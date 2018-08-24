中美最新一輪貿易談判結束 釋放了這三點重要資訊！

8 月 23 日，備受矚目的中美最新一輪貿易談判結束。

同一天，美國又揮舞大棒，對 160 億美元中國商品加征 25% 的關稅。來而不往非禮也，中國馬上回敬同樣 160 億美元美方商品，同樣加征 25% 的關稅。

打打談談。談是為了避免打，但打也似乎不影響談。

談判結束後，中方發布了一段話的新聞通稿：

應美方邀請，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代錶王受文率中方代表團於 8 月 22 日至 23 日在華盛頓與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方關注的經貿問題進行了建設性、坦誠的交流。雙方將就下一步安排保持接觸。

整整一百個中文字，言簡意賅，但新聞要素齊全，很多話顯然也是內涵豐富。

在中方發布新聞稿之前，美方以白宮副新聞秘書林賽 · 沃爾特斯的名義，發表了一個簡單聲明：

美中兩國官員已結束為期兩天的經貿磋商，雙方就如何實現兩國經貿關係的公平、平衡和對等交換了意見，包括解決像 301 報告中所列出的中國結構性問題。美方讚賞中方代表團赴美參加這些會談。美方代表團將就磋商內容向主管官員匯報。

也很簡短，但不乏鋒芒在其中，同時也極具外交口吻。

這兩段話結合起來，在牛彈琴看來，其實也釋放了至少三點重要資訊。

第一，雙方都對談判持開放態度。

中方新聞通稿的頭五個字，和 8 月 16 日中方發布要去華盛頓會談的通稿一樣，都是「應美方邀請」。

這還真不是一個外交面子的問題，因為這確實是美方發出了邀請，這也表明了美方態度的某種微妙變化。

之所以會突然有所轉圜，因為現實很殘酷，貿易戰確實就是兩敗俱傷。這次史無前例的貿易摩擦，已經對中美一些企業和產業帶來了嚴重衝擊；隨著貿易戰在持續升級，雙方都將蒙受重大損失。

在美國相關的聽證會上，幾乎一邊倒的聲音，就是美方企業家都呼籲：不要打貿易戰了。

回到談判桌前，通過對話溝通解決問題，就成了唯一正確的選擇。所以，美方這次聲明也特意說了一句：美方讚賞中方代表團赴美參加這些會談。

請注意這個關鍵詞：讚賞。

美方是主人，中方是客人，美方還是遵守了外交的基本禮儀，也反映出了某種欣喜。

另外，根據西方媒體的報導，兩位匿名美國政府高級官員就對外透露，川普正密切關注中美經貿磋商的進展，他對美國官員與中方官員保持接觸持開放態度。

也就是說，川普雖然大棒揮舞，但也還是希望談的。

第二，這可能不是一次輕鬆的談判。

中方的新聞通稿里，有這樣兩個關鍵詞：建設性、坦誠。

「建設性」，表明雙方態度都很積極，也還是想努力取得某種突破。

「坦誠」，內涵就更豐富了一點。熟悉外交辭令的朋友可能知道，這看似很正面的詞彙，但實際意思可能是雙方毫不客氣，堅持各自的立場，也無法有效說服對方。

也就是說，這一次華盛頓談判，雙方態度還挺積極，但談判進行得很激烈。

從美方的聲明看，美方繼續向中國施壓，提出了「包括解決像 301 報告中所列出的中國結構性問題」。

中方自然也不會示弱。這一次談判，也沒有如前面三次談判一樣，最後公布一些具體成果，反映出中方對原則立場的堅持：核心利益不容侵犯，貿易霸凌主義，逼中國吞下苦果，中國絕不可能接受。

當然，按照前三輪談判的經驗，即使這次談判達成共識，美方能否說話算數，仍舊是一個懸念。

第三，談判應該還會繼續。

那這次談判是不是破裂了呢？

應該也不是的。

中方的新聞通稿說：雙方將就下一步安排保持接觸。

美方的聲明說：美方代表團將就磋商內容向主管官員匯報。

也就是說，雙方還在盤點這次談判的結果，也需要向上級部門報告，並為下一步安排保持接觸。

這將是一場艱難的、長期的、拉鋸式的談判，甚至還不乏反覆。談談打打，打打談談，指望一兩次談判就解決所有問題，顯然是不現實的。

要知道，這次華盛頓談判，雖然是貿易戰爆發後中美首次面對面談判，但從美方之前釋放的一些資訊來看，中美其實此前已進行了多輪工作層面的接觸，包括電話的溝通。

而且，這次談判，畢竟也還只是副部長級的談判。有了之前談判達成共識、然後白宮撕毀協議的教訓，雙方這次都很小心翼翼，都有所期待，但也都明白彼此立場間的落差。

因此，談判要取得真正突破，肯定還需要進一步的接觸，甚至更高級別的溝通，這考驗的是雙方決策者的智慧、決斷和魄力。

但有一些原則立場，卻是永遠不會變的。

這次去華盛頓談判前，中方就再次強調：歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

「對等、平等」，自然不用多說；「誠信」，顯然意味深長。對於美國人的誠信，中方多少還是有些疑慮的。

談判的本質是要協商，是「妥協的藝術」。川普在《交易的藝術》一書中曾提到，「做交易重要的是不能太貪婪」。

這個世界，人心不足蛇吞象，多少國家就因為貪婪，而最終跌入了深淵！真希望美國不是這樣。