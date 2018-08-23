華研與網易雲合作授權收入提升 全年每股盈餘挑戰9元

華研 (8446) 下午應櫃買中心舉行業績說明會，總經理何燕玲指出，今年整體大型演唱會約 15 場，而與網易雲合作的授權收入，上半年營收將較上半年增加 1 億元，預估下半年持續提升，法人估，華研今年全年每股盈餘約達 9 元。華研上半年營收為 8.5 億元，較去年同期 6.5 億成長 31%，毛利率為 50%，較去年同期 44% 成長 6 個百分點，業外匯兌利益近 4000 萬元，致使稅後淨利 2.49 億元，較去年同期 1.17 億元成長 112.8%，創歷史新高，每股盈餘為 4.58 元，較去年同期 2.17 元大增。



以上半年比重來看，演藝經紀收入為 8.55 億元，占比為 60%，授權收入 3.08 億元，占比約 36%，較去年同期 28% 明顯增加，實體產品營收為 3656 萬元，占比為 4%。



華研自 3 月與網易雲進行合作，網易雲用戶規模約 6900 萬人，為目前中國第四大數位音樂平台，網易雲平台因具備評論及社群功能，近年用戶數持續大幅成長，因此簽約金遠較先前合作對象高，以今年上半年授權收入來看，較去年同期增加 1 億元。法人指出，目前華研與網易雲之授權收入將因新增曲目增加而逐年成長，預估網易雲授權金額將逐年成長 5% 到 10%。



華研受到市場傳出 Ella 將在約滿到期後離開華研，華研今天強調，目前 Ella 還在合約關係內，至於何時到期及續約問題則不回應。