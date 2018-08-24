全國電揮軍新零售 明年Q4電商將上線 完整線下線上版圖

新零售當道，現階段專營實體通路的全國電 (6281) 默默佈局電商，在今年新的 ERP 已於 4/1 成功上線後，下一步就是揮軍電商，預計明年第四季上線。此外，全國電副牌 Digital City 已開出高雄、台中、屏東與台南共四家店，表現超乎內部預期，而首間 Apple Shop 已於 8/11 正式進駐高雄民族店，將進一步拉抬 DC 門市業績。



全國電在二代接班之後，經營面貌煥然一新，總經理林政勳至今正式掌舵滿週年，穩步打造新零售策略藍圖。他指出，該公司先以雙品牌策略在市場上展現企圖新，今年 4 月再透過導入 SAP 新的 ERP 系統，佈局線上購物，目標提供消費者線上線下完整的購物體驗。



發言人林政儒補充，儘管線上購物目前也已進入紅海，競爭激烈，但基於新零售考量，一向以實體通路為主的全國電必須提供消費者全方位的新零售服務，並吸引年輕族群消費。



至於線上購物正式上線的時間點，預計會在明年第四季，目前商品的選擇還在討論中，雖然該公司是以家電、數位商品為主，但是否會加入其他的品項，現在都仍在細部討論中。



此外，在 Digital City 方面，目前四家據點營運狀況超乎預期，該公司計劃在 3-5 年之內能夠開出 30 處據點，不過 DC 店面動輒需要 200 坪以上樓地板面積，比較難找，將努力展店。