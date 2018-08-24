以史為鑑 美股牛市9月份恐面臨更多考驗

在美國總統川普發動貿易戰，而聯準會進入升息循環的背景下，美股牛市仍意料外持續，寫下史上最長的牛市紀錄。不過，即將進入 9 月，這輪牛市恐怕將接受更嚴格的考驗。

道瓊數據集團 (Dow Jones Data Group) 的資料顯示，9 月是美股歷來表現最差的月份，自 1928 年成立以來，有 55% 的比率標普 500 指數在 9 月份下跌，歷年平均的表現是跌 1.01%。

藍籌股為主的道瓊工業指數，史上 9 月的表現同樣糟糕，在 127 年中下跌 70 次，平均表現為下挫 1.03%。納斯達克指數也好不了多少，自 1971 年建立以來，有 45% 的時間下挫，平均為下跌 0.49%。

美股 9 月普遍表現差 (圖表取自 Market Watch)

這個月份的不良紀錄可以歸因於季節性因素，投資者由暑假中緩慢回歸，導致交易量低，而讓市場波動變大。這也是近日全球股市的現象，以美股來說，本週三 (22 日) 寫下今年最低的交易量，僅 51.9 億股交易。

接下來除了聯準會升息可能的打擊之下，美股 9 月可能面臨的壓力，還有川普潛在的政治危機發酵。前川普競選團隊主席馬納福特 (Paul Manafort) 於週二晚共 8 項指控被判有罪，川普前私人律師柯恩 (Michael Cohen) 認罪，表示他在川普的指示下違反了競選財務法，這是個雙重打擊。

不過對這些隱憂，市場仍保持穩定，多數觀察人士認為川普的政治危機只會影響一時的股市情緒。

另外值得注意的是，9 月份也是第 3 季的總結。許多投資者會利用這段期間重新審查，並重新調整投資組合。圍繞前年底前稅務、企業前景調整等要聞，可能牽動股市走向，帶來波動。9 月 21 日會是「四巫日」，即指數期貨和期權，以及股票期貨和期權，全在這一天到期，也需要留心當日的發展是否影響市場對第 4 季的看法。

從過去的統計上來說，美國期中選舉則有望減輕股市下跌的傾向。股票交易員年曆編輯 Jeff Hirsch 表示，自 1950 年以來，期中選舉年的 9 月，美股平均漲 3.84%，是 9 月數據中少見的正面訊息。