美元反彈 離岸人民幣跌破6.89振幅近500點 在岸跌近400點

釋放繼續漸進式升息信號的聯準會會議紀要公布後，美元回漲、人民幣走低。

北京時間 23 日本周四，人民幣中間價報 6.8367，下調 96 點，降幅為本月 15 日來最大，終結了四日連升。

晨間美元指數在 95 附近企穩反彈，溫和走高，在岸人民幣兌美元上午接連跌破 6.85 到 6.87 三道關口，較上日夜盤跌近 300 點，此後震盪下行，晚間一度跌破 6.88 關口，創將近一周新低，日內跌超 390 點。

23 日 16 點 30 分，在岸人民幣兌美元官方收盤價報 6.8690，較上日官方收盤價跌 230 點，較上日夜盤收盤跌 261 點。當天 23 點 30 分，在岸人民幣兌美元收報 6.8800 元，較周三夜盤收盤跌 371 點。

和在岸人民幣一樣，離岸人民幣 23 日上午也接連跌破 6.85 到 6.87 關口，此後進一步下探。24 日 1 點左右跌破 6.89，4 點 59 分，離岸人民幣兌美元報 6.8936 元，較周三紐約尾盤跌 466 點，盤中整體交投於 6.8445-6.8941 元區間，日內振幅接近 500 點。

美東時間 22 日下午，聯準會發布本月 FOMC 會議紀要，顯示多數聯儲官員都認為，只要經濟發展處於正軌，符合預期，就適合很快再次升息，並認為，貨幣政策立場仍寬鬆這一措辭將很快不適用，釋放了 9 月升息的強烈信號。

但紀要中，多數官員也討論了貿易政策等經濟前景的風險。全體與會官員都指出，貿易分歧和貿易措施是重要的經濟風險源。與會者認為，如果出現有關貿易政策的大規模持久爭端，可能對企業信心、投資支出和就業造成負面影響。。

23 日午間，據新華社報導，《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國約 160 億美元進口商品加征關稅的公告》，中方對美約 160 億美元商品加征 25% 關稅於當日 12 點 01 分正式實施。

路透援引交易員評論稱，隔夜聯準會會議紀要表明將繼續升息，幫助提振美元多頭人氣，人民幣在連續反彈後遭遇逢低購匯阻擋轉為下行。當前貿易形勢料將推升市場購匯情緒，短期看人民幣仍存一定貶值壓力，但鑒於監管層可能出台穩定匯率政策，越接近 6.9 元做空人民幣風險越大。

23 日當天，美元指數一路走高，夜間漲破 95.50，日內漲幅超過 0.4%。到 24 日凌晨，美元指數進一步升破 95.60。

20 日本周一，川普時隔一個月再度抱怨聯準會升息、並指責歐盟等地區操縱匯率。此後美元指數節節下挫，到 23 日晨間，已經自此前接近 97 的高位回落了超過 2%。

川普還在周一對路透提到了本周的中美貿易磋商。中國商務部此前發布的資訊顯示，副部長王受文應邀將於 8 月下旬率團赴美舉行中美經貿問題副部級磋商。