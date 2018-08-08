華南金上半年純益年增逾2成 估今年央行升息機率低

華南金 (2880-TW) 今 (8) 日舉行法說會，會中公布今 (2018) 年上半年自結稅後純益達 73.8 億元，年成長 23.2%，第 2 季單季純益 40.8 億元，每股純益(EPS)0.67 元，股東權益報酬率(ROE) 8.84%、資產報酬率(ROA) 0.57%。針對升息議題，華南金主管認為，台灣今年經濟先高後低，央行沒升息的急迫性，估今年升息的機率偏低。

華南金主管表示，美國持續穩步升息步伐不變，目前 9 月升息的進度不變，而台灣部分，今年經濟成長率呈現前高後低的情況，加上下半年美中貿易戰等全球不確定因素增加，央行並沒有升息的急迫性，估計今年台灣央行不會有升息的動作。

華南金上半年純益大躍進，其中獲利主要來源華南銀上半年自結稅後純益達近 72 億元，年增 25%，每股稅後純益 (EPS)0.93 元，主要受美國進入升息循環、財富管理業務回溫，金融市場交易熱絡影響，手續費收入及投資收益有明顯成長，整體淨收益達 200 億元，年增率達 15%。

華南金表示，華南銀行透過調整放款結構，積極拓展利差較高的’外幣、中小企業及消金等放款業務，其中中小企業放款年成長 5.5%，房貸及消金放款年成長 4.8%，今年 6 月銀行存放利差上升至 1.45%，淨利息收益率 (NIM) 年增 4bps 至 1.03%。

手續費收入方面，受惠市場美元保單需求強勁，財富管理手續費收入大幅成長 27%，而受惠台灣、美國利差進一步擴大，資金運用轉向 SWAP 交易 (換匯交易) 創下高峰，兌換利益增加 13 億元，金融商品投資利益順勢走高，年成長 153％。

資產品質方面，今年 6 月銀行逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率 637.25%，均較同業平均佳。

子公司華南永昌證券上半年自結稅後純益達近 4 億元，年成長 41%，經紀業務市占率提升至 3.24%，同業排名第 8；展望下半年，持續推動人員及業務轉型，衝刺財富管理及法人業務，並順應 Fintech 浪潮，推出整合性手機 APP，提升營運競爭力。

華南產險上半年營業利益較年增 10%，自結稅後純益近 3 億元，簽單保費收入市占率 5.63%，同業排名第 7；展望下半年持續研發新種商品，並強化與保經代通路合作，擴大產險業務發展。