全國電上半年EPS 3.05元 H2保守 今年力求成長

全國電 (6281) 上半年繳出亮麗成績單，EPS 突破 3 元，來到 3.05 元，獲利成長 9%。展望下半年，因季節性因素保守以對，今年業績將以成長為目標。全國電週五 (24 日) 召開法人說明會，今年上半年合併營收達 894.7 億元，較去年同期成長 7.12%，營業利益為 3.66 億元，年增率 13%，稅後盈餘 3.02 億元，年增率 9%，EPS 3.05 元。



其中，第二季營收 48.39 億元，季增 17.8%，年增率 4%，毛利率 17.64%，低於首季的 20.9% 與同期的 18.14%，營益率 3.39%，低於首季的 4.92%，與同期持平，營業利益 1.64 億元，季減 18.8%，年增 3.8%，稅後盈餘 1.36 億元，季減 18%，年增 0.7%，EPS 1.37 元。



展望下半年，總經理林政勳指出，會比較辛苦，因此保守看待。而保守的原因主要是氣候變遷，今年冷氣旺季提前到 5 月發酵，反而 6 月以後轉淡，加上近日中南部大水，進一步壓抑冷氣的銷售動能，而去年冷氣銷售高峰為 7、8 月，一來一回，下半年成長趨緩。



不過，林政勳仍強調，公司內部透過營運策略的帶動，仍將力拚今年業績恢復成長的格局。