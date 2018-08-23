美團點評已過上市聆訊最新估值450億至550億美元 百度獲基金代銷牌照

• 阿里 Q1 季報：收入、核心電商業務雙雙大增 61% non-GAAP 盈利與去年持平

周四，阿里巴巴發布 2019 財年第第一季財報。報告期內，阿里巴巴營收 809.2 億元人民幣，略高於市場預估的 808.8 億元人民幣。第一季 non-GAAP 盈利為 201.01 億元，與去年同期基本持平。GAAP 準則下攤薄後 EPS 為 3.3 元人民幣，高於市場預期的 2.573 元；non-GAAP 準則下攤薄後 EPS 為 8.04 元人民幣，不及市場預期的 8.187 元。

• 寧德時代半年報：上半年凈利為 9.1 億元 年增率下降 49.7%

寧德時代周四晚發布半年報，公司上半年營收為 93.596 億元，年增率增長 48.69%；凈利為 9.1 億元，年增率下降 49.70%。扣非後凈利為 6.97 億元，年增率增長 36.55%。

• 陌陌高管解讀財報：抖音用戶與陌陌不同，經濟下行目前沒影響

全天候科技周四提到，陌陌 Q2 財報表現強勁，凈利年增率增 90%；月活用戶年增率增 18%，環比凈增 470 萬，創歷史新高。陌陌 CEO 唐岩稱，抖音的用戶畫像、核心訴求等都與陌陌不同，宏觀經濟下行目前對陌陌無影響。

熱點新聞

• 百度獲基金代銷牌照：BATJ 齊集逐鹿數兆元基金銷售市場

據澎湃新聞周四消息，近日，百度終於拿下基金代銷牌照。這也意味著基金第三方銷售領域已經「集齊」百度、阿里巴巴、騰訊、京東四大網路巨頭。

8 月 17 日，中國證監會北京監管局網站發布《關於核准北京百度百盈科技有限公司證券投資基金銷售業務資格的批覆》，該項行政許可正式批覆日為 2018 年 8 月 13 日。

至此，百度在金融領域上已經先後完成支付、銀行、保險經紀、小貸方面的布局，與另一大巨頭阿里巴巴相比，目前騰訊、京東、百度仍缺公募基金牌照。

• 阿里合併餓了麼、口碑 已收到軟銀等超 30 億美元投資承諾

阿里周四披露的財報披露，阿里巴巴設立了一家控股公司，將作為本地生活服務的旗艦公司，持有餓了麼和口碑兩大業務。目前，新公司已經收到來自阿里巴巴、軟銀集團等投資者的超過 30 億美元投資承諾。

• 美團點評已過上市聆訊 9 月初 IPO 路演 最新估值 450 億至 550 億美元

有投資人士向全天候科技表示，美團點評估值 450 億至 550 億美元這一說法「靠譜」。6 月底，一份轉讓美團老股的推介文件顯示，其給美團的估值為 400 億美元。有分析師認為，「美團估值 400 億左右是靠譜的。按照這個估值，股價長期看好。」

• 螞蟻金服完成新一輪融資 估值超 1500 億美元

阿里巴巴稱，在 2019 財年第第一季，螞蟻金服完成新一輪融資，估值超 1500 億美元，較此前的 600 億美元增長了 150%。

• 遭螞蟻金服拋棄？趣店盤前一度暴跌近 20%

華爾街見聞周四提到，受螞蟻金服相關消息影響，趣店股價在美股盤前暴跌 18%。此前據彭博，螞蟻金服計劃不再與趣店續簽戰略合作協議，其合作協議將於本月底到期。

• 李彥宏：現在很多人工智慧是假的

華爾街見聞快訊周四提到，在首屆智博會上，李彥宏稱，我們不應該努力造出長着人的腦袋的機器人，而應該讓機器人更懂得你的意思。雖然我們在不停向這個方向努力，但我們離理想狀態還差很遠。人工智慧不是仿生學，近年的人工智慧創新其實跟生物學沒多大關係。我們現在根本沒有搞清楚人腦是如何運作的，何談模仿人腦實現人工智慧呢？

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