〈每日外資外匯觀點〉美元指數連跌5天 上漲好日子不多了？

美元指數周三連續第 5 天下滑，創 2 月份以來最長的連續跌期。美元指數周四位於 95.2 附近，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略師 Jane Foley 指出，川普就匯率政策的發言內容，令市場擔憂美國的美元政策可能會改變方向。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳新銀行 (ANZ) 分析師 Daniel Hynes 認為，川普對聯準會政策的發言，恰好在傑克遜霍爾央行年會之前，此番發言打擊了美元走勢，並令投資人高度關切。

在美國，負責美元政策的是財政部，而非聯準會，在多年支持強勢美元政策後，Foley 說，市場目前關注川普口頭干預的意圖，是否會延伸到政府部門有意壓低美元價值。

ING 外匯策略師 Viraj Patel 表示，全球投資人關注聯準會主席鮑威爾近期的發言， 是否會採取「美國第一」的貨幣政策方針，若採用葉倫式的「鴿派」作法，先前大跌的新興市場資產或許將有喘息的機會。

聖喬治銀行駐雪梨高級經濟學家 Janu Chan 也表示，聯準會貨幣政策正常化已有一段時間，目前市場關注聯準會的下一步行動，會不會停下升息的腳步？以及何時停下升息的腳步？

藍線期貨 (Blue Line Futures) 總裁 Bill Baruch 表示，儘管美元近幾個月強勢上漲，但上漲的好日子可能已經不多了。