騰訊(00700-HK)ADR走軟

美股跌，拖累港股ADR指數下跌，指數收報27587點，跌202點，跌0.73%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報352.07元，較港收市跌6.93元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報69.83元，較港收市升0.18元。
內銀內險走軟；中人壽(02628-HK)ADR收報18.18元，較港收市跌0.52元；建設銀行(00939-HK)收報6.87元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.66元，較港收市跌0.05元。
國際油價持穩，中海油(00883-HK)ADR收報12.73元，較港收市跌0.11元；中石油(00857-HK)ADR收報5.73元，較港收市跌0.07元；中石化(00386)ADR收報7.42元，較港收市跌0.01元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.31元，較港收市跌0.69元；聯通(00762-HK)ADR收報9.26元，較港收市跌0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.75元，較港收市跌0.04元。
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