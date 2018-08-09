台燿擁高頻高速CCL及5G題材 外資喊買調升目標價達140元

PCB 上游銅箔基板廠台燿 (6274-TW) 公布財報，上半年稅後純益 8.5 億元，年增近 5 成，每股純益達 3.47 元，隨著台燿積極切入 5G 基材商機，亞系外資重申「買進」評等，目標價上看 140 元。

亞系外資最新報告表示，台燿下半年產能將滿載，主要是來自高頻、高速 CCL 的強勁需求，數據中心升級趨勢及 HDI 產品市場需求加速，今年第 2 季獲利由於產品組合改善而提升，重申「買進」的評等，亞系外資更看好台燿基本面具高頻及高速傳輸升級及 5G 商機等題材，目標價上看 140 元。

法人圈也指出，台燿毛利率優於預期，下半年產能滿載，第 3 季將陸續出貨資料中心、遠端傳輸及基地台等新訂單，低訊號流失產品比重有機會向上提升，進而帶動平均售價 (ASP) 增加，另外美商蘋果筆電及平板第 3 季也將出貨，預估第 3 季營收可望創新高，加上近期銅價修正，有利毛利率增加。

台燿第 2 季營收 45.77 億元，毛利率 22.5%，稅後純益為 4.52 億元，每股純益 1.84 元；上半年營收 90.14 億元，毛利率 21.58%，年增 0.15 個百分點，稅後純益 8.542 億元，年增 49%，每股純益高達 3.47 元。

台燿目前為三大專業 CCL 廠股王，公司正著手擴產，預計今年第 4 季完工，明年第 1 季量產投產，應用產品為 5G 通訊，並將從傳統 PCB 跨入 IC 載板，台燿也已發行 15 億元可轉換公司債充實營運資金。