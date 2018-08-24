「硬脫歐」不可避免？英國政府加快制定緊急預案

英國退歐的最後期限在 2019 年 3 月 29 日。如果屆時英國政府與歐盟仍然無法達成具體的協議，英國將要不得不「無協議退歐」。

談判仍在推進，英國政府也稱「不太可能『無協議退歐』」。但其承認，有必要為「所有的結果做準備」。周四，英國政府發布了 25 份文件，介紹在「無協議退歐」的情況下，一些具體的領域的政策指引。更多的指引還將在 9 月繼續發布。

「無協議退歐」，意味著截至格林威治時間 2019 年 3 月 29 日 23 時，英國成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的退歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。

進出口貿易方面，英國退歐後將退出歐盟單一市場和海關聯盟。在「無協議退歐」情況下，英國將與歐盟外的「第三國」待遇無差，英國和歐盟互相享受符合 WTO 要求的最惠國待遇。

英國與歐盟之間的貨物自由流通將立時停止。若雙方未能達成退歐協議，英國與歐盟貿易的壁壘會顯著升高。而消費者和企業會成為「硬退歐」代價最終的買單人。

此前，英國的信用卡、借記卡或是線上支付（Paypal）都需要支付額外的手續費。這種「敲竹槓」行為在今年 1 月正式被禁止。但如果「硬退歐」發生， 英國境內購買歐盟零售商產品時，信用卡的高額手續費可能會捲土重來，因其不再受到英國禁令的限制。

同樣地，英國境內金融機構的跨境交易也會變慢，因為它們不再歸屬於歐盟的支付系統。

居住在歐盟的英國人士會受到較大的影響，主要在保險和養老方面。英國保險公司被排除在歐盟以外，因此甚至有可能無法對歐盟境內的英國人士發放養老年金。目前居住在歐盟境內、受益英國養老保險計劃的英國公民超過 30 萬名。

藥品短缺也有可能是英國會面臨的難題之一。BBC 提到，如果海關拒絕放行相關的車輛，胰島素這樣的關鍵藥品供應可能受限。英國政府在文件中稱，有必要時，將為企業提供一定的過渡期。

英國健康與社會保障部部長致信藥企，建議將藥品庫存增至至少 6 周。

英國政府並未闡明農業貿易在「硬退歐」的狀況下是否會受到影響。不過政府文件提到了有機食品，並強調極有必要設定新的認證程序。這一過程可能需要高達九個月時間，並且有可能要在英國正式退歐之後才能開展。

缺乏必要的認證條件，英國農民可能無法通過歐盟境內開展出口貿易。英國農民聯盟 NFU 形容這是「懸崖邊緣」的狀態。