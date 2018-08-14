〈群創財報〉洪進揚的二大挑戰 擺脫景氣循環+提高資本市場評價

群創 (3481-TW) 董事長洪進揚從外資圈轉戰傳統產業及電子產業，就任不到兩個月，群創第 2 季就面臨轉虧窘境，洪進揚要如何帶領群創隨擺脫面板業景氣、價格浮沈宿命，把營運做到好，以及如何提高資本市場對公司的評價，都是他的重要挑戰，從群創第 2 季的結果來看，洪進揚仍面臨不小壓力。

洪進揚在今年 6 月股東會後接任董事長，當時就強調，將根據過往主軸，以技術研發、智能製造為根本，繼續往前推進「加值化、多元化、平台化」三化方向，融和外資及內部的文化與觀念，把公司運營做到最好。

群創第 2 季本業仍獲利，但毛利率、營益率都受面板價格下跌衝擊，較首季下滑，且因認列未分配盈餘稅而導致稅後虧損；不過洪進揚接任後持續推動三化，近期也交出第一個成果，攜手全家 (5903-TW)、元太 (8069-TW)、聯詠 (3034-TW) 等合作夥伴打造新零售生態系，看好未來成長潛力。

洪進揚表示，接任董事長職務時曾講過，未來的策略方向就是加值化、多元化、平台化，要把三化具體實現，群創不光只是有面板廠的技術，還要整合軟硬體實力，建立新零售生態鏈，提供一個平台，讓各領域的領導業者加入。

首家全家智能商店的開出，代表群創營運不只是賣面板，除積極推動銷售整機，也將耕耘新零售市場，透過群創生態系平台，提供完整方案，進一步拓展市場。

從外資圈轉戰產業，洪進揚雖然是面板業新兵，但對未來則信心滿滿，認為在運營管理體系完整、資訊串接透明下，相信未來可以到做更好，絕對不會掉球；以面板業最常面臨產業景氣及價格下滑的衝擊來說，如何擺脫報價下跌就跟著虧損的過往命運，是洪進揚的重要挑戰之一。

面對中國大陸面板廠急起直追，在產能上取得優勢，且衝擊市場供需失衡的情況，群創也需要有新的動能來因應，如何發揮在技術研發、智能製造的優勢，透過整機的布局打通整個供應鏈的最後一哩路，同時在應用上面發揮強項，用玻璃面板為載體的工藝去衍生價值鏈，這些都將是洪進揚要扭轉群創評價，必須面臨的考驗。