，股價大漲 7%。

最新一輪美中貿易談判週四落幕，白宮發布聲明，稱雙方針對如何實現公平、對等的經濟關係，以及解決智慧財產權問題的方法，交換意見。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅的措施。

中國商務部批評，美方一意孤行，涉嫌違反世界貿易組織 (WTO) 規則，中方將向 WTO 提起訴訟。

Fed 主席鮑爾週五出席全球央行年會，並以「經濟變動中的貨幣政策」為題，發表演說；投資人將從中觀察，Fed 對升息及縮表的看法。