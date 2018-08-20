央行公布 Q2經常帳順差178.2億美元 金融帳淨資產增加126.4億美元

央行公佈，107 年第 2 季經常帳順差 178.2 億美元，金融帳淨資產增加 126.4 億美元，連續 32 季呈現淨流出，央行準備資產增加 21.6 億美元。央行表示，本季經常帳順差較上年同季增加 4.8 億美元或 2.8%。其中商品貿易順差為 194.1 億美元，較上年同季增加 19.1 億美元。出口受全球經濟穩健成長及新興科技應用帶動電子零組件需求擴增影響，較上年同季增加 70.7 億美元；進口因出口引申需求擴增，加上國際原物料價格上揚，較上年同季增加 51.6 億美元。服務收支逆差 22.6 億美元，較上年同季略減 0.02 億美元，主要係專業與管理顧問服務費收入增加。初次所得順差 13.8 億美元，較上年同季減少 17.9 億美元，主要係支付非居民直接投資所得增加。二次所得逆差 7.1 億美元，較上年同季減少 3.6 億美元，主要係保險理賠收入增加。



而金融帳方面，本季直接投資淨資產減少 7.9 億美元。其中，居民對外直接投資淨增加 23.7 億美元，外資直接投資淨增加 31.6 億美元。證券投資淨資產增加 218.8 億美元。其中，居民對外證券投資淨增加 153.9 億美元，主要係保險公司投資國外債務證券增加；非居民證券投資淨減少 64.9 億美元，主要係外資減持台股。衍生金融商品淨資產減少 19.3 億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利得。其他投資淨資產減少 65.2 億美元，主要係銀行部門自國外聯行引進資金。



累計今年 1 至 2 季，經常帳順差 371.7 億美元，金融帳淨資產增加 283.2 億美元，央行準備資產增加 69.2 億美元。