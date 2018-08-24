台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月24日

國泰金昨（23）日召開法說會，揭露上半年國泰人壽新增總投資 1,963 億元，幾乎全數都投入海外，國內股債市則全數減碼。截至 6 月底止，國壽投資國內股票、債券分別小幅減碼 90 億元、110 億元，新錢主要加碼國外股票約 400 億元、國外債券約 1,600 億元。

今年以來科技業零組件缺貨聲不斷，進入第三季的傳統旺季後，玻璃基板、偏光片和驅動 IC 缺口更大。市調單位預估，零組件缺貨也連帶影響電視面板供貨量、帶動價格大漲，先前超跌的 32 吋、65 吋面板，8 月報價已經漲回現金成本之上，9 月面板價格還將續漲，面板廠第三季獲利看好。

房貸業務競爭激烈，銀行持續壓低利率搶奪市占率，中央銀行昨（23）日公布，五大銀行新承做房貸利率連三降，7 月跌至 1.62%，為歷史次低。

經濟日報

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工商時報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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