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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/23  107/08/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.54220   10.54100   0.00120    0.01138
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92760    9.89300   0.03460    0.34974
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92950    9.89490   0.03460    0.34968
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.88770    9.85730   0.03040    0.30840
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.88790    9.85710   0.03080    0.31247
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.22840    9.20220   0.02620    0.28471
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.49790    9.46980   0.02810    0.29673
中國信託台灣活力基金                                             14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
中國信託台灣優勢基金                                             17.44000   17.50000  -0.06000   -0.34286
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.88520    9.88230   0.00290    0.02935
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25010    9.24750   0.00260    0.02812
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.27660   10.27330   0.00330    0.03212
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57780    9.57470   0.00310    0.03238
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.62800   10.57860   0.04940    0.46698
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.25520    9.21210   0.04310    0.46786
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.12090   11.12730  -0.00640   -0.05752
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.00880   10.01450  -0.00570   -0.05692
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
中國信託智能運動基金-美元                                        10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98590   10.98570   0.00020    0.00182
中國信託精穩基金                                                 18.45490   18.48450  -0.02960   -0.16013
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
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元大2001基金                                                     63.17000   62.98000   0.19000    0.30168
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.53790   39.54780  -0.00990   -0.02503
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     17.91000   18.04000  -0.13000   -0.72062
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40260   11.40170   0.00090    0.00789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.52780   10.55470  -0.02690   -0.25486
元大上證50基金                                                   27.94000   27.87000   0.07000    0.25117
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.49000   13.39000   0.10000    0.74683
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.69700   12.63400   0.06300    0.49865
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.08000   16.99500   0.08500    0.50015
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.28700   10.33800  -0.05100   -0.49333
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.90700    9.98200  -0.07500   -0.75135
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.95000    2.95000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.42200   46.01480  -0.59280   -1.28828
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.50410   10.49340   0.01070    0.10197
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.72700    9.71710   0.00990    0.10188
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.67590    9.69140  -0.01550   -0.15994
元大巴西指數基金                                                  5.28500    5.16100   0.12400    2.40264
元大巴菲特基金                                                   28.84000   28.76000   0.08000    0.27816
元大日經225基金                                                  28.16000   28.11000   0.05000    0.17787
元大台商收成基金                                                 24.55000   24.48000   0.07000    0.28595
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.16000   12.25000  -0.09000   -0.73469
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.58000   39.01000   0.57000    1.46116
元大台灣中型100基金                                              33.64000   33.46000   0.18000    0.53796
元大台灣加權股價指數基金                                         25.71600   25.56100   0.15500    0.60639
元大台灣卓越50基金                                               85.32000   84.73000   0.59000    0.69633
元大台灣金融基金                                                 18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.20000   32.00000   0.20000    0.62500
元大台灣高股息基金                                               27.42000   27.32000   0.10000    0.36603
元大台灣電子科技基金                                             36.52000   36.35000   0.17000    0.46768
元大全球ETF成長組合基金                                          10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.81000   14.78000   0.03000    0.20298
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.57000   13.62000  -0.05000   -0.36711
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.56100   12.60000  -0.03900   -0.30952
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.62000    6.63000  -0.01000   -0.15083
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.73000    6.71000   0.02000    0.29806
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.67200    9.63900   0.03300    0.34236
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
元大全球農業商機基金                                             17.43000   17.47000  -0.04000   -0.22896
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大多多基金                                                     19.26000   19.35000  -0.09000   -0.46512
元大多福基金                                                     55.94000   55.86000   0.08000    0.14322
元大亞太成長基金                                                  9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61010    8.61580  -0.00570   -0.06616
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09010    7.09490  -0.00480   -0.06765
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.52700    9.54300  -0.01600   -0.16766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.95300    9.95200   0.00100    0.01005
元大卓越基金                                                     48.91000   48.75000   0.16000    0.32821
元大店頭基金                                                      8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
元大泛歐成長基金                                                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.26560   10.26510   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.58660    9.56740   0.01920    0.20068
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.67700   31.64060   0.03640    0.11504
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.41760   38.54540  -0.12780   -0.33156
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.84230   18.89270  -0.05040   -0.26677
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.60330   19.49420   0.10910    0.55965
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.98600   38.88440   0.10160    0.26129
元大高科技基金                                                   19.90000   19.90000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                             16.25330   16.25310   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.98170   11.98160   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
元大華夏中小基金                                                  7.28000    7.30000  -0.02000   -0.27397
元大新中國基金-人民幣                                             9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
元大新中國基金-美元                                               8.94900    8.99300  -0.04400   -0.48927
元大新中國基金-新台幣                                             8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
元大新主流基金                                                   26.76000   26.87000  -0.11000   -0.40938
元大新東協平衡基金-美元                                           9.40600    9.39600   0.01000    0.10643
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.86080    9.85540   0.00540    0.05479
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.46120    9.45600   0.00520    0.05499
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.97670    9.97130   0.00540    0.05416
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.57650    9.57130   0.00520    0.05433
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.60550    9.60090   0.00460    0.04791
元大新興亞洲基金                                                 11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.10100   15.10080   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     39.36000   39.39000  -0.03000   -0.07616
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
元大實質多重資產基金-美元                                         8.41300    8.41500  -0.00200   -0.02377
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.91000   15.92000  -0.01000   -0.06281
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
元大摩臺基金                                                     39.50000   39.23000   0.27000    0.68825
元大標普500基金                                                  26.47000   26.46000   0.01000    0.03779
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.04000   35.04000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                              15.76000   15.81000  -0.05000   -0.31626
元大歐洲50基金                                                   24.58000   24.51000   0.07000    0.28560
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.54180    9.59070  -0.04890   -0.50987
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.18120   10.18080   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     55.45000   55.65000  -0.20000   -0.35939
元大韓國KOSPI200基金                                             22.24000   22.14000   0.10000    0.45167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.42000   15.37000   0.05000    0.32531
日盛上選基金                                                     33.99000   33.95000   0.04000    0.11782
日盛小而美基金                                                   18.71000   18.63000   0.08000    0.42941
日盛中國內需動力基金                                              9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛日盛基金                                                     13.83000   13.77000   0.06000    0.43573
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
日盛全球抗暖化基金                                               10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.14750   10.13990   0.00760    0.07495
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51890    9.51180   0.00710    0.07464
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.97080    9.96380   0.00700    0.07025
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35520    9.34870   0.00650    0.06953
日盛亞洲機會基金                                                  6.95000    6.95000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     17.41000   17.34000   0.07000    0.40369
日盛高科技基金                                                   18.32000   18.33000  -0.01000   -0.05456
日盛貨幣市場基金                                                 14.76900   14.76880   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   40.31000   40.15000   0.16000    0.39851
日盛精選五虎基金                                                 38.35000   38.11000   0.24000    0.62976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48400   13.48380   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               31.38000   31.44000  -0.06000   -0.19084
台新MSCI中國基金                                                 20.54000   20.38000   0.16000    0.78508
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.73000   17.86000  -0.13000   -0.72788
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.70000   22.36000   0.34000    1.52057
台新大眾貨幣市場基金                                             14.16060   14.16040   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.43390   10.41310   0.02080    0.19975
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.54310   10.54980  -0.00670   -0.06351
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09220   10.09860  -0.00640   -0.06338
台新中國通基金                                                   44.09000   44.00000   0.09000    0.20455
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.47190    0.47460  -0.00270   -0.56890
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            14.47900   14.56000  -0.08100   -0.55632
台新中國精選中小基金-美元                                         0.33510    0.33800  -0.00290   -0.85799
台新中國精選中小基金-新台幣                                      10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
台新主流基金                                                     23.79000   23.76000   0.03000    0.12626
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.37000   20.46000  -0.09000   -0.43988
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66740    0.67040  -0.00300   -0.44749
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.18000   15.24000  -0.06000   -0.39370
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49580    0.49800  -0.00220   -0.44177
台新台灣中小基金                                                 34.66000   34.59000   0.07000    0.20237
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.01790   10.04930  -0.03140   -0.31246
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.33600    9.35750  -0.02150   -0.22976
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.45350   10.47750  -0.02400   -0.22906
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.39590   10.38610   0.00980    0.09436
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.21990   11.20930   0.01060    0.09456
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
台新亞美短期債券基金                                             10.92330   10.91860   0.00470    0.04305
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.55100    8.55420  -0.00320   -0.03741
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28410    0.28420  -0.00010   -0.03519
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.88290   11.88730  -0.00440   -0.03701
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38930    0.38940  -0.00010   -0.02568
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.09030   11.09020   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.00800   29.98320   0.02480    0.08271
台新智慧生活基金-美元                                            10.55470   10.46240   0.09230    0.88221
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.34550    8.31960   0.02590    0.31131
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.50110    8.47470   0.02640    0.31152
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           8.97190    8.94390   0.02800    0.31306
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.14710    9.11860   0.02850    0.31255
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.41420   10.35070   0.06350    0.61349
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.33430    0.33230   0.00200    0.60187
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.76610    7.71870   0.04740    0.61409
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26240    0.26080   0.00160    0.61350
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.35000    5.33000   0.02000    0.37523
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.07000   21.02000   0.05000    0.23787
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.70500   10.67400   0.03100    0.29043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.25000   19.42000  -0.17000   -0.87539
未來資產全球大消費基金                                           15.48000   15.40000   0.08000    0.51948
未來資產亞洲新富基金                                             20.38000   20.29000   0.09000    0.44357
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56550   12.56540   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.95000   12.06000  -0.11000   -0.91211
未來資產新興市場債券基金A                                         8.75870    8.73180   0.02690    0.30807
未來資產新興市場債券基金B                                         6.65910    6.63850   0.02060    0.31031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.09810   11.09730   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.89220    9.91180  -0.01960   -0.19774
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.29860    9.32450  -0.02590   -0.27776
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56970   10.56360   0.00610    0.05775
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.89490    7.93320  -0.03830   -0.48278
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.03570    9.04970  -0.01400   -0.15470
永豐中小基金                                                     53.71000   53.63000   0.08000    0.14917
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.76610    1.77320  -0.00710   -0.40041
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33660    2.33440   0.00220    0.09424
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.04140    8.09000  -0.04860   -0.60074
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.32280   10.33410  -0.01130   -0.10935
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.79000    4.79000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.53000   21.58000  -0.05000   -0.23170
永豐主流品牌基金                                                 18.36000   18.33000   0.03000    0.16367
永豐永豐基金                                                     36.73000   36.69000   0.04000    0.10902
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.86150    9.90230  -0.04080   -0.41203
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.92980    9.90070   0.02910    0.29392
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.81490    9.85700  -0.04210   -0.42711
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.88430    9.85670   0.02760    0.28001
永豐亞洲民生消費基金                                             11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
永豐南非幣2021保本基金                                           12.91490   12.89100   0.02390    0.18540
永豐高科技基金                                                   24.16000   24.16000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                 13.88200   13.88180   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.11090    2.11380  -0.00290   -0.13719
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.49630    2.49030   0.00600    0.24093
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.74140    7.77070  -0.02930   -0.37706
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.39200   10.38840   0.00360    0.03465
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.04760    7.06920  -0.02160   -0.30555
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.85450   10.84170   0.01280    0.11806
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.15000   55.83000   0.32000    0.57317
永豐領航科技基金                                                 40.06000   40.14000  -0.08000   -0.19930
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
永豐趨勢平衡基金                                                 46.14000   46.75000  -0.61000   -1.30481
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.56950   11.56850   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.46870    9.46860   0.00010    0.00106
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72160    9.72150   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.48200    9.48380  -0.00180   -0.01898
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.65450    9.65640  -0.00190   -0.01968
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.48230    9.48250  -0.00020   -0.00211
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.86440    9.86460  -0.00020   -0.00203
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.46080    9.46330  -0.00250   -0.02642
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.71310    9.71560  -0.00250   -0.02573
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
兆豐國際中小基金                                                 15.95000   15.96000  -0.01000   -0.06266
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.84000   13.86000  -0.02000   -0.14430
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.36000   18.38000  -0.02000   -0.10881
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.25000   18.27000  -0.02000   -0.10947
兆豐國際生命科學基金                                             16.59000   16.52000   0.07000    0.42373
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.39570   10.38720   0.00850    0.08183
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63730   10.62830   0.00900    0.08468
兆豐國際全球基金                                                 31.87000   31.75000   0.12000    0.37795
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.27080   10.27030   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.04230   10.02220   0.02010    0.20055
兆豐國際國民基金                                                 22.50000   22.50000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                 13.24000   13.17000   0.07000    0.53151
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.96840    9.97390  -0.00550   -0.05514
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90780    7.91220  -0.00440   -0.05561
兆豐國際萬全基金                                                 20.65000   20.58000   0.07000    0.34014
兆豐國際電子基金                                                 25.24000   25.24000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.66000   22.46000   0.20000    0.89047
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.32000   16.43000  -0.11000   -0.66951
兆豐國際豐台灣基金                                               33.31000   33.22000   0.09000    0.27092
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.50180   12.50170   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15670   11.15440   0.00230    0.02062
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.00180   11.99580   0.00600    0.05002
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76930   10.76690   0.00240    0.02229
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.53680   11.53400   0.00280    0.02428
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15870    8.15710   0.00160    0.01961
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.50070    9.49580   0.00490    0.05160
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.04770    9.04570   0.00200    0.02211
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.97890    8.97690   0.00200    0.02228
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.32250    9.32040   0.00210    0.02253
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
合庫全球新興市場基金                                              9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
合庫貨幣市場基金                                                 10.12920   10.12910   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.41680    9.40130   0.01550    0.16487
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.68180    9.66470   0.01710    0.17693
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.98620    9.96890   0.01730    0.17354
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.41070   11.38990   0.02080    0.18262
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.37220   13.34940   0.02280    0.17079
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.75650    8.74230   0.01420    0.16243
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.42400    9.40740   0.01660    0.17646
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.85210    7.83850   0.01360    0.17350
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.73800    8.72200   0.01600    0.18344
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                 9.97660    9.95960   0.01700    0.17069
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97710   10.97620   0.00090    0.00820
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.94280    9.95880  -0.01600   -0.16066
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76220    9.77800  -0.01580   -0.16159
安聯中國東協基金                                                 15.49000   15.41000   0.08000    0.51914
安聯中國策略基金                                                 13.48000   13.59000  -0.11000   -0.80942
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
安聯中華新思路基金-美元                                          12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        11.84000   11.91000  -0.07000   -0.58774
安聯台灣大壩基金                                                 28.29000   28.16000   0.13000    0.46165
安聯台灣科技基金                                                 46.30000   46.27000   0.03000    0.06484
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.49090   12.49080   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.06000   30.95000   0.11000    0.35541
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15280   10.14930   0.00350    0.03449
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09040   15.08600   0.00440    0.02917
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66400    9.66120   0.00280    0.02898
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.34140   12.32720   0.01420    0.11519
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15390   10.15020   0.00370    0.03645
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25750   12.25360   0.00390    0.03183
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52100    9.51540   0.00560    0.05885
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36910    9.36560   0.00350    0.03737
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.04310    9.04030   0.00280    0.03097
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.04600   12.03070   0.01530    0.12717
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96690   10.95820   0.00870    0.07939
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63530   10.62710   0.00820    0.07716
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.93820    8.92840   0.00980    0.10976
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.72340    8.71640   0.00700    0.08031
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.43430    8.42770   0.00660    0.07831
安聯全球人口趨勢基金                                             11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.51000   37.23000   0.28000    0.75208
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
安聯全球計量平衡基金                                             12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.02880   12.02770   0.00110    0.00915
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.42760   10.42670   0.00090    0.00863
安聯全球新興市場基金                                             17.44000   17.32000   0.12000    0.69284
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
安聯亞洲動態策略基金                                             22.92000   22.88000   0.04000    0.17483
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 31.86000   31.84000   0.02000    0.06281
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.20560   10.18950   0.01610    0.15801
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.97780    9.96170   0.01610    0.16162
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.03950    8.02680   0.01270    0.15822
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.00150    7.98870   0.01280    0.16023
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
宏利全球債券組合基金                                             13.05280   13.03590   0.01690    0.12964
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.80920    3.81180  -0.00260   -0.06821
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.61530    0.61580  -0.00050   -0.08120
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     17.82000   17.83000  -0.01000   -0.05609
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.82060   11.80690   0.01370    0.11603
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.52020   10.51000   0.01020    0.09705
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.19890   10.18920   0.00970    0.09520
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.98890    8.97950   0.00940    0.10468
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.57770    8.56940   0.00830    0.09686
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49260    8.48460   0.00800    0.09429
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.51490    8.50950   0.00540    0.06346
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73970    2.73410   0.00560    0.20482
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39760    0.39690   0.00070    0.17637
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.07560   12.05370   0.02190    0.18169
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90670    0.90510   0.00160    0.17678
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.34170    7.32840   0.01330    0.18149
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02950    2.02550   0.00400    0.19748
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29210    0.29150   0.00060    0.20583
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.00060    8.98430   0.01630    0.18143
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32860    0.32790   0.00070    0.21348
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.64100   13.64090   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.63000    2.62000   0.01000    0.38168
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.95000   11.88000   0.07000    0.58923
宏利臺灣股息收益基金                                             27.80000   27.84000  -0.04000   -0.14368
宏利澳幣保本基金                                                 12.15990   12.16260  -0.00270   -0.02220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德新台幣基金                                                 12.93340   12.93340   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.59000   26.42000   0.17000    0.64345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.21850   11.21830   0.00020    0.00178
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.88290    9.88640  -0.00350   -0.03540
保德信大中華基金-人民幣                                           9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                          28.27000   28.27000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                               45.03000   45.33000  -0.30000   -0.66181
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
保德信中國中小基金-美元                                           8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.33000    8.44000  -0.11000   -1.30332
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.15710    9.17500  -0.01790   -0.19510
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.21760    9.23520  -0.01760   -0.19058
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.28370    9.30140  -0.01770   -0.19029
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.02260   10.04170  -0.01910   -0.19021
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
保德信中國品牌基金-美元                                           8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
保德信台商全方位基金                                             35.43000   35.32000   0.11000    0.31144
保德信全球中小基金                                               30.40000   30.38000   0.02000    0.06583
保德信全球消費商機基金                                           18.51000   18.52000  -0.01000   -0.05400
保德信全球基礎建設基金                                           12.50000   12.52000  -0.02000   -0.15974
保德信全球資源基金                                                8.14000    8.05000   0.09000    1.11801
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.83000   33.62000   0.21000    0.62463
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.80420    9.79570   0.00850    0.08677
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.62010   10.61100   0.00910    0.08576
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.27420    9.26620   0.00800    0.08634
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.03120   10.02260   0.00860    0.08581
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.20500    8.19830   0.00670    0.08172
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82050   10.81160   0.00890    0.08232
保德信亞太基金                                                   21.50000   21.40000   0.10000    0.46729
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49710    8.50040  -0.00330   -0.03882
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.25840   11.26280  -0.00440   -0.03907
保德信店頭市場基金                                               32.46000   32.65000  -0.19000   -0.58193
保德信拉丁美洲基金                                                6.57000    6.52000   0.05000    0.76687
保德信金平衡基金                                                 30.37000   30.22000   0.15000    0.49636
保德信金滿意基金                                                 42.79000   42.53000   0.26000    0.61133
保德信科技島基金                                                 25.99000   25.96000   0.03000    0.11556
保德信高成長基金                                                 94.40000   93.74000   0.66000    0.70408
保德信第一基金                                                   26.33000   26.16000   0.17000    0.64985
保德信貨幣市場基金                                               15.76780   15.76760   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.64830   10.63430   0.01400    0.13165
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.78710   10.77290   0.01420    0.13181
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89420   10.87970   0.01450    0.13328
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.33350   10.31970   0.01380    0.13372
保德信新世紀基金                                                 10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.99140    7.99480  -0.00340   -0.04253
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.80440   10.80890  -0.00450   -0.04163
保德信新興趨勢組合基金                                           11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
保德信瑞騰基金                                                   15.54550   15.54540   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.71960    9.69430   0.02530    0.26098
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.94800    9.92130   0.02670    0.26912
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.66350    9.63900   0.02450    0.25418
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77390    9.74950   0.02440    0.25027
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85300    9.82320   0.02980    0.30336
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.83880    9.80890   0.02990    0.30483
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.69430    9.67150   0.02280    0.23574
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.69690    9.67410   0.02280    0.23568
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.99050    9.96780   0.02270    0.22773
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97220    9.94970   0.02250    0.22614
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.03090   10.00720   0.02370    0.23683
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.85870    9.84260   0.01610    0.16357
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.85850    9.84240   0.01610    0.16358
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.57560    9.54350   0.03210    0.33635
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.42180    9.39600   0.02580    0.27458
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95690    1.95640   0.00050    0.02556
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66470    2.66410   0.00060    0.02252
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29500    0.29510  -0.00010   -0.03389
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43590    0.43600  -0.00010   -0.02294
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.44010    8.44200  -0.00190   -0.02251
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.70480   11.70720  -0.00240   -0.02050
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.50880    9.50840   0.00040    0.00421
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.63620   11.63560   0.00060    0.00516
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.62750    8.63050  -0.00300   -0.03476
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.58060   10.58430  -0.00370   -0.03496
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06650   10.03430   0.03220    0.32090
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99490    9.96410   0.03080    0.30911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.03670   10.01190   0.02480    0.24771
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59600   10.57010   0.02590    0.24503
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.95140    9.92790   0.02350    0.23671
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.74940    9.72520   0.02420    0.24884
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05310   10.02830   0.02480    0.24730
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.73090    9.70750   0.02340    0.24105
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92040    9.89680   0.02360    0.23846
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.45030   10.42370   0.02660    0.25519
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.14920    6.13710   0.01210    0.19716
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.55580   10.53510   0.02070    0.19649
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64880   11.64870   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.60000   19.63000  -0.03000   -0.15283
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4469.830004478.01000  -8.18000   -0.18267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.16320   10.18280  -0.01960   -0.19248
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.16020   11.18000  -0.01980   -0.17710
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.41380   10.43390  -0.02010   -0.19264
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.04090    9.05830  -0.01740   -0.19209
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.45530    9.47200  -0.01670   -0.17631
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.26790    9.28570  -0.01780   -0.19169
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.36190   10.38190  -0.02000   -0.19264
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.89860   10.91790  -0.01930   -0.17677
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.84180   10.86270  -0.02090   -0.19240
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.28000    6.27000   0.01000    0.15949
柏瑞巨人基金                                                     13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65370   13.65350   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.14000   16.11000   0.03000    0.18622
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.44990   13.43180   0.01810    0.13475
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81940   11.80170   0.01770    0.14998
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.42570   12.40870   0.01700    0.13700
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.87900    8.86700   0.01200    0.13533
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77770    6.76860   0.00910    0.13444
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.75860    8.74550   0.01310    0.14979
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51240    8.49390   0.01850    0.21780
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.74050   10.72580   0.01470    0.13705
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.32120    8.30810   0.01310    0.15768
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99470   11.97680   0.01790    0.14946
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.65190   11.63630   0.01560    0.13406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.85660   11.83080   0.02580    0.21807
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31130   11.29580   0.01550    0.13722
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.98190    8.96980   0.01210    0.13490
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.78630    9.77170   0.01460    0.14941
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72990    9.70870   0.02120    0.21836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.55250    9.53940   0.01310    0.13733
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.40610    9.39130   0.01480    0.15759
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.30250   10.29650   0.00600    0.05827
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.16240   10.15500   0.00740    0.07287
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.04500   10.03890   0.00610    0.06076
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.12140   10.11410   0.00730    0.07218
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05580   10.05000   0.00580    0.05771
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85190    9.84470   0.00720    0.07314
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80080    9.79490   0.00590    0.06024
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.87790    9.87070   0.00720    0.07294
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.28330   10.27730   0.00600    0.05838
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.16240   10.15490   0.00750    0.07386
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.04500   10.03890   0.00610    0.06076
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.12140   10.11410   0.00730    0.07218
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05580   10.05000   0.00580    0.05771
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85210    9.84490   0.00720    0.07313
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80090    9.79500   0.00590    0.06023
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.87790    9.87080   0.00710    0.07193
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.10000   13.08000   0.02000    0.15291
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.99000   13.97000   0.02000    0.14316
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.06000    8.89000   0.17000    1.91226
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.46410   11.45830   0.00580    0.05062
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.51090    7.50710   0.00380    0.05062
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.34000   11.34420  -0.00420   -0.03702
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00120   11.00330  -0.00210   -0.01909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13080   10.13410  -0.00330   -0.03256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.31180    8.31480  -0.00300   -0.03608
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.34940    9.35130  -0.00190   -0.02032
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.37350    9.37650  -0.00300   -0.03199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58250   10.58460  -0.00210   -0.01984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95860    9.96220  -0.00360   -0.03614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11430   10.11760  -0.00330   -0.03262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.68610    9.68800  -0.00190   -0.01961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.98090    8.98420  -0.00330   -0.03673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.89630    8.89650  -0.00020   -0.00225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.39750    9.40060  -0.00310   -0.03298
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.63590   11.61690   0.01900    0.16355
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.10570   11.08630   0.01940    0.17499
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.54820   10.53070   0.01750    0.16618
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.93760    6.92630   0.01130    0.16315
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.67920    8.66400   0.01520    0.17544
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.27180    9.25640   0.01540    0.16637
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.00250    9.98620   0.01630    0.16323
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.56500   10.54740   0.01760    0.16687
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.39310    9.37670   0.01640    0.17490
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.84690    8.83250   0.01440    0.16303
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.46930    9.45360   0.01570    0.16607
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.10000   0.04000    0.22099
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.98000   16.93000   0.05000    0.29533
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.88020   12.87000   0.01020    0.07925
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.78840   10.76190   0.02650    0.24624
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.70770   11.67130   0.03640    0.31188
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.32810   12.29330   0.03480    0.28308
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22960   11.20190   0.02770    0.24728
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.81320    9.78910   0.02410    0.24619
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.34730   10.31510   0.03220    0.31216
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.26420   10.23530   0.02890    0.28236
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.23830   10.21310   0.02520    0.24674
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.95340    9.92890   0.02450    0.24675
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.14330   10.11170   0.03160    0.31251
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.82060   11.78720   0.03340    0.28336
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.17940   10.15430   0.02510    0.24719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.26000   25.20000   0.06000    0.23810
國泰大中華基金                                                   19.94000   19.93000   0.01000    0.05018
國泰小龍基金                                                     15.44000   15.42000   0.02000    0.12970
國泰中小成長基金                                                 42.94000   43.10000  -0.16000   -0.37123
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.13400    4.11090   0.02310    0.56192
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.56000   18.50000   0.06000    0.32432
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.69860    0.69650   0.00210    0.30151
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.65960    0.65770   0.00190    0.28889
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.50320   11.50220   0.00100    0.00869
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.67620    1.68040  -0.00420   -0.24994
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.96290    9.95940   0.00350    0.03514
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32920    0.32910   0.00010    0.03039
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.31160    4.30950   0.00210    0.04873
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.34000   19.39000  -0.05000   -0.25786
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.62430    0.62570  -0.00140   -0.22375
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.20150    3.20600  -0.00450   -0.14036
國泰中港台基金台幣級別                                           14.37000   14.43000  -0.06000   -0.41580
國泰中港台基金美元級別                                            0.46930    0.47120  -0.00190   -0.40323
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.47000   27.40000   0.07000    0.25547
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.76000   35.54000   0.22000    0.61902
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.37020   10.36260   0.00760    0.07334
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.37040   10.36280   0.00760    0.07334
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.37070   10.36310   0.00760    0.07334
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33710    0.33690   0.00020    0.05936
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33710    0.33690   0.00020    0.05936
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33720    0.33690   0.00030    0.08905
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.41150   12.41130   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     27.28000   27.33000  -0.05000   -0.18295
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.49230    2.48810   0.00420    0.16880
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36430    0.36470  -0.00040   -0.10968
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.49800    0.49750   0.00050    0.10050
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46190    0.46220  -0.00030   -0.06491
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.83000    5.78000   0.05000    0.86505
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18680    0.18540   0.00140    0.75512
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41530    0.41460   0.00070    0.16884
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37540    0.37480   0.00060    0.16009
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44020    0.43950   0.00070    0.15927
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.51070    0.50880   0.00190    0.37343
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.04000   21.15000  -0.11000   -0.52009
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.29000   22.16000   0.13000    0.58664
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.49500    2.48420   0.01080    0.43475
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.24990   11.23090   0.01900    0.16918
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.11680   10.09970   0.01710    0.16931
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36570    0.36500   0.00070    0.19178
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32880    0.32830   0.00050    0.15230
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49660    0.49480   0.00180    0.36378
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39570    0.39520   0.00050    0.12652
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.82000   18.77000   0.05000    0.26638
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61250    0.61080   0.00170    0.27832
國泰科技生化基金                                                 34.24000   34.41000  -0.17000   -0.49404
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.44000   27.53000  -0.09000   -0.32692
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.27000   13.22000   0.05000    0.37821
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.94940   39.82740   0.12200    0.30632
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27460   19.32980  -0.05520   -0.28557
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.88280   19.77530   0.10750    0.54361
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.42080   40.42790  -0.00710   -0.01756
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.32150   41.26750   0.05400    0.13085
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.30390   43.28050   0.02340    0.05407
國泰紐幣2021保本基金                                             12.16400   12.16480  -0.00080   -0.00658
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.45720   12.45850  -0.00130   -0.01043
國泰紐幣保本基金                                                 12.42230   12.42030   0.00200    0.01610
國泰高科技基金                                                   12.73000   12.76000  -0.03000   -0.23511
國泰國泰基金台幣I級別                                            22.98000   23.05000  -0.07000   -0.30369
國泰國泰基金台幣級別                                             22.98000   23.05000  -0.07000   -0.30369
國泰富時中國A50基金                                              17.95000   17.93000   0.02000    0.11154
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33670    0.33660   0.00010    0.02971
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46700    0.46600   0.00100    0.21459
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37140    0.37090   0.00050    0.13481
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51530    0.51360   0.00170    0.33100
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35000    0.34940   0.00060    0.17172
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48550    0.48380   0.00170    0.35138
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.56750   10.55760   0.00990    0.09377
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.58650    7.57940   0.00710    0.09367
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35710    0.35680   0.00030    0.08408
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25440    0.25420   0.00020    0.07868
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.22830    2.22490   0.00340    0.15282
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.96320    9.97430  -0.01110   -0.11129
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32330    0.32360  -0.00030   -0.09271
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.93060   39.91440   0.01620    0.04059
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.84000   18.77000   0.07000    0.37294
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38090    0.38060   0.00030    0.07882
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.23750    2.23150   0.00600    0.26888
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.47440    1.47050   0.00390    0.26522
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36310    0.36310   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22440    0.22430   0.00010    0.04458
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.34380   10.34370   0.00010    0.00097
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.68850    6.68840   0.00010    0.00150
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.77000   13.86000  -0.09000   -0.64935
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.58000   36.07000   0.51000    1.41392
國泰價值卓越基金                                                 15.21000   15.21000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38290    0.38120   0.00170    0.44596
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.71660   38.70530   0.01130    0.02919
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.14000   21.04000   0.10000    0.47529
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.27000   19.10000   0.17000    0.89005
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.54000   19.39000   0.15000    0.77359
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09430   12.09090   0.00340    0.02812
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39670    0.39660   0.00010    0.02521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.65230    9.63690   0.01540    0.15980
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.31430    8.31860  -0.00430   -0.05169
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.72880   10.71150   0.01730    0.16151
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.34800    9.35280  -0.00480   -0.05132
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18440   11.18370   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.81950    9.83630  -0.01680   -0.17080
第一金大中華基金                                                 27.70000   27.71000  -0.01000   -0.03609
第一金小型精選基金                                               37.98000   38.39000  -0.41000   -1.06799
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
第一金中國世紀基金-美元                                           7.99390    7.98400   0.00990    0.12400
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.99460    7.98480   0.00980    0.12273
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
第一金中概平衡基金                                               26.38000   26.42000  -0.04000   -0.15140
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.25100   15.25080   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.85000  177.84800   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.07020   10.01820   0.05200    0.51906
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.07020   10.01820   0.05200    0.51906
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.48460   14.40070   0.08390    0.58261
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.48520   14.40130   0.08390    0.58259
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.86000   13.78000   0.08000    0.58055
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.86000   13.78000   0.08000    0.58055
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86710    9.86080   0.00630    0.06389
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87050    9.86430   0.00620    0.06285
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.51780    9.51210   0.00570    0.05992
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.54250    9.53690   0.00560    0.05872
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.34450   10.33800   0.00650    0.06287
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.98850    9.98260   0.00590    0.05910
第一金全球大趨勢基金                                             23.51000   23.41000   0.10000    0.42717
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.26800    8.28000  -0.01200   -0.14493
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87960    5.88820  -0.00860   -0.14605
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.55970    9.59660  -0.03690   -0.38451
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.56080    9.59770  -0.03690   -0.38447
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.92390    9.96230  -0.03840   -0.38545
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.92520    9.96350  -0.03830   -0.38440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63800    8.65000  -0.01200   -0.13873
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.20880   10.22300  -0.01420   -0.13890
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69050    9.68110   0.00940    0.09710
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.68980    9.68030   0.00950    0.09814
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.97740    7.97510   0.00230    0.02884
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85250    8.85020   0.00230    0.02599
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85300    8.85070   0.00230    0.02599
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18570   11.17480   0.01090    0.09754
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18660   11.17570   0.01090    0.09753
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00970   10.00680   0.00290    0.02898
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.80800   14.80420   0.00380    0.02567
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.16760   14.07830   0.08930    0.63431
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.18520   14.09580   0.08940    0.63423
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.35000   13.26000   0.09000    0.67873
第一金亞洲科技基金                                               19.11000   19.00000   0.11000    0.57895
第一金店頭市場基金                                                9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
第一金創新趨勢基金                                               24.51000   24.57000  -0.06000   -0.24420
第一金電子基金                                                   34.73000   34.82000  -0.09000   -0.25847
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.57000   20.35000   0.22000    1.08108
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.04000   19.18000  -0.14000   -0.72993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
統一大中華中小基金(美元)                                          7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
統一大滿貫基金-A類型                                             35.11000   35.17000  -0.06000   -0.17060
統一大滿貫基金-I類型                                             35.11000   35.17000  -0.06000   -0.17060
統一大龍印基金                                                   14.97000   15.00000  -0.03000   -0.20000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.52000    8.58000  -0.06000   -0.69930
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
統一中小基金                                                     26.14000   26.10000   0.04000    0.15326
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.85200    9.83970   0.01230    0.12500
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.23050    9.23690  -0.00640   -0.06929
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94180    8.94840  -0.00660   -0.07376
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.70530   11.69080   0.01450    0.12403
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.89430   10.90190  -0.00760   -0.06971
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54870   10.55640  -0.00770   -0.07294
統一台灣動力基金                                                 17.49000   17.67000  -0.18000   -1.01868
統一全天候基金-A類型                                            112.10000  112.45000  -0.35000   -0.31125
統一全天候基金-I類型                                            112.12000  112.46000  -0.34000   -0.30233
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.91040    8.88280   0.02760    0.31071
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.64920    8.63920   0.01000    0.11575
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.61570    8.60610   0.00960    0.11155
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.21680    9.18830   0.02850    0.31018
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.94640    8.93610   0.01030    0.11526
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.91180    8.90190   0.00990    0.11121
統一全球債券組合基金                                             11.95320   11.94220   0.01100    0.09211
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.96000   15.83000   0.13000    0.82123
統一全球新科技基金(美元)                                         15.08000   14.97000   0.11000    0.73480
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.40000   14.29000   0.11000    0.76977
統一亞太基金                                                     25.74000   25.62000   0.12000    0.46838
統一亞洲大金磚基金                                               12.70000   12.64000   0.06000    0.47468
統一奔騰基金                                                     61.11000   61.05000   0.06000    0.09828
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65930   16.65910   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.44000   10.53000  -0.09000   -0.85470
統一強漢基金(美元)                                                9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
統一強漢基金(新台幣)                                             24.73000   24.95000  -0.22000   -0.88176
統一統信基金                                                     31.78000   31.92000  -0.14000   -0.43860
統一黑馬基金                                                     61.34000   61.26000   0.08000    0.13059
統一新亞洲科技能源基金                                           18.65000   18.61000   0.04000    0.21494
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.98710    7.99310  -0.00600   -0.07506
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14630   10.15390  -0.00760   -0.07485
統一經建基金                                                     47.38000   47.53000  -0.15000   -0.31559
統一龍馬基金                                                     70.25000   70.52000  -0.27000   -0.38287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.55000   21.89000  -0.34000   -1.55322
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            47.83000   47.89000  -0.06000   -0.12529
野村中國機會基金                                                 13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
野村巴西基金                                                      5.07000    4.98000   0.09000    1.80723
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.11000   11.98000   0.13000    1.08514
野村台灣高股息基金                                               23.83000   23.70000   0.13000    0.54852
野村台灣運籌基金                                                 36.56000   36.41000   0.15000    0.41197
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.48490    9.47920   0.00570    0.06013
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.41850    9.41570   0.00280    0.02974
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.46880    9.46360   0.00520    0.05495
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.69040    9.68460   0.00580    0.05989
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57500    9.57220   0.00280    0.02925
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.53490    9.53300   0.00190    0.01993
野村平衡基金                                                     19.28000   19.25000   0.03000    0.15584
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
野村全球生技醫療基金                                             18.03000   17.94000   0.09000    0.50167
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.00160    9.99790   0.00370    0.03701
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             9.99940    9.99990  -0.00050   -0.00500
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.00020   10.00120  -0.00100   -0.01000
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.00160    9.99790   0.00370    0.03701
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             9.99940    9.99990  -0.00050   -0.00500
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.00020   10.00120  -0.00100   -0.01000
野村全球品牌基金                                                 28.05000   27.97000   0.08000    0.28602
野村全球氣候變遷基金                                              8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.28000   13.25000   0.03000    0.22642
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.85000   19.81000   0.04000    0.20192
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.04490   10.03640   0.00850    0.08469
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.48240   10.47820   0.00420    0.04008
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38960   10.38620   0.00340    0.03274
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62160    9.62680  -0.00520   -0.05402
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37540    9.38330  -0.00790   -0.08419
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.96130    8.96930  -0.00800   -0.08919
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.32000   11.32610  -0.00610   -0.05386
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.80910   10.81810  -0.00900   -0.08319
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.39380   10.40300  -0.00920   -0.08844
野村成長基金                                                     29.57000   29.36000   0.21000    0.71526
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.88620    8.86910   0.01710    0.19280
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.89320    8.87890   0.01430    0.16106
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.05130    9.03700   0.01430    0.15824
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.36630    9.34830   0.01800    0.19255
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.27900    9.26420   0.01480    0.15975
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.44570    9.43080   0.01490    0.15799
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.69000    8.64000   0.05000    0.57870
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.44740    9.44000   0.00740    0.07839
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.50510    9.50020   0.00490    0.05158
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.61170    9.60700   0.00470    0.04892
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.99340    9.98590   0.00750    0.07511
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.96390    9.95870   0.00520    0.05222
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.08160   10.07660   0.00500    0.04962
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.21830   10.20590   0.01240    0.12150
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.87850    9.86990   0.00860    0.08713
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.42950    9.42190   0.00760    0.08066
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.25660   11.24750   0.00910    0.08091
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.17020   10.15770   0.01250    0.12306
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.21440   11.19820   0.01620    0.14467
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.71460   10.70110   0.01350    0.12616
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.49890   10.48610   0.01280    0.12207
野村泰國基金                                                     42.06000   42.08000  -0.02000   -0.04753
野村高科技基金                                                   11.15000   11.31000  -0.16000   -1.41468
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.22850   10.21180   0.01670    0.16354
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.36470   10.34420   0.02050    0.19818
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.70810   10.70470   0.00340    0.03176
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.72030    9.70460   0.01570    0.16178
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64150    9.62610   0.01540    0.15998
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.51560    9.49940   0.01620    0.17054
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.92480   11.90120   0.02360    0.19830
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.32620   13.32740  -0.00120   -0.00900
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.86040   10.84290   0.01750    0.16140
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.77910   10.76190   0.01720    0.15982
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89390   10.87550   0.01840    0.16919
野村貨幣市場基金                                                 16.26670   16.26650   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.90000   15.90000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84330    9.83620   0.00710    0.07218
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.81400    9.81290   0.00110    0.01121
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.81350    9.81300   0.00050    0.00510
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84330    9.83620   0.00710    0.07218
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.81400    9.81290   0.00110    0.01121
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.81350    9.81300   0.00050    0.00510
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.87520    9.80120   0.07400    0.75501
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.83690    9.76910   0.06780    0.69403
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.82750    9.76030   0.06720    0.68850
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.87520    9.80120   0.07400    0.75501
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.83690    9.76910   0.06780    0.69403
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.82750    9.76030   0.06720    0.68850
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.08280   10.07170   0.01110    0.11021
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93620    7.92830   0.00790    0.09964
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.76390   11.75230   0.01160    0.09870
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.15000    7.19000  -0.04000   -0.55633
野村精選貨幣市場基金                                             12.07890   12.07880   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.44000   12.37000   0.07000    0.56589
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.57000   11.51000   0.06000    0.52129
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.94000    7.89000   0.05000    0.63371
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
野村積極成長基金                                                 12.48000   12.38000   0.10000    0.80775
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  33.64000   33.49000   0.15000    0.44789
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.33280   10.32140   0.01140    0.11045
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62640    8.61410   0.01230    0.14279
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.96100    7.95150   0.00950    0.11947
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88960    7.88110   0.00850    0.10785
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.70860   11.69200   0.01660    0.14198
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55460   10.54200   0.01260    0.11952
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.49230   10.48100   0.01130    0.10781
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
野村環球基金-人民幣計價                                          16.19000   16.13000   0.06000    0.37198
野村環球基金-美元計價                                            12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.63000   17.58000   0.05000    0.28441
野村鴻利基金                                                     22.23000   22.17000   0.06000    0.27064
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85900   16.85890   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.84000   19.76000   0.08000    0.40486
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.73000   14.71000   0.02000    0.13596
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.13610   10.13060   0.00550    0.05429
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.29930   13.29230   0.00700    0.05266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.49580    9.47010   0.02570    0.27138
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.48140    9.45550   0.02590    0.27391
凱基台商天下基金                                                 13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
凱基台灣精五門基金                                               20.65000   20.52000   0.13000    0.63353
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.80100   10.80090   0.00010    0.00093
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.40640   12.33560   0.07080    0.57395
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54320   11.54310   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.25000   27.08000   0.17000    0.62777
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.71000   22.54000   0.17000    0.75421
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.06000   21.89960   0.16040    0.73243
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.35000   17.30000   0.05000    0.28902
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.61500   16.56730   0.04770    0.28792
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.64000    7.61000   0.03000    0.39422
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.25000   12.22000   0.03000    0.24550
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.99290   11.95320   0.03970    0.33213
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.80910   11.72980   0.07930    0.67606
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.07000   11.99000   0.08000    0.66722
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.28000   13.23000   0.05000    0.37793
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04900   12.99310   0.05590    0.43023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.57000   13.64000  -0.07000   -0.51320
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.78000   35.41000   0.37000    1.04490
富邦NASDAQ-100基金                                               31.20000   31.05000   0.15000    0.48309
富邦上証180基金                                                  27.32000   27.26000   0.06000    0.22010
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.19210    0.19370  -0.00160   -0.82602
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.91000    5.96000  -0.05000   -0.83893
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 34.89000   34.78000   0.11000    0.31627
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.25750   11.23340   0.02410    0.21454
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.40320   10.38880   0.01440    0.13861
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.00320   10.00730  -0.00410   -0.04097
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.83650    9.81540   0.02110    0.21497
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.01700    9.00450   0.01250    0.13882
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.67750    8.68110  -0.00360   -0.04147
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.31610   20.31850  -0.00240   -0.01181
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.34120   11.34030   0.00090    0.00794
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.38130   10.40920  -0.02790   -0.26803
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.87380   12.86720   0.00660    0.05129
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89480    1.89500  -0.00020   -0.01055
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.38360    9.37880   0.00480    0.05118
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42910    1.42920  -0.00010   -0.00700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.76230   11.75800   0.00430    0.03657
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71490    1.71620  -0.00130   -0.07575
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.15540   10.15170   0.00370    0.03645
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49950    1.50060  -0.00110   -0.07330
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.33000   22.26000   0.07000    0.31447
富邦日本東証基金                                                 21.81000   21.83000  -0.02000   -0.09162
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.88000   44.80000   0.08000    0.17857
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.29000   49.00000   0.29000    0.59184
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.67000   52.31000   0.36000    0.68820
富邦台灣心基金                                                   22.51000   22.39000   0.12000    0.53595
富邦台灣釆吉50基金                                               49.20000   48.87000   0.33000    0.67526
富邦台灣科技指數基金                                             54.37000   53.88000   0.49000    0.90943
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.62400   41.62170   0.00230    0.00553
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35700   41.28990   0.06710    0.16251
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29650    0.29770  -0.00120   -0.40309
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.51880    2.51190   0.00690    0.27469
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33960    0.33980  -0.00020   -0.05886
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.55050   10.55590  -0.00540   -0.05116
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.18510    2.17920   0.00590    0.27074
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32530    0.32540  -0.00010   -0.03073
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.09360    9.09820  -0.00460   -0.05056
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.64000   15.63980   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.85480   39.89860  -0.04380   -0.10978
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.20590   40.16030   0.04560    0.11354
富邦長紅基金                                                     64.26000   63.90000   0.36000    0.56338
富邦科技基金                                                     24.41000   24.36000   0.05000    0.20525
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.51010   40.46310   0.04700    0.11616
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.52970   40.37720   0.15250    0.37769
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.56070   39.45470   0.10600    0.26866
富邦恒生國企ETF基金                                              20.35000   20.38000  -0.03000   -0.14720
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.11000   14.06000   0.05000    0.35562
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.88000   28.02000  -0.14000   -0.49964
富邦高成長基金                                                   24.64000   24.52000   0.12000    0.48940
富邦基金                                                         13.63000   13.55000   0.08000    0.59041
富邦基金I類型                                                    13.63000   13.55000   0.08000    0.59041
富邦深証100基金                                                   8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.62000   20.52000   0.10000    0.48733
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41310    0.41280   0.00030    0.07267
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.34050   12.33350   0.00700    0.05676
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54180    9.53640   0.00540    0.05663
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30630    0.30610   0.00020    0.06534
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87790    8.87290   0.00500    0.05635
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.91000   20.85000   0.06000    0.28777
富邦精準基金                                                     46.42000   46.22000   0.20000    0.43271
富邦精銳中小基金                                                 11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.08000   19.15000  -0.07000   -0.36554
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.23000   22.05000   0.18000    0.81633
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.81000   15.59000   0.22000    1.41116
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.00000   19.97000   0.03000    0.15023
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.28690   10.25070   0.03620    0.35315
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.18430   10.18680  -0.00250   -0.02454
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.29490   10.29790  -0.00300   -0.02913
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.00690    9.97180   0.03510    0.35199
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.86260    9.86500  -0.00240   -0.02433
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.95180    9.95460  -0.00280   -0.02813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.88000   30.67000   0.21000    0.68471
富達卓越領航全球組合基金                                         15.40000   15.35000   0.05000    0.32573
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.92000    7.95000  -0.03000   -0.37736
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.66880    9.65060   0.01820    0.18859
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.16650    9.16750  -0.00100   -0.01091
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77490    8.77620  -0.00130   -0.01481
富蘭克林華美中華基金                                             12.25000   12.30000  -0.05000   -0.40650
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.98000   20.90000   0.08000    0.38278
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.45000   20.43000   0.02000    0.09790
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92460    7.91180   0.01280    0.16178
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05640    9.04140   0.01500    0.16590
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73690    9.72080   0.01610    0.16562
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.28100    9.26600   0.01500    0.16188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.14520   11.13790   0.00730    0.06554
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.80410    8.79830   0.00580    0.06592
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.23290    9.22690   0.00600    0.06503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.31680   13.32030  -0.00350   -0.02628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.32660   10.32940  -0.00280   -0.02711
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.18140   10.17940   0.00200    0.01965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.72100    7.71950   0.00150    0.01943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.19790    9.19610   0.00180    0.01957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.76410   10.76240   0.00170    0.01580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.62290    7.62170   0.00120    0.01574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.10000    9.09860   0.00140    0.01539
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.48260   10.47210   0.01050    0.10027
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.77070    7.76290   0.00780    0.10048
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.19280    8.18450   0.00830    0.10141
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.20320    9.19350   0.00970    0.10551
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.97630    9.96580   0.01050    0.10536
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60650   12.59360   0.01290    0.10243
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.14000    9.29000  -0.15000   -1.61464
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.73000   11.92000  -0.19000   -1.59396
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.21100   13.18750   0.02350    0.17820
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美第一富基金                                           40.23000   40.18000   0.05000    0.12444
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30340   10.30320   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.44000   14.32000   0.12000    0.83799
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.49000   13.41000   0.08000    0.59657
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.59000   15.50000   0.09000    0.58065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.83050    7.74820   0.08230    1.06218
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.76580   10.73460   0.03120    0.29065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.57040    9.54720   0.02320    0.24300
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.97300   10.94630   0.02670    0.24392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.86050    6.84930   0.01120    0.16352
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.03790    9.02280   0.01510    0.16735
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.11700   10.10010   0.01690    0.16733
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.50420   10.48710   0.01710    0.16306
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.48000   20.45000   0.03000    0.14670
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.62620   11.62540   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                 38.28930   38.43020  -0.14090   -0.36664
復華大中華中小策略基金                                            8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
復華中小精選基金                                                 73.97000   74.25000  -0.28000   -0.37710
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.02000    8.02000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華台灣智能基金                                                 12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
復華全方位基金                                                   30.94000   31.01000  -0.07000   -0.22573
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.56000   13.48000   0.08000    0.59347
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.20000   21.08000   0.12000    0.56926
復華全球平衡基金-美元                                             9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.38000   20.33000   0.05000    0.24594
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.67000   16.52000   0.15000    0.90799
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.96000   15.81000   0.15000    0.94877
復華全球原物料基金                                                9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.49260   11.49180   0.00080    0.00696
復華全球債券基金                                                 13.51810   13.50340   0.01470    0.10886
復華全球債券組合基金                                             14.65000   14.63000   0.02000    0.13671
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.83000   14.84000  -0.01000   -0.06739
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
復華有利貨幣市場基金                                             13.43610   13.43590   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
復華亞太成長基金                                                 14.81000   14.69000   0.12000    0.81688
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
復華南非幣長期收益基金A                                          13.03000   12.95000   0.08000    0.61776
復華南非幣長期收益基金B                                           8.08000    8.03000   0.05000    0.62267
復華南非幣短期收益基金A                                          13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
復華南非幣短期收益基金B                                           8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華美國新星基金-美元                                            12.75000   12.65000   0.10000    0.79051
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.83000   12.73000   0.10000    0.78555
復華恒生基金                                                     20.81000   20.88000  -0.07000   -0.33525
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.84000   31.20000  -0.36000   -1.15385
復華神盾基金                                                     25.67480   25.77630  -0.10150   -0.39377
復華高成長基金                                                   67.54000   67.60000  -0.06000   -0.08876
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39690   14.39680   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.79000   19.83000  -0.04000   -0.20171
復華富時台灣高股息低波動基金                                     53.09000   52.69000   0.40000    0.75916
復華復華基金                                                     21.14000   21.16000  -0.02000   -0.09452
復華華人世紀基金                                                 16.66000   16.82000  -0.16000   -0.95125
復華傳家二號基金                                                 30.57710   30.55380   0.02330    0.07626
復華傳家基金                                                     24.02380   24.36340  -0.33960   -1.39389
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.89000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.52000   19.46000   0.06000    0.30832
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.52000    5.53000  -0.01000   -0.18083
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              20.32000   20.28000   0.04000    0.19724
復華數位經濟基金                                                 56.93000   57.66000  -0.73000   -1.26604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.72970    9.72190   0.00780    0.08023
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.56780    9.56050   0.00730    0.07636
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88350    9.87570   0.00780    0.07898
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.68970    9.68230   0.00740    0.07643
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.58240    9.57430   0.00810    0.08460
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.04950   10.04090   0.00860    0.08565
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.55890    9.54930   0.00960    0.10053
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02550   10.01540   0.01010    0.10084
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.55810    9.54850   0.00960    0.10054
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.02820   10.01800   0.01020    0.10182
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          9.90040    9.86400   0.03640    0.36902
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.54160   10.63820  -0.09660   -0.90805
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            9.87530    9.86520   0.01010    0.10238
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          9.90050    9.86410   0.03640    0.36901
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.53950   10.63610  -0.09660   -0.90823
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            9.87530    9.86530   0.01000    0.10137
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          9.88430    9.87380   0.01050    0.10634
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28200    9.27340   0.00860    0.09274
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.40080    8.41520  -0.01440   -0.17112
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.34380    8.35810  -0.01430   -0.17109
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.54440   11.53370   0.01070    0.09277
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.47230   10.49030  -0.01800   -0.17159
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.52000   10.53810  -0.01810   -0.17176
景順主流基金                                                     17.84000   17.81000   0.03000    0.16844
景順台灣科技基金                                                 31.06000   31.07000  -0.01000   -0.03219
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
景順全球科技基金                                                 22.58000   22.48000   0.10000    0.44484
景順全球康健基金                                                 19.34000   19.31000   0.03000    0.15536
景順貨幣市場基金                                                 15.93700   15.93680   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     32.70000   32.67000   0.03000    0.09183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.85000   14.80000   0.05000    0.33784
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.83000   13.78000   0.05000    0.36284
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68300    8.67880   0.00420    0.04839
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.96860    7.97730  -0.00870   -0.10906
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11900   11.11330   0.00570    0.05129
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.18270   10.19380  -0.01110   -0.10889
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.52000    7.59000  -0.07000   -0.92227
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.24000    7.30000  -0.06000   -0.82192
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.31930    9.31030   0.00900    0.09667
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.47450    9.46530   0.00920    0.09720
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.60260    9.59330   0.00930    0.09694
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.76510    9.75560   0.00950    0.09738
華南永昌永昌基金                                                 18.93000   18.78000   0.15000    0.79872
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29320   14.28300   0.01020    0.07141
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌全球精品基金                                             16.29000   16.32000  -0.03000   -0.18382
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.59000   13.55000   0.04000    0.29520
華南永昌物聯網精選基金                                           11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
華南永昌策略報酬基金                                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20400   16.20380   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.88200   23.79850   0.08350    0.35086
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93710   11.93690   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17540   10.17370   0.00170    0.01671
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.08820   10.11310  -0.02490   -0.24622
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.83260    9.83080   0.00180    0.01831
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.71550    9.73950  -0.02400   -0.24642
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.99610    9.99520   0.00090    0.00900
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.85110    9.87620  -0.02510   -0.25415
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.75290    9.75200   0.00090    0.00923
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.60470    9.62910  -0.02440   -0.25340
華頓中小型基金                                                   26.87000   26.90000  -0.03000   -0.11152
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.46120   11.44340   0.01780    0.15555
華頓台灣基金                                                     27.97000   27.93000   0.04000    0.14322
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51940   11.51920   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.37000   17.20000   0.17000    0.98837
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39590   13.38800   0.00790    0.05901
華頓全球高收益債券基金B                                           8.30390    8.29900   0.00490    0.05904
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.77000    5.71000   0.06000    1.05079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.57030    2.57070  -0.00040   -0.01556
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.53510   11.56720  -0.03210   -0.27751
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37540    0.37640  -0.00100   -0.26567
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.31160   11.32930  -0.01770   -0.15623
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.29530   10.30640  -0.01110   -0.10770
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.09230   10.13480  -0.04250   -0.41935
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.11030    9.14860  -0.03830   -0.41864
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.33640   10.37980  -0.04340   -0.41812
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.36840    9.40780  -0.03940   -0.41880
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49240    2.49050   0.00190    0.07629
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.04890    2.04410   0.00480    0.23482
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.74020   11.76320  -0.02300   -0.19553
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.53070    9.54940  -0.01870   -0.19582
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36330    0.36400  -0.00070   -0.19231
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30110    0.30160  -0.00050   -0.16578
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.33000    3.32000   0.01000    0.30120
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.96000   14.92000   0.04000    0.26810
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.63000   24.49000   0.14000    0.57166
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.38000    8.32000   0.06000    0.72115
匯豐安富基金                                                     25.81000   25.72000   0.09000    0.34992
匯豐成功基金                                                     43.09000   42.73000   0.36000    0.84250
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57680    2.57200   0.00480    0.18663
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34800    2.34300   0.00500    0.21340
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.51980   11.52910  -0.00930   -0.08067
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.89410    7.90330  -0.00920   -0.11641
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37700    0.37730  -0.00030   -0.07951
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33580    0.33610  -0.00030   -0.08926
匯豐金磚動力基金                                                 13.90000   13.83000   0.07000    0.50615
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.98040   14.98030   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.65000    4.62000   0.03000    0.64935
匯豐新鑽動力基金                                                 10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.36720    5.34290   0.02430    0.45481
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.96510    8.94100   0.02410    0.26954
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.96000   52.66000   0.30000    0.56969
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.96000   52.66000   0.30000    0.56969
匯豐龍騰電子基金                                                 36.35000   36.23000   0.12000    0.33122
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21530   12.19680   0.01850    0.15168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
新光中國成長基金(美元)                                            9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.41920   10.39420   0.02500    0.24052
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.64200    9.62510   0.01690    0.17558
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.91110    9.88530   0.02580    0.26099
新光台灣富貴基金                                                 23.45000   23.37000   0.08000    0.34232
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.07000   10.06420   0.00580    0.05763
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.81050    9.79660   0.01390    0.14189
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.70210    9.69650   0.00560    0.05775
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.44110    9.42770   0.01340    0.14213
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.10000    9.16000  -0.06000   -0.65502
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44350   15.44330   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
新光亞洲精選基金-美金                                            22.31000   22.24000   0.07000    0.31475
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.54000   22.45000   0.09000    0.40089
新光兩岸優勢基金                                                 11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
新光店頭基金                                                     25.62000   25.79000  -0.17000   -0.65917
新光南非幣保本基金                                               11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.77000   20.63000   0.14000    0.67862
新光創新科技基金                                                 15.25000   15.20000   0.05000    0.32895
新光澳幣八年期保本基金                                           10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光澳幣保本基金                                                 11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.11750   10.10880   0.00870    0.08606
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79390    9.78550   0.00840    0.08584
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.75040    9.74710   0.00330    0.03386
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.01740   10.01410   0.00330    0.03295
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96500    9.96070   0.00430    0.04317
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.69690    9.69280   0.00410    0.04230
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.66900    9.66400   0.00500    0.05174
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.93600    9.93090   0.00510    0.05135
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.61000    7.62000  -0.01000   -0.13123
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.01400   38.02030  -0.00630   -0.01657
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.94790   38.93830   0.00960    0.02465
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                40.04080   40.11340  -0.07260   -0.18099
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19310   11.19240   0.00070    0.00625
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97620    9.99330  -0.01710   -0.17111
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.31240   12.36900  -0.05660   -0.45760
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.24770    9.30700  -0.05930   -0.63715
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.67270   12.60530   0.06740    0.53470
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.28060   12.23750   0.04310    0.35220
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.71390   11.65160   0.06230    0.53469
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.35860   10.32230   0.03630    0.35167
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.16980   10.11570   0.05410    0.53481
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.02900    8.99730   0.03170    0.35233
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.78280    9.73080   0.05200    0.53439
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.97650    8.94500   0.03150    0.35215
群益中小型股基金                                                 46.47000   46.47000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.73350    9.73740  -0.00390   -0.04005
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.08060    9.10080  -0.02020   -0.22196
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.48620    8.50500  -0.01880   -0.22105
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.57520    8.57860  -0.00340   -0.03963
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.99950    8.01730  -0.01780   -0.22202
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.47650    7.49310  -0.01660   -0.22154
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.94610   10.94340   0.00270    0.02467
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.61320   10.61450  -0.00130   -0.01225
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.81160    9.82170  -0.01010   -0.10283
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.40000    8.45080  -0.05080   -0.60113
群益中國新機會基金N-美元                                          7.75080    7.81180  -0.06100   -0.78087
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.25000    8.32000  -0.07000   -0.84135
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.44950    7.49460  -0.04510   -0.60177
群益中國新機會基金-美元                                           8.28740    8.35270  -0.06530   -0.78178
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.88000    7.94000  -0.06000   -0.75567
群益平衡王基金                                                   19.19400   19.16190   0.03210    0.16752
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.01000  -0.01000   -0.16639
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.14740   11.14740   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.69220   10.71160  -0.01940   -0.18111
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.99660    9.99660   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.58820    9.60560  -0.01740   -0.18114
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.12410   10.11730   0.00680    0.06721
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.92480    9.92060   0.00420    0.04234
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.46810    9.46170   0.00640    0.06764
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38620    9.38240   0.00380    0.04050
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.18280   10.17580   0.00700    0.06879
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.23600   10.23180   0.00420    0.04105
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.63490    9.62840   0.00650    0.06751
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.04270   10.03850   0.00420    0.04184
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.12650   10.11580   0.01070    0.10578
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.33240    7.32460   0.00780    0.10649
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.15150   10.14140   0.01010    0.09959
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.06150   10.05410   0.00740    0.07360
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.20890   10.20170   0.00720    0.07058
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03310   10.02310   0.01000    0.09977
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96100    9.95370   0.00730    0.07334
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.10690   10.09980   0.00710    0.07030
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.15150   10.14150   0.01000    0.09860
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.06150   10.05410   0.00740    0.07360
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.20890   10.20170   0.00720    0.07058
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03310   10.02320   0.00990    0.09877
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96100    9.95370   0.00730    0.07334
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.10690   10.09980   0.00710    0.07030
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
群益全球關鍵生技基金-美元                                        16.06500   15.99400   0.07100    0.44392
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.79000   15.72000   0.07000    0.44529
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
群益多重資產組合基金                                             15.43000   15.41000   0.02000    0.12979
群益安家基金                                                     25.55960   25.54930   0.01030    0.04031
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08420   16.08400   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.19000   24.01000   0.18000    0.74969
群益亞太中小基金                                                 11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.28000   16.30000  -0.02000   -0.12270
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.74770    9.74130   0.00640    0.06570
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48620    7.48130   0.00490    0.06550
群益店頭市場基金                                                101.26000  101.25000   0.01000    0.00988
群益東方盛世基金                                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益東協成長基金-人民幣                                          13.04270   13.02060   0.02210    0.16973
群益東協成長基金-美元                                            11.50400   11.50540  -0.00140   -0.01217
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.27900   11.25130   0.02770    0.24619
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.70970   10.68580   0.02390    0.22366
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16860   10.14620   0.02240    0.22077
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.87290    9.84870   0.02420    0.24572
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.37770    9.35680   0.02090    0.22337
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90180    8.88230   0.01950    0.21954
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.66180    9.63810   0.02370    0.24590
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.54460    9.52340   0.02120    0.22261
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.94480    9.92290   0.02190    0.22070
群益長安基金                                                     28.31000   28.25000   0.06000    0.21239
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.09810   10.06420   0.03390    0.33684
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.27550   15.22420   0.05130    0.33696
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.69000   14.64000   0.05000    0.34153
群益真善美基金                                                   16.89850   16.93780  -0.03930   -0.23203
群益馬拉松基金                                                  124.31000  123.57000   0.74000    0.59885
群益深証中小板基金                                               12.13000   12.08000   0.05000    0.41391
群益創新科技基金                                                 32.50000   32.35000   0.15000    0.46368
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.15380    9.19370  -0.03990   -0.43399
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.46560    8.51780  -0.05220   -0.61283
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.96840   10.01180  -0.04340   -0.43349
群益華夏盛世基金-美元                                             9.33460    9.39220  -0.05760   -0.61327
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.33000   15.43000  -0.10000   -0.64809
群益奧斯卡基金                                                   27.64000   27.41000   0.23000    0.83911
群益新興金鑽基金-美元                                            11.43990   11.44180  -0.00190   -0.01661
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   23.88000   23.79000   0.09000    0.37831
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.56000   20.66000  -0.10000   -0.48403
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.15000    8.21000  -0.06000   -0.73082
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.90000   13.70000   0.20000    1.45985
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.83820   11.84290  -0.00470   -0.03969
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.23940   11.23980  -0.00040   -0.00356
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16810   11.16670   0.00140    0.01254
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.62920    8.63260  -0.00340   -0.03939
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.07400    9.07430  -0.00030   -0.00331
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.68680    8.68560   0.00120    0.01382
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.08070   10.08110  -0.00040   -0.00397
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     29.11000   29.10000   0.01000    0.03436
德信中國精選成長基金                                             10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
德信台灣主流中小基金                                             18.87000   18.99000  -0.12000   -0.63191
德信新興股票組合基金                                             10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93280   11.93270   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.79950   10.79660   0.00290    0.02686
德信數位時代基金                                                 27.77000   27.73000   0.04000    0.14425
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.66140   11.66120   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.68000   15.64000   0.04000    0.25575
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.21000   19.09000   0.12000    0.62860
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摩根大歐洲基金                                                   18.31000   18.21000   0.10000    0.54915
摩根中小基金                                                     23.06000   23.03000   0.03000    0.13026
摩根中國A股基金                                                  12.87000   12.95000  -0.08000   -0.61776
摩根中國A股基金(美元)                                            10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
摩根中國亮點基金                                                 12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.93140   10.94370  -0.01230   -0.11239
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.10610   12.11180  -0.00570   -0.04706
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.27910    9.28950  -0.01040   -0.11195
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.26810   12.28190  -0.01380   -0.11236
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.07290   14.07940  -0.00650   -0.04617
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.20000   20.09000   0.11000    0.54754
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.20000   20.09000   0.11000    0.54754
摩根台灣增長基金                                                 51.62000   51.33000   0.29000    0.56497
摩根平衡基金                                                     28.58000   28.43000   0.15000    0.52761
摩根全球α基金                                                   19.50000   19.44000   0.06000    0.30864
摩根全球平衡基金                                                 15.14340   15.08910   0.05430    0.35986
摩根全球發現基金                                                 12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74100    9.74040   0.00060    0.00616
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.71860   10.71440   0.00420    0.03920
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.12550   10.12510   0.00040    0.00395
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.42880   11.42830   0.00050    0.00438
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.03040   10.03010   0.00030    0.00299
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.61160   10.60030   0.01130    0.10660
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.57260   13.55810   0.01450    0.10695
摩根亞洲基金                                                     56.64000   56.24000   0.40000    0.71124
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.45120    8.45160  -0.00040   -0.00473
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.83770    9.83530   0.00240    0.02440
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.71060    8.71130  -0.00070   -0.00804
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.25450   12.25670  -0.00220   -0.01795
摩根東方內需機會基金                                             17.95000   17.82000   0.13000    0.72952
摩根東方科技基金                                                 33.76000   33.57000   0.19000    0.56598
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
摩根金龍收成基金                                                 21.28000   21.25000   0.03000    0.14118
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07850   15.07830   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.32000   14.15000   0.17000    1.20141
摩根新金磚五國基金                                               11.06000   11.00000   0.06000    0.54545
摩根新絲路基金                                                    9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
摩根新興35基金                                                   13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
摩根新興日本基金                                                 24.42000   24.16000   0.26000    1.07616
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.30380    7.26180   0.04200    0.57837
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.54080    9.48120   0.05960    0.62861
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.29840    9.24510   0.05330    0.57652
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.51270   10.45210   0.06060    0.57979
摩根新興科技基金                                                 55.20000   55.04000   0.16000    0.29070
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.35090    8.34730   0.00360    0.04313
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58270   10.57810   0.00460    0.04349
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.46930    8.44170   0.02760    0.32695
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.20860    9.17470   0.03390    0.36949
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.66830    8.64010   0.02820    0.32639
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.71440    9.68280   0.03160    0.32635
摩根龍揚基金                                                     31.80000   31.75000   0.05000    0.15748
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31830    9.31570   0.00260    0.02791
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24770   11.24450   0.00320    0.02846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.80420   11.79940   0.00480    0.04068
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08050   11.07850   0.00200    0.01805
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53340   10.52910   0.00430    0.04084
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63800    8.63640   0.00160    0.01853
聯邦中國龍基金                                                   24.73000   24.84000  -0.11000   -0.44283
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.27780   10.26560   0.01220    0.11884
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30210   10.28990   0.01220    0.11856
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.69830    9.71780  -0.01950   -0.20066
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.81300    9.83270  -0.01970   -0.20035
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.45870    9.47780  -0.01910   -0.20152
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57020    9.58940  -0.01920   -0.20022
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.24000   11.25820  -0.01820   -0.16166
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.02370   11.04250  -0.01880   -0.17025
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.16020   10.17770  -0.01750   -0.17194
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.66160   10.67890  -0.01730   -0.16200
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.44020   10.45810  -0.01790   -0.17116
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.62520    9.64180  -0.01660   -0.17217
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.26020   23.29350  -0.03330   -0.14296
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.64210    9.63830   0.00380    0.03943
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.92170    9.91780   0.00390    0.03932
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.64210    9.63830   0.00380    0.03943
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.92170    9.91780   0.00390    0.03932
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16300   13.16280   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 12.51000   12.56000  -0.05000   -0.39809
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06500   16.05880   0.00620    0.03861
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.50560   12.48480   0.02080    0.16660
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.09800   12.08260   0.01540    0.12746
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.61030   11.59560   0.01470    0.12677
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.08000   36.88000   0.20000    0.54230
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.55000   15.53000   0.02000    0.12878
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.57000   12.55000   0.02000    0.15936
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.24000   13.21000   0.03000    0.22710
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.32000   15.29000   0.03000    0.19621
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.66000   20.62000   0.04000    0.19399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.79000   18.76000   0.03000    0.15991
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.62000   15.59000   0.03000    0.19243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.35000   16.33000   0.02000    0.12247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.43000   15.40000   0.03000    0.19481
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.99000   13.96000   0.03000    0.21490
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.68000   14.65000   0.03000    0.20478
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.39000   0.02000    0.10875
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.26000   0.02000    0.11587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.41000   13.40000   0.01000    0.07463
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.23000   14.21000   0.02000    0.14075
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.18000    8.17000   0.01000    0.12240
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99610   14.99600   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.42490   10.41560   0.00930    0.08929
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.71830   13.70580   0.01250    0.09120
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.54270    7.53600   0.00670    0.08891
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瀚亞中小型股基金                                                 22.86000   22.80000   0.06000    0.26316
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
瀚亞巴西基金                                                      4.30000    4.30000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                     43.85000   43.62000   0.23000    0.52728
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.65760   10.64390   0.01370    0.12871
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33790   10.33120   0.00670    0.06485
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25150   12.24370   0.00780    0.06371
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13730   10.11930   0.01800    0.17788
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52650    7.51660   0.00990    0.13171
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02380    8.01860   0.00520    0.06485
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12290    8.11770   0.00520    0.06406
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.15090    7.13820   0.01270    0.17792
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88130    8.87570   0.00560    0.06309
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26070    9.24850   0.01220    0.13191
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.37990    9.37380   0.00610    0.06507
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.25740    9.25150   0.00590    0.06377
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.90000   11.83000   0.07000    0.59172
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.07000   14.99000   0.08000    0.53369
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.86980   11.82900   0.04080    0.34492
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.70970   13.61700   0.09270    0.68077
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.88490   10.85680   0.02810    0.25882
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65780   10.63040   0.02740    0.25775
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.74200   11.69020   0.05180    0.44311
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.18690    9.15560   0.03130    0.34187
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.06210    9.99420   0.06790    0.67939
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.07020    9.04680   0.02340    0.25865
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.87080    8.84800   0.02280    0.25769
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.18870    9.14770   0.04100    0.44820
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.53930   14.53260   0.00670    0.04610
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.87370   10.85850   0.01520    0.13998
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.74720   10.74210   0.00510    0.04748
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.66240   12.65660   0.00580    0.04583
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.48000   20.34000   0.14000    0.68830
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.56230   13.56210   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               27.29000   27.12000   0.17000    0.62684
瀚亞高科技基金                                                   60.12000   60.06000   0.06000    0.09990
瀚亞理財通基金                                                   27.98000   27.86000   0.12000    0.43073
瀚亞菁華基金                                                     24.09000   23.95000   0.14000    0.58455
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.98960   12.93380   0.05580    0.43143
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.16150    9.12220   0.03930    0.43082
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.49780   10.47330   0.02450    0.23393
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.00050   10.97210   0.02840    0.25884
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.36790   10.35190   0.01600    0.15456
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.76220    9.74710   0.01510    0.15492
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.91320    9.87670   0.03650    0.36956
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.37200    8.35260   0.01940    0.23226
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.43150    8.40980   0.02170    0.25803
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.89400    8.88030   0.01370    0.15427
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.26050    8.24770   0.01280    0.15519
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.84510    7.81620   0.02890    0.36974
瀚亞電通網基金                                                   15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.68140   13.67150   0.00990    0.07241
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.45080   10.43460   0.01620    0.15525
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.92850    9.92120   0.00730    0.07358
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.49580   11.48740   0.00840    0.07312
瀚亞歐洲基金                                                     11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
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