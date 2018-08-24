樺漢Q2營益率可望是今年低點 法人看好下半年逐季揚升

工業電腦樺漢 (6414-TW) 今年上半年每股純益表現低於去年同期，法人下修今年每股純益約為 13 元，不過維持買進評等，目標價則調整下修到 350 元，預期第 2 季營益率將是歷史低點，未來可望逐季走揚，並看好樺漢 2019 年起在中國大陸的營運表現，集團綜效可望發揮，2019 年營收看增近 3 成。

樺漢第 2 季與上半年營收、毛利率成長，不過營益率反向下滑，市場擔憂後續獲利空間，利空打擊影響近期股價跌勢慘烈，本週股價跌至 273.5 元，創 14 個月以來新低，8/21 起則被打入分盤交易。

樺漢股價近 3 個月來跌幅近 40%，外界認為，與樺漢及鴻海集團亟欲發展的中國製造 2025 受到美國干擾有關，加上營業費用居高不下，第 2 季營益率僅 2.46%，低於市場預期，寫下歷史新低，造成近來市場資金撤出。

法人評估，由於樺漢主要營收來自 S&T ，今年 S&T 營運看佳，旗下帆宣更將受益於鴻海集團在美國擴建新廠建設，全年營收仍可年增 2 成，今年第 2 季營益率應為谷底，未來將逐季走揚。

累計樺漢 1 至 7 月營收為 308.3 億元，年增率已達 1.74 倍，稅後純益 5.78 億元，每股純益 7.55 元。