豪雨造成災損 受災戶、廠商保存證據 可減免四大相關稅捐

連日豪大雨造成水災，財政部表示，若民眾發生災害損失，可在期限內向當地國稅局申請災害損失減免，減免的項目包括所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等。

其中財政部南區國稅局表示，針對所得稅減免規定，受災戶依法領取政府發放的災害補助，例如農漁民救助金，可免納所得稅。

而申請流程上，受災戶應於災害發生後 30 日內，檢具損失清單及證明文件，報請管轄國稅局分局或稽徵所派員勘查，經核定後，得於辦理該年度綜合所得稅或營利事業所得稅結算申報時，列報災害損失，如災區內之工廠或分支機構與其總公司分屬不同縣市者，也可向工廠或分支機構所在地國稅局分局或稽徵所，就近申請派員勘查。

至於營業稅部分，小規模營業人若因災害影響無法營業者，可向管轄國稅局分局或稽徵所申請，准許扣除其未營業的天數，以實際營業天數計徵營業稅。

貨物稅方面，受災的貨物稅廠商，其已稅或免稅貨物消滅或受損導致不能出售者，在災害發生後，檢具損失清單及相關證明文件向管轄國稅局報備，申請已納稅款的退還或銷案。

而菸酒稅部分，受災的菸酒稅產製廠商或菸酒進口商，其已稅或免稅菸酒消滅或受損致不能出售者，在災害發生後 30 日內，檢具損失清單及相關證明文件向管轄國稅局報備，可申請已納菸酒稅、菸品健康福利捐的退還或銷案。