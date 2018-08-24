歐股盤前─市場關注鮑爾演說 歐洲Stoxx 50期指漲0.15%

最新一輪美中貿易談判結束，市場聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾於全球央行年會的演說；今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.15%。

台北時間週五下午 2 點 30 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.14%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.22%。

最新一輪美中貿易談判週四落幕，白宮發布聲明，稱雙方針對如何實現公平、對等的經濟關係，以及解決智慧財產權問題的方法，交換意見。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅的措施。

中國商務部批評，美方一意孤行，涉嫌違反世界貿易組織 (WTO) 規則，中方將向 WTO 提起訴訟。

貿易談判無重大進展，亦未安排下次磋商，美中兩國互相加徵關稅的措施，如期執行，外界憂心，貿易緊張情勢恐加劇。

週四美股收低，道瓊工業指數收跌 76.62 點 (0.3%)，至 25656.98 點；標普 500 指數收跌 4.84 點 (0.17%)，至 2856.98 點；那斯達克指數收跌 10.64 點 (0.13%)，至 7878.46 點。

Fed 主席鮑爾週五出席全球央行年會，並以「經濟變動中的貨幣政策」為題，發表演說；投資人將從中觀察，Fed 對升息及縮表的看法。