旺季到、電視面板價格止跌 友達7月合併營收258億月增3.9%

友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布 7 月合併營收 258 億元，月增 3.9%，年減 8.5%，累計前 7 月合併營收 1753 億元，年減 12.9%；友達 7 月營收回溫，是因第 3 季進入旺季，品牌廠啟動拉貨，電視面板價格止跌，推升友達單月營收回溫。

友達統計，7 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 979 萬片，月增 1.6%；中小尺寸面板出貨量超過 1554 萬片，月增 14.5%。

電視面板價格 7 月止跌反彈，部分電視面板價格調漲，由 32 吋帶頭調漲，8 月漲勢擴大到 40、43、55 吋等各尺寸電視面板價格調漲，不過超大尺寸的 65 、75 吋電視面板價格則持平，研調機構預估，8 月 55 吋以下電視面板全面上漲，預估可望有 2-3 美元漲幅，第 3 季電視面板漲幅約 5-10%。

友達預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；法人看好在電視面板價格上漲，及旺季效應加持，第 3 季面板廠營運將受惠。

友達第 2 季合併營收 750.5 億元，毛利率 9.7%，營益率 2.8%，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，每股純益 0.13 元，連續 8 季獲利；累計上半年合併營收為 1495 億元，毛利率 10.3%，營益率 3.4%，每股純益 0.58 元。

友達日 K 線圖



