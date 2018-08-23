五張圖全方位透視美股最長牛市：歷經2任總統、3輪QE、9年長跑 漲幅超300%

NO.1：百年美股，牛長熊短

比起 A 股來說，縱觀美股近百年曆史，牛長熊短，牛市長度為 2 到 7 年。

而截至美股 8 月 22 日收盤，本輪開始於 2009 年 3 月 9 日的牛市天數則達到了 3453 天，超過美股在 2000 年網路泡沫破滅前夕創下的紀錄，成為歷史上最長牛市。

NO.2：川普的「貢獻」不及歐巴馬的一半

在歐巴馬任期內，標普 500 指數累積上漲 235.7%，對本輪牛市的貢獻達 73%。但在川普上任的這近一年半的時間裡，標普 500 的漲幅目前為 26%，對牛市的「貢獻」也不及歐巴馬的一半。

並且不難看出，在本輪牛市的成長中，聯準會三次推出的量化寬鬆政策（QE）均帶動了美股上漲。

NO.3：最長牛市累計漲幅並非最大

不過值得注意的是，從 2009 年 3 月 9 日低點 676 點算起，目前標普 500 累計漲幅達到 321%，但仍未超過 1990 年至 2000 年間 417% 的歷史記錄。

NO.4：科技股是最大功臣

從行業方面來看，科技股、消費品、金融、醫療保險對本輪美股牛市貢獻最多，其中科技股更是為標普 500 指數的走強貢獻了 22.3% 的漲幅。

NO.5：兆美元的蘋果是最大貢獻者

從公司來看，蘋果則是本輪美股牛市的最大貢獻者，其為標普 500 指數的走強貢獻了 4.11%，其次是微軟（2.37%）、摩根大通（1.95%）、通用電氣（1.68%）、富國銀行（1.55%）、和亞馬遜（1.38%）等。