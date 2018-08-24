[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/23 107/08/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54220 10.54100 0.00120 0.01138 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92760 9.89300 0.03460 0.34974 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92950 9.89490 0.03460 0.34968 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.88770 9.85730 0.03040 0.30840 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.88790 9.85710 0.03080 0.31247 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.22840 9.20220 0.02620 0.28471 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49790 9.46980 0.02810 0.29673 中國信託台灣活力基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 中國信託台灣優勢基金 17.44000 17.50000 -0.06000 -0.34286 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88520 9.88230 0.00290 0.02935 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25010 9.24750 0.00260 0.02812 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27660 10.27330 0.00330 0.03212 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57780 9.57470 0.00310 0.03238 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.62800 10.57860 0.04940 0.46698 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.25520 9.21210 0.04310 0.46786 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12090 11.12730 -0.00640 -0.05752 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00880 10.01450 -0.00570 -0.05692 中國信託智能運動基金-台幣 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 中國信託智能運動基金-美元 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98590 10.98570 0.00020 0.00182 中國信託精穩基金 18.45490 18.48450 -0.02960 -0.16013 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 63.17000 62.98000 0.19000 0.30168 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.53790 39.54780 -0.00990 -0.02503 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.91000 18.04000 -0.13000 -0.72062 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40260 11.40170 0.00090 0.00789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52780 10.55470 -0.02690 -0.25486 元大上證50基金 27.94000 27.87000 0.07000 0.25117 元大大中華TMT基金-人民幣 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 元大大中華TMT基金-新台幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683 元大大中華價值指數基金-美元 12.69700 12.63400 0.06300 0.49865 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.08000 16.99500 0.08500 0.50015 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.28700 10.33800 -0.05100 -0.49333 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.90700 9.98200 -0.07500 -0.75135 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.95000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.42200 46.01480 -0.59280 -1.28828 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50410 10.49340 0.01070 0.10197 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72700 9.71710 0.00990 0.10188 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67590 9.69140 -0.01550 -0.15994 元大巴西指數基金 5.28500 5.16100 0.12400 2.40264 元大巴菲特基金 28.84000 28.76000 0.08000 0.27816 元大日經225基金 28.16000 28.11000 0.05000 0.17787 元大台商收成基金 24.55000 24.48000 0.07000 0.28595 元大台灣50單日反向1倍基金 12.16000 12.25000 -0.09000 -0.73469 元大台灣50單日正向2倍基金 39.58000 39.01000 0.57000 1.46116 元大台灣中型100基金 33.64000 33.46000 0.18000 0.53796 元大台灣加權股價指數基金 25.71600 25.56100 0.15500 0.60639 元大台灣卓越50基金 85.32000 84.73000 0.59000 0.69633 元大台灣金融基金 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.20000 32.00000 0.20000 0.62500 元大台灣高股息基金 27.42000 27.32000 0.10000 0.36603 元大台灣電子科技基金 36.52000 36.35000 0.17000 0.46768 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56100 12.60000 -0.03900 -0.30952 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.63000 -0.01000 -0.15083 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806 元大全球股票入息基金-美元配息 9.67200 9.63900 0.03300 0.34236 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 元大全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 元大全球農業商機基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大多多基金 19.26000 19.35000 -0.09000 -0.46512 元大多福基金 55.94000 55.86000 0.08000 0.14322 元大亞太成長基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61010 8.61580 -0.00570 -0.06616 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09010 7.09490 -0.00480 -0.06765 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.52700 9.54300 -0.01600 -0.16766 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95300 9.95200 0.00100 0.01005 元大卓越基金 48.91000 48.75000 0.16000 0.32821 元大店頭基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 元大泛歐成長基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26560 10.26510 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58660 9.56740 0.01920 0.20068 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.67700 31.64060 0.03640 0.11504 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.41760 38.54540 -0.12780 -0.33156 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.84230 18.89270 -0.05040 -0.26677 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.60330 19.49420 0.10910 0.55965 元大美國政府7至10年期債券基金 38.98600 38.88440 0.10160 0.26129 元大高科技基金 19.90000 19.90000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.25330 16.25310 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98170 11.98160 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 元大華夏中小基金 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397 元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 元大新中國基金-美元 8.94900 8.99300 -0.04400 -0.48927 元大新中國基金-新台幣 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 元大新主流基金 26.76000 26.87000 -0.11000 -0.40938 元大新東協平衡基金-美元 9.40600 9.39600 0.01000 0.10643 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.86080 9.85540 0.00540 0.05479 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46120 9.45600 0.00520 0.05499 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.97670 9.97130 0.00540 0.05416 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.57650 9.57130 0.00520 0.05433 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60550 9.60090 0.00460 0.04791 元大新興亞洲基金 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 元大萬泰貨幣市場基金 15.10100 15.10080 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.36000 39.39000 -0.03000 -0.07616 元大實質多重資產基金-人民幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 元大實質多重資產基金-美元 8.41300 8.41500 -0.00200 -0.02377 元大實質多重資產基金-新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281 元大滬深300單日正向2倍基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 元大摩臺基金 39.50000 39.23000 0.27000 0.68825 元大標普500基金 26.47000 26.46000 0.01000 0.03779 元大標普500單日反向1倍基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 35.04000 35.04000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626 元大歐洲50基金 24.58000 24.51000 0.07000 0.28560 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.54180 9.59070 -0.04890 -0.50987 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18120 10.18080 0.00040 0.00393 元大績效基金 55.45000 55.65000 -0.20000 -0.35939 元大韓國KOSPI200基金 22.24000 22.14000 0.10000 0.45167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.42000 15.37000 0.05000 0.32531 日盛上選基金 33.99000 33.95000 0.04000 0.11782 日盛小而美基金 18.71000 18.63000 0.08000 0.42941 日盛中國內需動力基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛日盛基金 13.83000 13.77000 0.06000 0.43573 日盛目標收益組合基金(美元) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 日盛全球抗暖化基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.14750 10.13990 0.00760 0.07495 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51890 9.51180 0.00710 0.07464 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97080 9.96380 0.00700 0.07025 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35520 9.34870 0.00650 0.06953 日盛亞洲機會基金 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.41000 17.34000 0.07000 0.40369 日盛高科技基金 18.32000 18.33000 -0.01000 -0.05456 日盛貨幣市場基金 14.76900 14.76880 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.31000 40.15000 0.16000 0.39851 日盛精選五虎基金 38.35000 38.11000 0.24000 0.62976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48400 13.48380 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.38000 31.44000 -0.06000 -0.19084 台新MSCI中國基金 20.54000 20.38000 0.16000 0.78508 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.73000 17.86000 -0.13000 -0.72788 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.70000 22.36000 0.34000 1.52057 台新大眾貨幣市場基金 14.16060 14.16040 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43390 10.41310 0.02080 0.19975 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54310 10.54980 -0.00670 -0.06351 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09220 10.09860 -0.00640 -0.06338 台新中國通基金 44.09000 44.00000 0.09000 0.20455 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47190 0.47460 -0.00270 -0.56890 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.47900 14.56000 -0.08100 -0.55632 台新中國精選中小基金-美元 0.33510 0.33800 -0.00290 -0.85799 台新中國精選中小基金-新台幣 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 台新主流基金 23.79000 23.76000 0.03000 0.12626 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.37000 20.46000 -0.09000 -0.43988 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66740 0.67040 -0.00300 -0.44749 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.18000 15.24000 -0.06000 -0.39370 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49580 0.49800 -0.00220 -0.44177 台新台灣中小基金 34.66000 34.59000 0.07000 0.20237 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01790 10.04930 -0.03140 -0.31246 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33600 9.35750 -0.02150 -0.22976 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45350 10.47750 -0.02400 -0.22906 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.39590 10.38610 0.00980 0.09436 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.21990 11.20930 0.01060 0.09456 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 台新亞美短期債券基金 10.92330 10.91860 0.00470 0.04305 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55100 8.55420 -0.00320 -0.03741 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28410 0.28420 -0.00010 -0.03519 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88290 11.88730 -0.00440 -0.03701 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38930 0.38940 -0.00010 -0.02568 台新真吉利貨幣市場基金 11.09030 11.09020 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.00800 29.98320 0.02480 0.08271 台新智慧生活基金-美元 10.55470 10.46240 0.09230 0.88221 台新智慧生活基金-新台幣 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34550 8.31960 0.02590 0.31131 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50110 8.47470 0.02640 0.31152 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.97190 8.94390 0.02800 0.31306 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.14710 9.11860 0.02850 0.31255 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41420 10.35070 0.06350 0.61349 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33430 0.33230 0.00200 0.60187 台新新興市場債券基金(B類型) 7.76610 7.71870 0.04740 0.61409 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26240 0.26080 0.00160 0.61350 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.07000 21.02000 0.05000 0.23787 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70500 10.67400 0.03100 0.29043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.25000 19.42000 -0.17000 -0.87539 未來資產全球大消費基金 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948 未來資產亞洲新富基金 20.38000 20.29000 0.09000 0.44357 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56550 12.56540 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.95000 12.06000 -0.11000 -0.91211 未來資產新興市場債券基金A 8.75870 8.73180 0.02690 0.30807 未來資產新興市場債券基金B 6.65910 6.63850 0.02060 0.31031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09810 11.09730 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89220 9.91180 -0.01960 -0.19774 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29860 9.32450 -0.02590 -0.27776 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56970 10.56360 0.00610 0.05775 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89490 7.93320 -0.03830 -0.48278 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.03570 9.04970 -0.01400 -0.15470 永豐中小基金 53.71000 53.63000 0.08000 0.14917 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76610 1.77320 -0.00710 -0.40041 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33660 2.33440 0.00220 0.09424 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04140 8.09000 -0.04860 -0.60074 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32280 10.33410 -0.01130 -0.10935 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.79000 4.79000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.53000 21.58000 -0.05000 -0.23170 永豐主流品牌基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367 永豐永豐基金 36.73000 36.69000 0.04000 0.10902 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.86150 9.90230 -0.04080 -0.41203 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92980 9.90070 0.02910 0.29392 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.81490 9.85700 -0.04210 -0.42711 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.88430 9.85670 0.02760 0.28001 永豐亞洲民生消費基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 永豐南非幣2021保本基金 12.91490 12.89100 0.02390 0.18540 永豐高科技基金 24.16000 24.16000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.88200 13.88180 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11090 2.11380 -0.00290 -0.13719 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49630 2.49030 0.00600 0.24093 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74140 7.77070 -0.02930 -0.37706 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39200 10.38840 0.00360 0.03465 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04760 7.06920 -0.02160 -0.30555 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85450 10.84170 0.01280 0.11806 永豐臺灣加權ETF基金 56.15000 55.83000 0.32000 0.57317 永豐領航科技基金 40.06000 40.14000 -0.08000 -0.19930 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 永豐趨勢平衡基金 46.14000 46.75000 -0.61000 -1.30481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56950 11.56850 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46870 9.46860 0.00010 0.00106 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72160 9.72150 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48200 9.48380 -0.00180 -0.01898 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65450 9.65640 -0.00190 -0.01968 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48230 9.48250 -0.00020 -0.00211 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86440 9.86460 -0.00020 -0.00203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46080 9.46330 -0.00250 -0.02642 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71310 9.71560 -0.00250 -0.02573 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 兆豐國際中小基金 15.95000 15.96000 -0.01000 -0.06266 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.36000 18.38000 -0.02000 -0.10881 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.25000 18.27000 -0.02000 -0.10947 兆豐國際生命科學基金 16.59000 16.52000 0.07000 0.42373 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39570 10.38720 0.00850 0.08183 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63730 10.62830 0.00900 0.08468 兆豐國際全球基金 31.87000 31.75000 0.12000 0.37795 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27080 10.27030 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04230 10.02220 0.02010 0.20055 兆豐國際國民基金 22.50000 22.50000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96840 9.97390 -0.00550 -0.05514 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90780 7.91220 -0.00440 -0.05561 兆豐國際萬全基金 20.65000 20.58000 0.07000 0.34014 兆豐國際電子基金 25.24000 25.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.66000 22.46000 0.20000 0.89047 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.32000 16.43000 -0.11000 -0.66951 兆豐國際豐台灣基金 33.31000 33.22000 0.09000 0.27092 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50180 12.50170 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15670 11.15440 0.00230 0.02062 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00180 11.99580 0.00600 0.05002 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76930 10.76690 0.00240 0.02229 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53680 11.53400 0.00280 0.02428 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15870 8.15710 0.00160 0.01961 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50070 9.49580 0.00490 0.05160 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04770 9.04570 0.00200 0.02211 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97890 8.97690 0.00200 0.02228 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32250 9.32040 0.00210 0.02253 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 合庫全球新興市場基金 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 合庫貨幣市場基金 10.12920 10.12910 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.41680 9.40130 0.01550 0.16487 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68180 9.66470 0.01710 0.17693 合庫新興多重收益基金A類型 9.98620 9.96890 0.01730 0.17354 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.41070 11.38990 0.02080 0.18262 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.37220 13.34940 0.02280 0.17079 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75650 8.74230 0.01420 0.16243 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42400 9.40740 0.01660 0.17646 合庫新興多重收益基金B類型 7.85210 7.83850 0.01360 0.17350 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73800 8.72200 0.01600 0.18344 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97660 9.95960 0.01700 0.17069 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97710 10.97620 0.00090 0.00820 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.94280 9.95880 -0.01600 -0.16066 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76220 9.77800 -0.01580 -0.16159 安聯中國東協基金 15.49000 15.41000 0.08000 0.51914 安聯中國策略基金 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942 安聯中華新思路基金-人民幣 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 安聯中華新思路基金-美元 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774 安聯台灣大壩基金 28.29000 28.16000 0.13000 0.46165 安聯台灣科技基金 46.30000 46.27000 0.03000 0.06484 安聯台灣貨幣市場基金 12.49090 12.49080 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.06000 30.95000 0.11000 0.35541 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15280 10.14930 0.00350 0.03449 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09040 15.08600 0.00440 0.02917 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66400 9.66120 0.00280 0.02898 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34140 12.32720 0.01420 0.11519 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15390 10.15020 0.00370 0.03645 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25750 12.25360 0.00390 0.03183 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52100 9.51540 0.00560 0.05885 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36910 9.36560 0.00350 0.03737 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04310 9.04030 0.00280 0.03097 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04600 12.03070 0.01530 0.12717 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96690 10.95820 0.00870 0.07939 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63530 10.62710 0.00820 0.07716 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.93820 8.92840 0.00980 0.10976 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.72340 8.71640 0.00700 0.08031 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.43430 8.42770 0.00660 0.07831 安聯全球人口趨勢基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.51000 37.23000 0.28000 0.75208 安聯全球油礦金趨勢基金 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 安聯全球計量平衡基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02880 12.02770 0.00110 0.00915 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42760 10.42670 0.00090 0.00863 安聯全球新興市場基金 17.44000 17.32000 0.12000 0.69284 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 安聯亞洲動態策略基金 22.92000 22.88000 0.04000 0.17483 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 31.86000 31.84000 0.02000 0.06281 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20560 10.18950 0.01610 0.15801 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97780 9.96170 0.01610 0.16162 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03950 8.02680 0.01270 0.15822 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.00150 7.98870 0.01280 0.16023 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 宏利全球債券組合基金 13.05280 13.03590 0.01690 0.12964 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.80920 3.81180 -0.00260 -0.06821 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61530 0.61580 -0.00050 -0.08120 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.82000 17.83000 -0.01000 -0.05609 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82060 11.80690 0.01370 0.11603 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52020 10.51000 0.01020 0.09705 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19890 10.18920 0.00970 0.09520 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.98890 8.97950 0.00940 0.10468 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57770 8.56940 0.00830 0.09686 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49260 8.48460 0.00800 0.09429 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.51490 8.50950 0.00540 0.06346 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73970 2.73410 0.00560 0.20482 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39760 0.39690 0.00070 0.17637 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07560 12.05370 0.02190 0.18169 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90670 0.90510 0.00160 0.17678 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34170 7.32840 0.01330 0.18149 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02950 2.02550 0.00400 0.19748 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29210 0.29150 0.00060 0.20583 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00060 8.98430 0.01630 0.18143 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32860 0.32790 0.00070 0.21348 宏利萬利貨幣市場基金 13.64100 13.64090 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923 宏利臺灣股息收益基金 27.80000 27.84000 -0.04000 -0.14368 宏利澳幣保本基金 12.15990 12.16260 -0.00270 -0.02220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德新台幣基金 12.93340 12.93340 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.59000 26.42000 0.17000 0.64345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21850 11.21830 0.00020 0.00178 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88290 9.88640 -0.00350 -0.03540 保德信大中華基金-人民幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 28.27000 28.27000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 45.03000 45.33000 -0.30000 -0.66181 保德信中國中小基金-人民幣 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 保德信中國中小基金-美元 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 保德信中國中小基金-新臺幣 8.33000 8.44000 -0.11000 -1.30332 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.15710 9.17500 -0.01790 -0.19510 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.21760 9.23520 -0.01760 -0.19058 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.28370 9.30140 -0.01770 -0.19029 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02260 10.04170 -0.01910 -0.19021 保德信中國品牌基金-人民幣 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 保德信中國品牌基金-美元 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 保德信台商全方位基金 35.43000 35.32000 0.11000 0.31144 保德信全球中小基金 30.40000 30.38000 0.02000 0.06583 保德信全球消費商機基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400 保德信全球基礎建設基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974 保德信全球資源基金 8.14000 8.05000 0.09000 1.11801 保德信全球醫療生化基金-美元 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.83000 33.62000 0.21000 0.62463 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.80420 9.79570 0.00850 0.08677 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62010 10.61100 0.00910 0.08576 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27420 9.26620 0.00800 0.08634 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.03120 10.02260 0.00860 0.08581 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20500 8.19830 0.00670 0.08172 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82050 10.81160 0.00890 0.08232 保德信亞太基金 21.50000 21.40000 0.10000 0.46729 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49710 8.50040 -0.00330 -0.03882 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25840 11.26280 -0.00440 -0.03907 保德信店頭市場基金 32.46000 32.65000 -0.19000 -0.58193 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.52000 0.05000 0.76687 保德信金平衡基金 30.37000 30.22000 0.15000 0.49636 保德信金滿意基金 42.79000 42.53000 0.26000 0.61133 保德信科技島基金 25.99000 25.96000 0.03000 0.11556 保德信高成長基金 94.40000 93.74000 0.66000 0.70408 保德信第一基金 26.33000 26.16000 0.17000 0.64985 保德信貨幣市場基金 15.76780 15.76760 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64830 10.63430 0.01400 0.13165 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78710 10.77290 0.01420 0.13181 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89420 10.87970 0.01450 0.13328 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.33350 10.31970 0.01380 0.13372 保德信新世紀基金 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99140 7.99480 -0.00340 -0.04253 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80440 10.80890 -0.00450 -0.04163 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 保德信瑞騰基金 15.54550 15.54540 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71960 9.69430 0.02530 0.26098 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94800 9.92130 0.02670 0.26912 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66350 9.63900 0.02450 0.25418 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77390 9.74950 0.02440 0.25027 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85300 9.82320 0.02980 0.30336 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83880 9.80890 0.02990 0.30483 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69430 9.67150 0.02280 0.23574 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69690 9.67410 0.02280 0.23568 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99050 9.96780 0.02270 0.22773 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97220 9.94970 0.02250 0.22614 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03090 10.00720 0.02370 0.23683 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85870 9.84260 0.01610 0.16357 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85850 9.84240 0.01610 0.16358 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57560 9.54350 0.03210 0.33635 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42180 9.39600 0.02580 0.27458 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95690 1.95640 0.00050 0.02556 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66470 2.66410 0.00060 0.02252 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29510 -0.00010 -0.03389 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43590 0.43600 -0.00010 -0.02294 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44010 8.44200 -0.00190 -0.02251 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70480 11.70720 -0.00240 -0.02050 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50880 9.50840 0.00040 0.00421 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63620 11.63560 0.00060 0.00516 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62750 8.63050 -0.00300 -0.03476 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58060 10.58430 -0.00370 -0.03496 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06650 10.03430 0.03220 0.32090 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99490 9.96410 0.03080 0.30911 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03670 10.01190 0.02480 0.24771 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59600 10.57010 0.02590 0.24503 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95140 9.92790 0.02350 0.23671 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74940 9.72520 0.02420 0.24884 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05310 10.02830 0.02480 0.24730 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73090 9.70750 0.02340 0.24105 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92040 9.89680 0.02360 0.23846 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45030 10.42370 0.02660 0.25519 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14920 6.13710 0.01210 0.19716 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55580 10.53510 0.02070 0.19649 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64880 11.64870 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.60000 19.63000 -0.03000 -0.15283 施羅德樂活中小基金-I類型 4469.830004478.01000 -8.18000 -0.18267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.16320 10.18280 -0.01960 -0.19248 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.16020 11.18000 -0.01980 -0.17710 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.41380 10.43390 -0.02010 -0.19264 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.04090 9.05830 -0.01740 -0.19209 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.45530 9.47200 -0.01670 -0.17631 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.26790 9.28570 -0.01780 -0.19169 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36190 10.38190 -0.02000 -0.19264 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.89860 10.91790 -0.01930 -0.17677 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.84180 10.86270 -0.02090 -0.19240 柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949 柏瑞巨人基金 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65370 13.65350 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.44990 13.43180 0.01810 0.13475 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81940 11.80170 0.01770 0.14998 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42570 12.40870 0.01700 0.13700 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.87900 8.86700 0.01200 0.13533 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77770 6.76860 0.00910 0.13444 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75860 8.74550 0.01310 0.14979 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51240 8.49390 0.01850 0.21780 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74050 10.72580 0.01470 0.13705 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32120 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0.05838 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.16240 10.15490 0.00750 0.07386 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.04500 10.03890 0.00610 0.06076 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.12140 10.11410 0.00730 0.07218 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.05580 10.05000 0.00580 0.05771 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85210 9.84490 0.00720 0.07313 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80090 9.79500 0.00590 0.06023 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87790 9.87080 0.00710 0.07193 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 柏瑞拉丁美洲基金 9.06000 8.89000 0.17000 1.91226 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46410 11.45830 0.00580 0.05062 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51090 7.50710 0.00380 0.05062 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34000 11.34420 -0.00420 -0.03702 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00120 11.00330 -0.00210 -0.01909 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13080 10.13410 -0.00330 -0.03256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31180 8.31480 -0.00300 -0.03608 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34940 9.35130 -0.00190 -0.02032 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.37350 9.37650 -0.00300 -0.03199 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58250 10.58460 -0.00210 -0.01984 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95860 9.96220 -0.00360 -0.03614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11430 10.11760 -0.00330 -0.03262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68610 9.68800 -0.00190 -0.01961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98090 8.98420 -0.00330 -0.03673 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89630 8.89650 -0.00020 -0.00225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.39750 9.40060 -0.00310 -0.03298 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63590 11.61690 0.01900 0.16355 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10570 11.08630 0.01940 0.17499 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54820 10.53070 0.01750 0.16618 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93760 6.92630 0.01130 0.16315 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67920 8.66400 0.01520 0.17544 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.27180 9.25640 0.01540 0.16637 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00250 9.98620 0.01630 0.16323 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56500 10.54740 0.01760 0.16687 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39310 9.37670 0.01640 0.17490 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84690 8.83250 0.01440 0.16303 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46930 9.45360 0.01570 0.16607 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.10000 0.04000 0.22099 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88020 12.87000 0.01020 0.07925 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78840 10.76190 0.02650 0.24624 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.70770 11.67130 0.03640 0.31188 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.32810 12.29330 0.03480 0.28308 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22960 11.20190 0.02770 0.24728 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.81320 9.78910 0.02410 0.24619 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.34730 10.31510 0.03220 0.31216 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.26420 10.23530 0.02890 0.28236 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23830 10.21310 0.02520 0.24674 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.95340 9.92890 0.02450 0.24675 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.14330 10.11170 0.03160 0.31251 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.82060 11.78720 0.03340 0.28336 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17940 10.15430 0.02510 0.24719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.26000 25.20000 0.06000 0.23810 國泰大中華基金 19.94000 19.93000 0.01000 0.05018 國泰小龍基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 國泰中小成長基金 42.94000 43.10000 -0.16000 -0.37123 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13400 4.11090 0.02310 0.56192 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.56000 18.50000 0.06000 0.32432 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69860 0.69650 0.00210 0.30151 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65960 0.65770 0.00190 0.28889 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50320 11.50220 0.00100 0.00869 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67620 1.68040 -0.00420 -0.24994 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.96290 9.95940 0.00350 0.03514 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32920 0.32910 0.00010 0.03039 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.31160 4.30950 0.00210 0.04873 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.34000 19.39000 -0.05000 -0.25786 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62430 0.62570 -0.00140 -0.22375 國泰中港台基金人民幣級別 3.20150 3.20600 -0.00450 -0.14036 國泰中港台基金台幣級別 14.37000 14.43000 -0.06000 -0.41580 國泰中港台基金美元級別 0.46930 0.47120 -0.00190 -0.40323 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.47000 27.40000 0.07000 0.25547 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.76000 35.54000 0.22000 0.61902 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37020 10.36260 0.00760 0.07334 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37040 10.36280 0.00760 0.07334 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37070 10.36310 0.00760 0.07334 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33710 0.33690 0.00020 0.05936 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33710 0.33690 0.00020 0.05936 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33720 0.33690 0.00030 0.08905 國泰台灣貨幣市場基金 12.41150 12.41130 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 27.28000 27.33000 -0.05000 -0.18295 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.49230 2.48810 0.00420 0.16880 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36430 0.36470 -0.00040 -0.10968 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49800 0.49750 0.00050 0.10050 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46190 0.46220 -0.00030 -0.06491 國泰全球資源基金台幣級別 5.83000 5.78000 0.05000 0.86505 國泰全球資源基金美元級別 0.18680 0.18540 0.00140 0.75512 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41530 0.41460 0.00070 0.16884 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37540 0.37480 0.00060 0.16009 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44020 0.43950 0.00070 0.15927 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51070 0.50880 0.00190 0.37343 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.04000 21.15000 -0.11000 -0.52009 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.29000 22.16000 0.13000 0.58664 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49500 2.48420 0.01080 0.43475 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24990 11.23090 0.01900 0.16918 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.11680 10.09970 0.01710 0.16931 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36570 0.36500 0.00070 0.19178 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32880 0.32830 0.00050 0.15230 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49660 0.49480 0.00180 0.36378 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39570 0.39520 0.00050 0.12652 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.82000 18.77000 0.05000 0.26638 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61250 0.61080 0.00170 0.27832 國泰科技生化基金 34.24000 34.41000 -0.17000 -0.49404 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.44000 27.53000 -0.09000 -0.32692 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.27000 13.22000 0.05000 0.37821 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.94940 39.82740 0.12200 0.30632 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27460 19.32980 -0.05520 -0.28557 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.88280 19.77530 0.10750 0.54361 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.42080 40.42790 -0.00710 -0.01756 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.32150 41.26750 0.05400 0.13085 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.30390 43.28050 0.02340 0.05407 國泰紐幣2021保本基金 12.16400 12.16480 -0.00080 -0.00658 國泰紐幣八年期保本基金 12.45720 12.45850 -0.00130 -0.01043 國泰紐幣保本基金 12.42230 12.42030 0.00200 0.01610 國泰高科技基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 國泰國泰基金台幣I級別 22.98000 23.05000 -0.07000 -0.30369 國泰國泰基金台幣級別 22.98000 23.05000 -0.07000 -0.30369 國泰富時中國A50基金 17.95000 17.93000 0.02000 0.11154 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46700 0.46600 0.00100 0.21459 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37140 0.37090 0.00050 0.13481 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51530 0.51360 0.00170 0.33100 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.34940 0.00060 0.17172 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48550 0.48380 0.00170 0.35138 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56750 10.55760 0.00990 0.09377 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58650 7.57940 0.00710 0.09367 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35710 0.35680 0.00030 0.08408 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25440 0.25420 0.00020 0.07868 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22830 2.22490 0.00340 0.15282 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96320 9.97430 -0.01110 -0.11129 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32330 0.32360 -0.00030 -0.09271 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.93060 39.91440 0.01620 0.04059 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294 國泰新興市場基金台幣級別 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 國泰新興市場基金美元級別 0.38090 0.38060 0.00030 0.07882 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23750 2.23150 0.00600 0.26888 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47440 1.47050 0.00390 0.26522 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36310 0.36310 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22430 0.00010 0.04458 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34380 10.34370 0.00010 0.00097 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68850 6.68840 0.00010 0.00150 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.77000 13.86000 -0.09000 -0.64935 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.58000 36.07000 0.51000 1.41392 國泰價值卓越基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38290 0.38120 0.00170 0.44596 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.71660 38.70530 0.01130 0.02919 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.14000 21.04000 0.10000 0.47529 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.27000 19.10000 0.17000 0.89005 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.54000 19.39000 0.15000 0.77359 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09430 12.09090 0.00340 0.02812 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39660 0.00010 0.02521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65230 9.63690 0.01540 0.15980 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31430 8.31860 -0.00430 -0.05169 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72880 10.71150 0.01730 0.16151 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34800 9.35280 -0.00480 -0.05132 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18440 11.18370 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81950 9.83630 -0.01680 -0.17080 第一金大中華基金 27.70000 27.71000 -0.01000 -0.03609 第一金小型精選基金 37.98000 38.39000 -0.41000 -1.06799 第一金中國世紀基金-人民幣 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 第一金中國世紀基金-美元 7.99390 7.98400 0.00990 0.12400 第一金中國世紀基金-美元-N 7.99460 7.98480 0.00980 0.12273 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 第一金中概平衡基金 26.38000 26.42000 -0.04000 -0.15140 第一金台灣貨幣市場基金 15.25100 15.25080 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.85000 177.84800 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07020 10.01820 0.05200 0.51906 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07020 10.01820 0.05200 0.51906 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.48460 14.40070 0.08390 0.58261 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.48520 14.40130 0.08390 0.58259 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86710 9.86080 0.00630 0.06389 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87050 9.86430 0.00620 0.06285 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51780 9.51210 0.00570 0.05992 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54250 9.53690 0.00560 0.05872 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34450 10.33800 0.00650 0.06287 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98850 9.98260 0.00590 0.05910 第一金全球大趨勢基金 23.51000 23.41000 0.10000 0.42717 第一金全球不動產證券化基金A 8.26800 8.28000 -0.01200 -0.14493 第一金全球不動產證券化基金B 5.87960 5.88820 -0.00860 -0.14605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.55970 9.59660 -0.03690 -0.38451 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.56080 9.59770 -0.03690 -0.38447 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.92390 9.96230 -0.03840 -0.38545 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.92520 9.96350 -0.03830 -0.38440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63800 8.65000 -0.01200 -0.13873 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20880 10.22300 -0.01420 -0.13890 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69050 9.68110 0.00940 0.09710 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68980 9.68030 0.00950 0.09814 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97740 7.97510 0.00230 0.02884 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85250 8.85020 0.00230 0.02599 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85300 8.85070 0.00230 0.02599 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18570 11.17480 0.01090 0.09754 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18660 11.17570 0.01090 0.09753 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00970 10.00680 0.00290 0.02898 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80800 14.80420 0.00380 0.02567 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.16760 14.07830 0.08930 0.63431 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.18520 14.09580 0.08940 0.63423 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.35000 13.26000 0.09000 0.67873 第一金亞洲科技基金 19.11000 19.00000 0.11000 0.57895 第一金店頭市場基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 第一金創新趨勢基金 24.51000 24.57000 -0.06000 -0.24420 第一金電子基金 34.73000 34.82000 -0.09000 -0.25847 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.57000 20.35000 0.22000 1.08108 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.04000 19.18000 -0.14000 -0.72993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 統一大中華中小基金(美元) 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 統一大中華中小基金(新台幣) 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 統一大滿貫基金-A類型 35.11000 35.17000 -0.06000 -0.17060 統一大滿貫基金-I類型 35.11000 35.17000 -0.06000 -0.17060 統一大龍印基金 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 統一大龍騰中國基金(美元) 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 統一中小基金 26.14000 26.10000 0.04000 0.15326 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85200 9.83970 0.01230 0.12500 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23050 9.23690 -0.00640 -0.06929 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94180 8.94840 -0.00660 -0.07376 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70530 11.69080 0.01450 0.12403 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89430 10.90190 -0.00760 -0.06971 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54870 10.55640 -0.00770 -0.07294 統一台灣動力基金 17.49000 17.67000 -0.18000 -1.01868 統一全天候基金-A類型 112.10000 112.45000 -0.35000 -0.31125 統一全天候基金-I類型 112.12000 112.46000 -0.34000 -0.30233 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.91040 8.88280 0.02760 0.31071 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.64920 8.63920 0.01000 0.11575 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.61570 8.60610 0.00960 0.11155 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21680 9.18830 0.02850 0.31018 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.94640 8.93610 0.01030 0.11526 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.91180 8.90190 0.00990 0.11121 統一全球債券組合基金 11.95320 11.94220 0.01100 0.09211 統一全球新科技基金(人民幣) 15.96000 15.83000 0.13000 0.82123 統一全球新科技基金(美元) 15.08000 14.97000 0.11000 0.73480 統一全球新科技基金(新台幣) 14.40000 14.29000 0.11000 0.76977 統一亞太基金 25.74000 25.62000 0.12000 0.46838 統一亞洲大金磚基金 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468 統一奔騰基金 61.11000 61.05000 0.06000 0.09828 統一強棒貨幣市場基金 16.65930 16.65910 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470 統一強漢基金(美元) 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 統一強漢基金(新台幣) 24.73000 24.95000 -0.22000 -0.88176 統一統信基金 31.78000 31.92000 -0.14000 -0.43860 統一黑馬基金 61.34000 61.26000 0.08000 0.13059 統一新亞洲科技能源基金 18.65000 18.61000 0.04000 0.21494 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.98710 7.99310 -0.00600 -0.07506 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14630 10.15390 -0.00760 -0.07485 統一經建基金 47.38000 47.53000 -0.15000 -0.31559 統一龍馬基金 70.25000 70.52000 -0.27000 -0.38287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.55000 21.89000 -0.34000 -1.55322 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.83000 47.89000 -0.06000 -0.12529 野村中國機會基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 野村巴西基金 5.07000 4.98000 0.09000 1.80723 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514 野村台灣高股息基金 23.83000 23.70000 0.13000 0.54852 野村台灣運籌基金 36.56000 36.41000 0.15000 0.41197 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48490 9.47920 0.00570 0.06013 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41850 9.41570 0.00280 0.02974 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46880 9.46360 0.00520 0.05495 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69040 9.68460 0.00580 0.05989 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57500 9.57220 0.00280 0.02925 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53490 9.53300 0.00190 0.01993 野村平衡基金 19.28000 19.25000 0.03000 0.15584 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 野村全球生技醫療基金 18.03000 17.94000 0.09000 0.50167 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00160 9.99790 0.00370 0.03701 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99940 9.99990 -0.00050 -0.00500 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00020 10.00120 -0.00100 -0.01000 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00160 9.99790 0.00370 0.03701 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99940 9.99990 -0.00050 -0.00500 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00020 10.00120 -0.00100 -0.01000 野村全球品牌基金 28.05000 27.97000 0.08000 0.28602 野村全球氣候變遷基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.85000 19.81000 0.04000 0.20192 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04490 10.03640 0.00850 0.08469 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48240 10.47820 0.00420 0.04008 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38960 10.38620 0.00340 0.03274 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62160 9.62680 -0.00520 -0.05402 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37540 9.38330 -0.00790 -0.08419 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96130 8.96930 -0.00800 -0.08919 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32000 11.32610 -0.00610 -0.05386 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80910 10.81810 -0.00900 -0.08319 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.39380 10.40300 -0.00920 -0.08844 野村成長基金 29.57000 29.36000 0.21000 0.71526 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.88620 8.86910 0.01710 0.19280 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.89320 8.87890 0.01430 0.16106 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.05130 9.03700 0.01430 0.15824 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36630 9.34830 0.01800 0.19255 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27900 9.26420 0.01480 0.15975 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44570 9.43080 0.01490 0.15799 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44740 9.44000 0.00740 0.07839 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50510 9.50020 0.00490 0.05158 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61170 9.60700 0.00470 0.04892 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.99340 9.98590 0.00750 0.07511 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.96390 9.95870 0.00520 0.05222 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08160 10.07660 0.00500 0.04962 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21830 10.20590 0.01240 0.12150 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87850 9.86990 0.00860 0.08713 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42950 9.42190 0.00760 0.08066 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.25660 11.24750 0.00910 0.08091 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17020 10.15770 0.01250 0.12306 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21440 11.19820 0.01620 0.14467 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71460 10.70110 0.01350 0.12616 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49890 10.48610 0.01280 0.12207 野村泰國基金 42.06000 42.08000 -0.02000 -0.04753 野村高科技基金 11.15000 11.31000 -0.16000 -1.41468 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22850 10.21180 0.01670 0.16354 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.36470 10.34420 0.02050 0.19818 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70810 10.70470 0.00340 0.03176 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.72030 9.70460 0.01570 0.16178 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64150 9.62610 0.01540 0.15998 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51560 9.49940 0.01620 0.17054 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92480 11.90120 0.02360 0.19830 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.32620 13.32740 -0.00120 -0.00900 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86040 10.84290 0.01750 0.16140 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77910 10.76190 0.01720 0.15982 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89390 10.87550 0.01840 0.16919 野村貨幣市場基金 16.26670 16.26650 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84330 9.83620 0.00710 0.07218 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81400 9.81290 0.00110 0.01121 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81350 9.81300 0.00050 0.00510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84330 9.83620 0.00710 0.07218 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81400 9.81290 0.00110 0.01121 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81350 9.81300 0.00050 0.00510 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87520 9.80120 0.07400 0.75501 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83690 9.76910 0.06780 0.69403 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82750 9.76030 0.06720 0.68850 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.87520 9.80120 0.07400 0.75501 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.83690 9.76910 0.06780 0.69403 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.82750 9.76030 0.06720 0.68850 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08280 10.07170 0.01110 0.11021 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93620 7.92830 0.00790 0.09964 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76390 11.75230 0.01160 0.09870 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633 野村精選貨幣市場基金 12.07890 12.07880 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 野村歐洲高股息基金季配型 7.94000 7.89000 0.05000 0.63371 野村歐洲高股息基金累積型 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 野村積極成長基金 12.48000 12.38000 0.10000 0.80775 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.64000 33.49000 0.15000 0.44789 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.33280 10.32140 0.01140 0.11045 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62640 8.61410 0.01230 0.14279 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96100 7.95150 0.00950 0.11947 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88960 7.88110 0.00850 0.10785 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70860 11.69200 0.01660 0.14198 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55460 10.54200 0.01260 0.11952 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.49230 10.48100 0.01130 0.10781 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 野村環球基金-人民幣計價 16.19000 16.13000 0.06000 0.37198 野村環球基金-美元計價 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.63000 17.58000 0.05000 0.28441 野村鴻利基金 22.23000 22.17000 0.06000 0.27064 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85900 16.85890 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13610 10.13060 0.00550 0.05429 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29930 13.29230 0.00700 0.05266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49580 9.47010 0.02570 0.27138 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.48140 9.45550 0.02590 0.27391 凱基台商天下基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 凱基台灣精五門基金 20.65000 20.52000 0.13000 0.63353 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80100 10.80090 0.00010 0.00093 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.40640 12.33560 0.07080 0.57395 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54320 11.54310 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.25000 27.08000 0.17000 0.62777 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.71000 22.54000 0.17000 0.75421 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.06000 21.89960 0.16040 0.73243 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.35000 17.30000 0.05000 0.28902 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.61500 16.56730 0.04770 0.28792 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.99290 11.95320 0.03970 0.33213 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.80910 11.72980 0.07930 0.67606 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722 凱基護城河基金-台幣計價A 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793 凱基護城河基金-美元計價B 13.04900 12.99310 0.05590 0.43023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.78000 35.41000 0.37000 1.04490 富邦NASDAQ-100基金 31.20000 31.05000 0.15000 0.48309 富邦上証180基金 27.32000 27.26000 0.06000 0.22010 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19210 0.19370 -0.00160 -0.82602 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.89000 34.78000 0.11000 0.31627 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.25750 11.23340 0.02410 0.21454 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.40320 10.38880 0.01440 0.13861 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00320 10.00730 -0.00410 -0.04097 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.83650 9.81540 0.02110 0.21497 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.01700 9.00450 0.01250 0.13882 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.67750 8.68110 -0.00360 -0.04147 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.31610 20.31850 -0.00240 -0.01181 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34120 11.34030 0.00090 0.00794 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38130 10.40920 -0.02790 -0.26803 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87380 12.86720 0.00660 0.05129 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89480 1.89500 -0.00020 -0.01055 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38360 9.37880 0.00480 0.05118 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42910 1.42920 -0.00010 -0.00700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76230 11.75800 0.00430 0.03657 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71490 1.71620 -0.00130 -0.07575 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15540 10.15170 0.00370 0.03645 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49950 1.50060 -0.00110 -0.07330 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.33000 22.26000 0.07000 0.31447 富邦日本東証基金 21.81000 21.83000 -0.02000 -0.09162 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.88000 44.80000 0.08000 0.17857 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.29000 49.00000 0.29000 0.59184 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.67000 52.31000 0.36000 0.68820 富邦台灣心基金 22.51000 22.39000 0.12000 0.53595 富邦台灣釆吉50基金 49.20000 48.87000 0.33000 0.67526 富邦台灣科技指數基金 54.37000 53.88000 0.49000 0.90943 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.62400 41.62170 0.00230 0.00553 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35700 41.28990 0.06710 0.16251 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29650 0.29770 -0.00120 -0.40309 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51880 2.51190 0.00690 0.27469 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33980 -0.00020 -0.05886 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55050 10.55590 -0.00540 -0.05116 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18510 2.17920 0.00590 0.27074 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32530 0.32540 -0.00010 -0.03073 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09360 9.09820 -0.00460 -0.05056 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64000 15.63980 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85480 39.89860 -0.04380 -0.10978 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.20590 40.16030 0.04560 0.11354 富邦長紅基金 64.26000 63.90000 0.36000 0.56338 富邦科技基金 24.41000 24.36000 0.05000 0.20525 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.51010 40.46310 0.04700 0.11616 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.52970 40.37720 0.15250 0.37769 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.56070 39.45470 0.10600 0.26866 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.38000 -0.03000 -0.14720 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.88000 28.02000 -0.14000 -0.49964 富邦高成長基金 24.64000 24.52000 0.12000 0.48940 富邦基金 13.63000 13.55000 0.08000 0.59041 富邦基金I類型 13.63000 13.55000 0.08000 0.59041 富邦深証100基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.52000 0.10000 0.48733 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41310 0.41280 0.00030 0.07267 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34050 12.33350 0.00700 0.05676 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54180 9.53640 0.00540 0.05663 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30630 0.30610 0.00020 0.06534 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87790 8.87290 0.00500 0.05635 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.91000 20.85000 0.06000 0.28777 富邦精準基金 46.42000 46.22000 0.20000 0.43271 富邦精銳中小基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.08000 19.15000 -0.07000 -0.36554 富邦臺灣公司治理100基金 22.23000 22.05000 0.18000 0.81633 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.81000 15.59000 0.22000 1.41116 富邦標普美國特別股ETF基金 20.00000 19.97000 0.03000 0.15023 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28690 10.25070 0.03620 0.35315 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.18430 10.18680 -0.00250 -0.02454 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.29490 10.29790 -0.00300 -0.02913 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00690 9.97180 0.03510 0.35199 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.86260 9.86500 -0.00240 -0.02433 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95180 9.95460 -0.00280 -0.02813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.88000 30.67000 0.21000 0.68471 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66880 9.65060 0.01820 0.18859 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16650 9.16750 -0.00100 -0.01091 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77490 8.77620 -0.00130 -0.01481 富蘭克林華美中華基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.45000 20.43000 0.02000 0.09790 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92460 7.91180 0.01280 0.16178 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05640 9.04140 0.01500 0.16590 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73690 9.72080 0.01610 0.16562 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28100 9.26600 0.01500 0.16188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.14520 11.13790 0.00730 0.06554 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80410 8.79830 0.00580 0.06592 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.23290 9.22690 0.00600 0.06503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.31680 13.32030 -0.00350 -0.02628 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.32660 10.32940 -0.00280 -0.02711 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18140 10.17940 0.00200 0.01965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.72100 7.71950 0.00150 0.01943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.19790 9.19610 0.00180 0.01957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76410 10.76240 0.00170 0.01580 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62290 7.62170 0.00120 0.01574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10000 9.09860 0.00140 0.01539 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48260 10.47210 0.01050 0.10027 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.77070 7.76290 0.00780 0.10048 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19280 8.18450 0.00830 0.10141 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20320 9.19350 0.00970 0.10551 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97630 9.96580 0.01050 0.10536 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60650 12.59360 0.01290 0.10243 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.14000 9.29000 -0.15000 -1.61464 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.73000 11.92000 -0.19000 -1.59396 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21100 13.18750 0.02350 0.17820 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美第一富基金 40.23000 40.18000 0.05000 0.12444 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30340 10.30320 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83050 7.74820 0.08230 1.06218 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.76580 10.73460 0.03120 0.29065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.57040 9.54720 0.02320 0.24300 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97300 10.94630 0.02670 0.24392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.86050 6.84930 0.01120 0.16352 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.03790 9.02280 0.01510 0.16735 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11700 10.10010 0.01690 0.16733 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50420 10.48710 0.01710 0.16306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.48000 20.45000 0.03000 0.14670 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華人民幣貨幣市場基金 11.62620 11.62540 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.28930 38.43020 -0.14090 -0.36664 復華大中華中小策略基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 復華中小精選基金 73.97000 74.25000 -0.28000 -0.37710 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華台灣智能基金 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 復華全方位基金 30.94000 31.01000 -0.07000 -0.22573 復華全球大趨勢基金-美元 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.20000 21.08000 0.12000 0.56926 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 復華全球平衡基金-新臺幣 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594 復華全球物聯網科技基金-美元 16.67000 16.52000 0.15000 0.90799 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.96000 15.81000 0.15000 0.94877 復華全球原物料基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 復華全球消費基金-新臺幣 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49260 11.49180 0.00080 0.00696 復華全球債券基金 13.51810 13.50340 0.01470 0.10886 復華全球債券組合基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.83000 14.84000 -0.01000 -0.06739 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 復華全球戰略配置強基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 復華有利貨幣市場基金 13.43610 13.43590 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250 復華亞太成長基金 14.81000 14.69000 0.12000 0.81688 復華亞太神龍科技基金-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 復華南非幣長期收益基金A 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776 復華南非幣長期收益基金B 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 復華南非幣短期收益基金A 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華美國新星基金-美元 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051 復華美國新星基金-新臺幣 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555 復華恒生基金 20.81000 20.88000 -0.07000 -0.33525 復華恒生單日反向一倍基金 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493 復華恒生單日正向二倍基金 30.84000 31.20000 -0.36000 -1.15385 復華神盾基金 25.67480 25.77630 -0.10150 -0.39377 復華高成長基金 67.54000 67.60000 -0.06000 -0.08876 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39690 14.39680 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.79000 19.83000 -0.04000 -0.20171 復華富時台灣高股息低波動基金 53.09000 52.69000 0.40000 0.75916 復華復華基金 21.14000 21.16000 -0.02000 -0.09452 復華華人世紀基金 16.66000 16.82000 -0.16000 -0.95125 復華傳家二號基金 30.57710 30.55380 0.02330 0.07626 復華傳家基金 24.02380 24.36340 -0.33960 -1.39389 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.52000 19.46000 0.06000 0.30832 復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724 復華數位經濟基金 56.93000 57.66000 -0.73000 -1.26604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72970 9.72190 0.00780 0.08023 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56780 9.56050 0.00730 0.07636 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88350 9.87570 0.00780 0.07898 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68970 9.68230 0.00740 0.07643 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58240 9.57430 0.00810 0.08460 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04950 10.04090 0.00860 0.08565 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55890 9.54930 0.00960 0.10053 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02550 10.01540 0.01010 0.10084 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55810 9.54850 0.00960 0.10054 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02820 10.01800 0.01020 0.10182 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.90040 9.86400 0.03640 0.36902 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.54160 10.63820 -0.09660 -0.90805 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87530 9.86520 0.01010 0.10238 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.90050 9.86410 0.03640 0.36901 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.53950 10.63610 -0.09660 -0.90823 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.87530 9.86530 0.01000 0.10137 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88430 9.87380 0.01050 0.10634 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28200 9.27340 0.00860 0.09274 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.40080 8.41520 -0.01440 -0.17112 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34380 8.35810 -0.01430 -0.17109 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54440 11.53370 0.01070 0.09277 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.47230 10.49030 -0.01800 -0.17159 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52000 10.53810 -0.01810 -0.17176 景順主流基金 17.84000 17.81000 0.03000 0.16844 景順台灣科技基金 31.06000 31.07000 -0.01000 -0.03219 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 景順全球科技基金 22.58000 22.48000 0.10000 0.44484 景順全球康健基金 19.34000 19.31000 0.03000 0.15536 景順貨幣市場基金 15.93700 15.93680 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.70000 32.67000 0.03000 0.09183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68300 8.67880 0.00420 0.04839 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96860 7.97730 -0.00870 -0.10906 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11900 11.11330 0.00570 0.05129 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18270 10.19380 -0.01110 -0.10889 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.52000 7.59000 -0.07000 -0.92227 華南永昌中國A股基金(美元) 7.24000 7.30000 -0.06000 -0.82192 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31930 9.31030 0.00900 0.09667 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.47450 9.46530 0.00920 0.09720 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60260 9.59330 0.00930 0.09694 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.76510 9.75560 0.00950 0.09738 華南永昌永昌基金 18.93000 18.78000 0.15000 0.79872 華南永昌全球亨利組合基金 14.29320 14.28300 0.01020 0.07141 華南永昌全球神農水資源基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520 華南永昌物聯網精選基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 華南永昌策略報酬基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20400 16.20380 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.88200 23.79850 0.08350 0.35086 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93710 11.93690 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17540 10.17370 0.00170 0.01671 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.08820 10.11310 -0.02490 -0.24622 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83260 9.83080 0.00180 0.01831 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.71550 9.73950 -0.02400 -0.24642 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99610 9.99520 0.00090 0.00900 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.85110 9.87620 -0.02510 -0.25415 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75290 9.75200 0.00090 0.00923 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.60470 9.62910 -0.02440 -0.25340 華頓中小型基金 26.87000 26.90000 -0.03000 -0.11152 華頓中國多重機會平衡基金 11.46120 11.44340 0.01780 0.15555 華頓台灣基金 27.97000 27.93000 0.04000 0.14322 華頓平安貨幣市場基金 11.51940 11.51920 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.37000 17.20000 0.17000 0.98837 華頓全球高收益債券基金A 13.39590 13.38800 0.00790 0.05901 華頓全球高收益債券基金B 8.30390 8.29900 0.00490 0.05904 華頓全球黑鑽油源基金 5.77000 5.71000 0.06000 1.05079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57030 2.57070 -0.00040 -0.01556 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.53510 11.56720 -0.03210 -0.27751 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37540 0.37640 -0.00100 -0.26567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.31160 11.32930 -0.01770 -0.15623 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29530 10.30640 -0.01110 -0.10770 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.09230 10.13480 -0.04250 -0.41935 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.11030 9.14860 -0.03830 -0.41864 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.33640 10.37980 -0.04340 -0.41812 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.36840 9.40780 -0.03940 -0.41880 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49240 2.49050 0.00190 0.07629 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04890 2.04410 0.00480 0.23482 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.74020 11.76320 -0.02300 -0.19553 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53070 9.54940 -0.01870 -0.19582 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36330 0.36400 -0.00070 -0.19231 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30110 0.30160 -0.00050 -0.16578 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.32000 0.01000 0.30120 匯豐中國動力基金(台幣) 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.63000 24.49000 0.14000 0.57166 匯豐全球趨勢組合基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 匯豐全球關鍵資源基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 匯豐安富基金 25.81000 25.72000 0.09000 0.34992 匯豐成功基金 43.09000 42.73000 0.36000 0.84250 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57680 2.57200 0.00480 0.18663 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34800 2.34300 0.00500 0.21340 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.51980 11.52910 -0.00930 -0.08067 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89410 7.90330 -0.00920 -0.11641 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37730 -0.00030 -0.07951 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33610 -0.00030 -0.08926 匯豐金磚動力基金 13.90000 13.83000 0.07000 0.50615 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98040 14.98030 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.65000 4.62000 0.03000 0.64935 匯豐新鑽動力基金 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36720 5.34290 0.02430 0.45481 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96510 8.94100 0.02410 0.26954 匯豐龍鳳基金-A類型 52.96000 52.66000 0.30000 0.56969 匯豐龍鳳基金-I類型 52.96000 52.66000 0.30000 0.56969 匯豐龍騰電子基金 36.35000 36.23000 0.12000 0.33122 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21530 12.19680 0.01850 0.15168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 新光中國成長基金(人民幣) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 新光中國成長基金(美元) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 新光中國成長基金(新臺幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41920 10.39420 0.02500 0.24052 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.64200 9.62510 0.01690 0.17558 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.91110 9.88530 0.02580 0.26099 新光台灣富貴基金 23.45000 23.37000 0.08000 0.34232 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 新光全球生技醫療基金(美元) 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 新光全球債券基金(A累積)美元 10.07000 10.06420 0.00580 0.05763 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81050 9.79660 0.01390 0.14189 新光全球債券基金(B配息)美元 9.70210 9.69650 0.00560 0.05775 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.44110 9.42770 0.01340 0.14213 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 新光吉星貨幣市場基金 15.44350 15.44330 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光多重資產基金(A累積)美元 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 新光亞洲精選基金-美金 22.31000 22.24000 0.07000 0.31475 新光亞洲精選基金-新台幣 22.54000 22.45000 0.09000 0.40089 新光兩岸優勢基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 新光店頭基金 25.62000 25.79000 -0.17000 -0.65917 新光南非幣保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.77000 20.63000 0.14000 0.67862 新光創新科技基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11750 10.10880 0.00870 0.08606 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79390 9.78550 0.00840 0.08584 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.75040 9.74710 0.00330 0.03386 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.01740 10.01410 0.00330 0.03295 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96500 9.96070 0.00430 0.04317 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69690 9.69280 0.00410 0.04230 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66900 9.66400 0.00500 0.05174 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93600 9.93090 0.00510 0.05135 瑞銀全球創新趨勢基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.01400 38.02030 -0.00630 -0.01657 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.94790 38.93830 0.00960 0.02465 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.04080 40.11340 -0.07260 -0.18099 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19310 11.19240 0.00070 0.00625 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97620 9.99330 -0.01710 -0.17111 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.31240 12.36900 -0.05660 -0.45760 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.24770 9.30700 -0.05930 -0.63715 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.67270 12.60530 0.06740 0.53470 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.28060 12.23750 0.04310 0.35220 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71390 11.65160 0.06230 0.53469 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.35860 10.32230 0.03630 0.35167 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.16980 10.11570 0.05410 0.53481 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.02900 8.99730 0.03170 0.35233 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.78280 9.73080 0.05200 0.53439 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.97650 8.94500 0.03150 0.35215 群益中小型股基金 46.47000 46.47000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73350 9.73740 -0.00390 -0.04005 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.08060 9.10080 -0.02020 -0.22196 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.48620 8.50500 -0.01880 -0.22105 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.57520 8.57860 -0.00340 -0.03963 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.99950 8.01730 -0.01780 -0.22202 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.47650 7.49310 -0.01660 -0.22154 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94610 10.94340 0.00270 0.02467 群益中國高收益債券基金-美元 10.61320 10.61450 -0.00130 -0.01225 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81160 9.82170 -0.01010 -0.10283 群益中國新機會基金N-人民幣 8.40000 8.45080 -0.05080 -0.60113 群益中國新機會基金N-美元 7.75080 7.81180 -0.06100 -0.78087 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.25000 8.32000 -0.07000 -0.84135 群益中國新機會基金-人民幣 7.44950 7.49460 -0.04510 -0.60177 群益中國新機會基金-美元 8.28740 8.35270 -0.06530 -0.78178 群益中國新機會基金-新臺幣 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567 群益平衡王基金 19.19400 19.16190 0.03210 0.16752 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.14740 11.14740 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.69220 10.71160 -0.01940 -0.18111 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.99660 9.99660 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58820 9.60560 -0.01740 -0.18114 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12410 10.11730 0.00680 0.06721 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.92480 9.92060 0.00420 0.04234 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46810 9.46170 0.00640 0.06764 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38620 9.38240 0.00380 0.04050 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18280 10.17580 0.00700 0.06879 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.23600 10.23180 0.00420 0.04105 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.63490 9.62840 0.00650 0.06751 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.04270 10.03850 0.00420 0.04184 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12650 10.11580 0.01070 0.10578 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33240 7.32460 0.00780 0.10649 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15150 10.14140 0.01010 0.09959 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.06150 10.05410 0.00740 0.07360 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20890 10.20170 0.00720 0.07058 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03310 10.02310 0.01000 0.09977 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96100 9.95370 0.00730 0.07334 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.10690 10.09980 0.00710 0.07030 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15150 10.14150 0.01000 0.09860 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.06150 10.05410 0.00740 0.07360 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20890 10.20170 0.00720 0.07058 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03310 10.02320 0.00990 0.09877 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96100 9.95370 0.00730 0.07334 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.10690 10.09980 0.00710 0.07030 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 群益全球關鍵生技基金-美元 16.06500 15.99400 0.07100 0.44392 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.79000 15.72000 0.07000 0.44529 群益多利策略組合基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 群益多重收益組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 群益多重資產組合基金 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979 群益安家基金 25.55960 25.54930 0.01030 0.04031 群益安穩貨幣市場基金 16.08420 16.08400 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.19000 24.01000 0.18000 0.74969 群益亞太中小基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 群益亞太新趨勢平衡基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.74770 9.74130 0.00640 0.06570 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48620 7.48130 0.00490 0.06550 群益店頭市場基金 101.26000 101.25000 0.01000 0.00988 群益東方盛世基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益東協成長基金-人民幣 13.04270 13.02060 0.02210 0.16973 群益東協成長基金-美元 11.50400 11.50540 -0.00140 -0.01217 群益東協成長基金-新臺幣 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.27900 11.25130 0.02770 0.24619 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70970 10.68580 0.02390 0.22366 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16860 10.14620 0.02240 0.22077 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87290 9.84870 0.02420 0.24572 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.37770 9.35680 0.02090 0.22337 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90180 8.88230 0.01950 0.21954 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.66180 9.63810 0.02370 0.24590 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.54460 9.52340 0.02120 0.22261 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94480 9.92290 0.02190 0.22070 群益長安基金 28.31000 28.25000 0.06000 0.21239 群益美國新創亮點基金N-美元 10.09810 10.06420 0.03390 0.33684 群益美國新創亮點基金-美元 15.27550 15.22420 0.05130 0.33696 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.69000 14.64000 0.05000 0.34153 群益真善美基金 16.89850 16.93780 -0.03930 -0.23203 群益馬拉松基金 124.31000 123.57000 0.74000 0.59885 群益深証中小板基金 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 群益創新科技基金 32.50000 32.35000 0.15000 0.46368 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.15380 9.19370 -0.03990 -0.43399 群益華夏盛世基金N-美元 8.46560 8.51780 -0.05220 -0.61283 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 群益華夏盛世基金-人民幣 9.96840 10.01180 -0.04340 -0.43349 群益華夏盛世基金-美元 9.33460 9.39220 -0.05760 -0.61327 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.33000 15.43000 -0.10000 -0.64809 群益奧斯卡基金 27.64000 27.41000 0.23000 0.83911 群益新興金鑽基金-美元 11.43990 11.44180 -0.00190 -0.01661 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.88000 23.79000 0.09000 0.37831 群益道瓊美國地產ETF基金 20.56000 20.66000 -0.10000 -0.48403 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.15000 8.21000 -0.06000 -0.73082 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.90000 13.70000 0.20000 1.45985 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.83820 11.84290 -0.00470 -0.03969 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23940 11.23980 -0.00040 -0.00356 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16810 11.16670 0.00140 0.01254 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62920 8.63260 -0.00340 -0.03939 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07400 9.07430 -0.00030 -0.00331 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68680 8.68560 0.00120 0.01382 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08070 10.08110 -0.00040 -0.00397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.11000 29.10000 0.01000 0.03436 德信中國精選成長基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 德信台灣主流中小基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191 德信新興股票組合基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 德信萬保貨幣市場基金 11.93280 11.93270 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79950 10.79660 0.00290 0.02686 德信數位時代基金 27.77000 27.73000 0.04000 0.14425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66140 11.66120 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.68000 15.64000 0.04000 0.25575 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.21000 19.09000 0.12000 0.62860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915 摩根中小基金 23.06000 23.03000 0.03000 0.13026 摩根中國A股基金 12.87000 12.95000 -0.08000 -0.61776 摩根中國A股基金(美元) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 摩根中國亮點基金 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.93140 10.94370 -0.01230 -0.11239 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.10610 12.11180 -0.00570 -0.04706 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.27910 9.28950 -0.01040 -0.11195 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.26810 12.28190 -0.01380 -0.11236 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.07290 14.07940 -0.00650 -0.04617 摩根台灣金磚基金-累積型 20.20000 20.09000 0.11000 0.54754 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.20000 20.09000 0.11000 0.54754 摩根台灣增長基金 51.62000 51.33000 0.29000 0.56497 摩根平衡基金 28.58000 28.43000 0.15000 0.52761 摩根全球α基金 19.50000 19.44000 0.06000 0.30864 摩根全球平衡基金 15.14340 15.08910 0.05430 0.35986 摩根全球發現基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74100 9.74040 0.00060 0.00616 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71860 10.71440 0.00420 0.03920 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12550 10.12510 0.00040 0.00395 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42880 11.42830 0.00050 0.00438 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03040 10.03010 0.00030 0.00299 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61160 10.60030 0.01130 0.10660 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57260 13.55810 0.01450 0.10695 摩根亞洲基金 56.64000 56.24000 0.40000 0.71124 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45120 8.45160 -0.00040 -0.00473 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83770 9.83530 0.00240 0.02440 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71060 8.71130 -0.00070 -0.00804 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25450 12.25670 -0.00220 -0.01795 摩根東方內需機會基金 17.95000 17.82000 0.13000 0.72952 摩根東方科技基金 33.76000 33.57000 0.19000 0.56598 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 摩根金龍收成基金 21.28000 21.25000 0.03000 0.14118 摩根第一貨幣市場基金 15.07850 15.07830 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.32000 14.15000 0.17000 1.20141 摩根新金磚五國基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 摩根新絲路基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 摩根新興35基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 摩根新興日本基金 24.42000 24.16000 0.26000 1.07616 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30380 7.26180 0.04200 0.57837 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54080 9.48120 0.05960 0.62861 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29840 9.24510 0.05330 0.57652 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.51270 10.45210 0.06060 0.57979 摩根新興科技基金 55.20000 55.04000 0.16000 0.29070 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35090 8.34730 0.00360 0.04313 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58270 10.57810 0.00460 0.04349 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.46930 8.44170 0.02760 0.32695 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.20860 9.17470 0.03390 0.36949 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.66830 8.64010 0.02820 0.32639 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.71440 9.68280 0.03160 0.32635 摩根龍揚基金 31.80000 31.75000 0.05000 0.15748 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 摩根環球股票收益基金-累積型 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31830 9.31570 0.00260 0.02791 摩根總收益組合基金-累積型 11.24770 11.24450 0.00320 0.02846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80420 11.79940 0.00480 0.04068 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08050 11.07850 0.00200 0.01805 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53340 10.52910 0.00430 0.04084 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63800 8.63640 0.00160 0.01853 聯邦中國龍基金 24.73000 24.84000 -0.11000 -0.44283 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.27780 10.26560 0.01220 0.11884 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30210 10.28990 0.01220 0.11856 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.69830 9.71780 -0.01950 -0.20066 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81300 9.83270 -0.01970 -0.20035 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.45870 9.47780 -0.01910 -0.20152 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57020 9.58940 -0.01920 -0.20022 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.24000 11.25820 -0.01820 -0.16166 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.02370 11.04250 -0.01880 -0.17025 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16020 10.17770 -0.01750 -0.17194 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.66160 10.67890 -0.01730 -0.16200 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.44020 10.45810 -0.01790 -0.17116 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.62520 9.64180 -0.01660 -0.17217 聯邦金鑽平衡基金 23.26020 23.29350 -0.03330 -0.14296 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.64210 9.63830 0.00380 0.03943 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92170 9.91780 0.00390 0.03932 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.64210 9.63830 0.00380 0.03943 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92170 9.91780 0.00390 0.03932 聯邦貨幣市場基金 13.16300 13.16280 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06500 16.05880 0.00620 0.03861 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.50560 12.48480 0.02080 0.16660 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.09800 12.08260 0.01540 0.12746 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.61030 11.59560 0.01470 0.12677 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.08000 36.88000 0.20000 0.54230 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.53000 0.02000 0.12878 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.32000 15.29000 0.03000 0.19621 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.28000 15.26000 0.02000 0.13106 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.66000 20.62000 0.04000 0.19399 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.79000 18.76000 0.03000 0.15991 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.39000 0.02000 0.10875 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.26000 0.02000 0.11587 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99610 14.99600 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42490 10.41560 0.00930 0.08929 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.71830 13.70580 0.01250 0.09120 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.54270 7.53600 0.00670 0.08891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.86000 22.80000 0.06000 0.26316 瀚亞中國基金-人民幣 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 瀚亞中國基金-新台幣 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 瀚亞巴西基金 4.30000 4.30000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 43.85000 43.62000 0.23000 0.52728 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.65760 10.64390 0.01370 0.12871 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33790 10.33120 0.00670 0.06485 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25150 12.24370 0.00780 0.06371 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13730 10.11930 0.01800 0.17788 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52650 7.51660 0.00990 0.13171 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02380 8.01860 0.00520 0.06485 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12290 8.11770 0.00520 0.06406 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15090 7.13820 0.01270 0.17792 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88130 8.87570 0.00560 0.06309 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26070 9.24850 0.01220 0.13191 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.37990 9.37380 0.00610 0.06507 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.25740 9.25150 0.00590 0.06377 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.90000 11.83000 0.07000 0.59172 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 瀚亞亞太基礎建設基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.86980 11.82900 0.04080 0.34492 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.70970 13.61700 0.09270 0.68077 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.88490 10.85680 0.02810 0.25882 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.65780 10.63040 0.02740 0.25775 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.74200 11.69020 0.05180 0.44311 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.18690 9.15560 0.03130 0.34187 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.06210 9.99420 0.06790 0.67939 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.07020 9.04680 0.02340 0.25865 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.87080 8.84800 0.02280 0.25769 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.18870 9.14770 0.04100 0.44820 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.53930 14.53260 0.00670 0.04610 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.87370 10.85850 0.01520 0.13998 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.74720 10.74210 0.00510 0.04748 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.66240 12.65660 0.00580 0.04583 瀚亞非洲基金-南非幣 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.48000 20.34000 0.14000 0.68830 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56230 13.56210 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.29000 27.12000 0.17000 0.62684 瀚亞高科技基金 60.12000 60.06000 0.06000 0.09990 瀚亞理財通基金 27.98000 27.86000 0.12000 0.43073 瀚亞菁華基金 24.09000 23.95000 0.14000 0.58455 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.98960 12.93380 0.05580 0.43143 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.16150 9.12220 0.03930 0.43082 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.49780 10.47330 0.02450 0.23393 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.00050 10.97210 0.02840 0.25884 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.36790 10.35190 0.01600 0.15456 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.76220 9.74710 0.01510 0.15492 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.91320 9.87670 0.03650 0.36956 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.37200 8.35260 0.01940 0.23226 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43150 8.40980 0.02170 0.25803 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.89400 8.88030 0.01370 0.15427 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.26050 8.24770 0.01280 0.15519 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.84510 7.81620 0.02890 0.36974 瀚亞電通網基金 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.68140 13.67150 0.00990 0.07241 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.45080 10.43460 0.01620 0.15525 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.92850 9.92120 0.00730 0.07358 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.49580 11.48740 0.00840 0.07312 瀚亞歐洲基金 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------