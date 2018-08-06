上福Q2全數認列550萬美元訴訟和解金損失 上半年轉虧

上福全球 (6128-TW) 今年剛完成購併美國事務機器耗材通路商 Katun，今 (6) 日決定以支付 550 萬美元 (約新台幣 1.68 億元) 和解金給日本 Canon 公司，結束雙方在碳粉卡匣侵權訴訟，此和解金將全數認列在上福第 2 季財報，使上福第 2 季及上半年虧損，上福全球執行副總黃懷德表示，未來將更專注在如何發揮併購 Katun 的綜效及創造集團最大利益，而可不再分心在與 Canon 的訴訟案上。

上福全球執行副總經理黃懷德今日在交易所重大訊息記者會後指出，上福全球決定「停損出場」，支付日本 Canon 和解金 550 萬美元，雙方協議結束與日本 Canon 間的專利權訴訟，和解金將在 9 月底前分 3 次支付完畢，但在上福全球方面，已在第 2 季全數認列這筆 1.68 億元的和解金損失，不僅吃掉原有第 2 季本業獲利，也導致第 2 季由盈轉虧，並侵蝕第 1 季獲利，上半年上福全球財報也是虧損。

上福全球第 1 季因認收購美國通路商 Katun 的費用及匯兌損失，營收 16.96 億元，毛利率 33.84%，稅後純益 3720 萬元，年減 20%，每股稅後純益 0.42 元，雖然第 2 季通路商 Katun 營運好轉，但第 2 季財報必須全數認到與 Canon 的 1.68 億元和解金損失，拖累第 2 季轉虧，上半年也因此一拖累也呈現虧損。

上福全球與日本 Canon 針對碳粉卡匣專利訴訟發生在 2012 年 3 月 5 日，日本 Canon 對上福全球及關聯企業 Color Imaging Inc. 在美國喬治亞州法院提出碳粉卡匣侵權訴訟。經過 6 年訴訟後，上福全球決定與 Canon 就此訴訟案達成和解，結束長達 6 年多的訴訟程序。

另外，上福全球同意給付 Canon Inc. 550 萬美元和解金，並依相關會計規定及準則處理。另依和解規定，受專利保護等地區，上福將不再銷售爭議產品，預估 1 年內對業務影響金額為 650 萬元。

黃懷德指出，上福全球在今年 1 月剛收購品牌通路商 Katun，營運重心應著重於如何發揮併購 Katun 的綜效及創造集團最大利益，公司決定先完成處理與日本 Canon 的專利權訴訟案，和解金 550 萬美元，此後可全心全意經營 Katun 公司，不必分心在專利訴訟上。