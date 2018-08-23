圖解阿里財報：凈利潤增長陷入停滯 股權激勵創新高

8 月 23 日晚間，阿里巴巴發布 2019 財年 Q1 財報，摘要如下：

營業收入為 809 億元人民幣，年增率增長 61%；去年同期為 501.8 億，增速 56%。

Non-GAAP 盈利 201.01 億元，年增率增長 0.41%；去年同期為 200.19 億元，增速 64%。

自由現金流 263.56 億元，上第一季為 85.64 億元。

核心電商業務收入達 691.88 億元，年增率增長 61%。

年度活躍消費者為 5.76 億，上第一季為 5.52，增長 4.35%。

行動月活數為 6.34 億，相比上第一季增長 1700 萬。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示：

阿里巴巴再度迎來了一個卓越的季度，用戶快速增長，不斷壯大的生態系統中互動進一步加強。中國零售平台業務繼續擴大市場市佔率，新零售項目帶動未來的收入增長，並賦能我們的零售夥伴為消費者提供無縫連接的服務。集團為用戶消費全周期提供更多價值及選擇的戰略持續推進，包括通過數字娛樂及本地服務，觸達電商以外的龐大目標市場。我們將繼續投資於戰略業務機遇及創新，以保障競爭優勢和長期增長。

凈利潤陷入停滯 股權激勵創新高

公司營業收入為 809 億元人民幣，年增率增長 61%，為連續 9 個季度保持 50% 以上的營收增速。本季度新零售業務收入增長超過 340%；天貓實物 GMV 年增率增長 34%，連續五個季度領跑行業，持續擴大在 B2C 市場的領先優勢。

圖片來源：公司財報

本季度，天貓實物商品 GMV 年增率增長 34%，超過今年 1-7 月全國網上零售額 29.3% 的增速，連續五個季度領跑行業，進一步擴大在 B2C 市場的領先優勢。另據 Analysys 易觀發布的 《中國網路零售 B2C 市場季度監測報告（2018 年第 2 季度）》，天貓 GMV 增速高於中國 B2C 市場總增速，市場市佔率增長至 58.2%。

儘管如此，阿里凈利潤增長明顯趨緩，本季度公司 Non-GAAP 盈利為 201.01 億元；去年同期為 200.19 億元，增長幾乎陷入停滯。

圖片來源：公司財報，見智整理

阿里巴巴稱，第一財季非美國通用會計準則下盈利達到 201.01 億元，同時，由於螞蟻金服估值大幅增加，授予員工的螞蟻金服相關股權獎勵非現金開支達到 111.8 億，員工股權獎勵總開支達到了歷史新高——163.78 億，導致美國通用會計準則下的季度盈利為 76.50 億元，撇除螞蟻金服相關的股權獎勵開支影響，季度盈利將年增率強勁增長 33%。

用戶下沉奏效 GMV 實現高增長

2018 年 6 月，中國零售平台本季度月度活躍用戶凈增加 1700 萬，達到 6.34 億。手機淘寶的搜尋和個性化推薦的持續優化，支持淘寶付費 GMV 在本季度的加速增長。

統計顯示，連續四個季度以來，中國零售平台年度活躍消費者都保持着兩千萬以上的增長規模。截至 2017 年 9 月底止 12 個月，年度活躍消費者達 4.88 億，較此前強勁增長 2200 萬，此後三個季度，則分別保持 2700 萬、3700 萬和 2400 萬的增幅。背後，來自低線城市的用戶成為增長主力，淘寶的內容化策略也正式步入收穫期。

截至 2018 年 6 月 30 日止的 12 個月，與 2018 年 3 月 31 日止季度相比，年度活躍消費者增加 2400 萬至 5.76 億。

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對於淘寶而言，下沉市場的用戶增長再次顯示出重要價值。本季度，淘寶將產品和服務擴展到了低線城市，新增的 2400 萬年度活躍消費者中超過 80％來自上述地區。

早在 2014 年阿里巴巴就啟動農村戰略，目前農村淘寶已在全國建立近三萬個村淘點，幫助商家直接抵達農村消費者。在此基礎上，淘寶進一步推出更多符合下沉市場消費習慣的產品和服務，滿足更多消費需求。淘寶和支付寶等阿里生態體內應用實現聯動，以優質商家資源和強大營運能力，結合阿里生態的協同效應，真正給下沉市場用戶帶來價廉物美的消費體驗。

電商業務占比提升 阿里雲創最低增速

從公司營業收入構成情況來看，核心電商業務依舊是業績的中流砥柱。

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2019 財年第一季電商業務占比從此前的 81.68% 上升到 85.5%，雲端運算、大文娛、創新和其它三項占比分別下降 1.27%、1.13%、1.42%。

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阿里雲業務收入為 46.98 億元，年增率增長 93%，而去年同期為 24.31 億元。阿里雲是阿里巴巴集團中增長最快的業務， 穩居全球第三大 IaaS 服務提供商 。然而，93% 的年增率增速卻創雲業務歷史最低。

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阿里大文娛營收為 59.75 億元，年增率增長 46%，在四大業務當中增長最緩慢。

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創新和其它業務營收為 10.59 億元，年增率增長 64%。