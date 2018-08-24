台燿高階產品比重提高 下半年毛利率走勢俏 外資升目標價

亞系外資最新出爐報告指出，CCL(銅箔基板) 廠台燿 (6274-TW) 下半年毛利率將優於預期，可望攀升至 23% 以上，並調升今、明年獲利預估，明年每股純益上看 9.4 元，因此同步調升台燿目標價，由原先 140 元微幅調高至 141 元，重申「買進」評等。

亞系外資指出，台燿下半年在高階銅箔基板出貨將持續增加，預估下半年毛利率走勢強勁，調高今年下半年及明年毛利率預估，由原先的 22.7% 及 23.1%，調高至 23.3% 及 23.6%。

亞系外資報告並調高台燿今、明年獲利預估，幅度分別為 4% 及 2%，明年每股純益預估達 9.4 元。

外資圈指出，台燿毛利率優於預期，下半年產能滿載，第 3 季將陸續出貨資料中心、遠端傳輸及基地台等新訂單，低訊號流失產品比重有機會向上提升，進而帶動平均售價 (ASP) 增加；另外美商蘋果筆電及平板第 3 季也將出貨，估第 3 季營收可望創新高，加上近期銅價修正，有利毛利率增加。

台燿第 2 季稅後純益為 4.52 億元，每股純益 1.84 元；上半年稅後純益 8.542 億元，年增 49%，每股純益高達 3.47 元。

台燿目前為台股三大專業 CCL 廠股王，公司正著手擴產，預計今年第 4 季完工，明年第 1 季將量產投產，應用產品為 5G 通訊，並將從傳統 PCB 跨入 IC 載板。