正隆手握5大都更案 2年內進入收成期

正隆 (1904-TW) 手握 5 大都更案，其中羅斯福路「正隆天第」已完工銷售中，而饒河街都更案也預計 9 月完工，今 (26) 日董事會再決議將斥資近 35 億元，興建杭州南路都更案，預計 2021 年 3 月完工，再加上規劃中的三重、南昌路都更案，意味著正隆這 2 年內都更將進入收成期。

正隆發言人何台桹今日於證交所發布重訊表示，將斥資近 35 億元，興建杭州南路都更案，為地上 22 層、地下 5 層住商混和大樓，總銷售樓地板面積約 12214 坪，總戶數 169 戶，正隆可分到 40 戶，預計 9 月開工，2021 年 3 月完工，預估營收 39 億元，獲利率約 12.18%，以此估算獲利約 4.8 億元。

除了杭州南路都更案外，正隆目前還有另外 4 個都更案進行中，包括：已完成興建銷售中的羅斯福路「正隆天第」，興建中的饒河街都更案，以及規劃中的三重都更案、南昌路都更案。

何台桹表示，羅斯福路「正隆天第」目前銷售中，預估可貢獻正隆營收約 20 億元，預估獲利 2 億元，但實際入帳狀況還要視銷售狀況而定，目前洽詢看屋人潮不錯，預期下半年有望成交。

而饒河街都更案投資額為 13.5 億元，興建地上 18 層、地下 4 層住宅大樓，預計今年 9 月完工，預估獲利約 1.2 億元。