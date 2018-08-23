鷹君(00041-HK)上半年少賺5.37%至34.88億港元

鷹君(00041-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收益約為49.68億港元，同比增長約17.81%;股東應佔溢利約為34.88億港元，同比減少約5.37%。每股盈利5.01港元，宣派中期股息每股33港仙。

公告指出，集團的核心收益上升7.1%至31.46億港元，主要由於酒店分部收益上升13.2%，以及冠君產業信託收入(包括期內的分派及管理費收入)上升7.5%所致。

同時，期間核心業務營運收入上升1.3%至12.91億港元，乃由於酒店分部EBITDA及冠君產業信託的收入上升被其他業務營運收入下跌所抵銷。該其他業務營運收入下跌乃部份由於2017年的中期業績包含中國基金宣布的一次性分派，以致比較基準較高。

而期間行政及其他費用上升了6.8%至2.143億港元，主要由於項目管理及發展團隊員工增多所致。該增長是為支援集團於過往年度資產價值較低時所增加的發展項目。該等項目包括位於香港大埔白石角的優質住宅項目以及位於日本東京六本木區的豪華酒店發展計劃。此外，集團正就已選定的現有物業的重建潛力進行可行性研究。

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