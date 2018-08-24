歐洲央行會議紀要：貿易保護主義是經濟面臨的最大威脅

8 月 23 日周四，歐洲央行公布 7 月貨幣政策會議紀要顯示，貨幣政策委員們認為，貿易保護主義是歐元區經濟面臨的最主要風險，不過經濟增長依然和 6 月所預測的一樣強勁。

7 月 26 日，歐洲央行在當月貨幣政策會議上宣布維持三大利率不變，並確認 QE 將在 12 月底結束。不過，歐洲央行表示，只要有必要，就將對到期債券進行再投資，再投資將一直持續到 QE 結束後很長一段時間。

今日公布的會議紀要內容顯示，貨幣政策委員會認為歐元區經濟表現符合預期，貨幣政策沒有任何調整的必要，因此當時一致同意維持貨幣政策立場不變。

但委員們也指出，與國際因素有關的不確定性依然很高，尤其是涉及到貿易保護主義所帶來的威脅，以及貿易緊張局勢惡化的風險。

緊張局勢不僅是指施加關稅帶來的影響，還可能會導致遍及全球的信心下滑。

儘管如此，委員們對通膨的信心卻有所上升。

歐洲央行執行董事會成員 Peter Praet 認為通膨已經逐漸顯現出一些勢頭，決策層也越發相信，在經歷了多年的通膨疲軟之後，歐元區的物價壓力將很快恢復到更穩定正常的水平。

歐元區經濟的強勁勢頭支撐起我們的信心，在未來的一段時間內，中期通膨率將接近但略低於 2% 的目標。在定價鏈的早期階段，薪資水平和價格壓力不斷上升，進一步支撐了這種信心。

目前，儘管歐元區失業率大幅下降，但工資增長直到今年才有所起色。歐央行行長德拉吉曾在 7 月的新聞發布會表示，看到了更高的名義工資增速影響，預計下半年各行業和各國將出現廣泛的薪資增長，而薪資談判是目前驅動名義薪資增長的主因。

今年 6 月，歐元區 6 月調和 CPI 年增率增長 2%，這是 2017 年 2 月來歐元區通膨首次達到 2%（當月亦為 2%）。其中，能源價格通膨最為明顯，年增率增長 8.0%；食品價格緊隨其後。

在剔除上述兩項後，潛在通膨依舊疲軟，因此，歐央行對逐漸走高的物價以來仍保持謹慎態度。