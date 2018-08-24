央行公布 7月M1B及M2年增率分別為5.76%及3.68%

央行今日公布，107 年 7 月日平均貨幣總計數 M1B、M2 月增率分別為 1.05% 及 0.04%，均較上月為高。M1B 及 M2 年增率分別下降為 5.76% 及 3.68%，主要受外資淨匯出，以及放款與投資成長減緩之影響。累計今年 1 至 7 月 M1B 及 M2 平均年增率分別為 5.33% 及 3.70%。7 月準備貨幣日平均數為 3 兆 9,393 億元，較上月增加 137 億元。其中，流通中通貨 (通貨發行額扣除央行庫存現金) 略減 1 億元，金融機構存放央行準備金增加 138 億元。7 月日平均準備貨幣年增率為 6.42%，較上月之 7.25% 下降 0.83 個百分點。累計今年 1 至 7 月日平均準備貨幣之平均年增率為 5.53%，較上年同期之 5.09% 為高。



7 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.06%，較上月底為低；年增率亦由上月底之 6.04% 下降為 5.67%，主要係因銀行對民間部門債權成長減緩所致。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，以及直接金融，則全體非金融部門取得資金總額年增率為 3.73%，低於上月底之 3.90%。

