亞系外資看MLCC短缺到明年底 日廠醞釀再漲價1成

被動元件供應短缺到明年趨勢不變，據最新亞系外資報告指出，日本 MLCC 製造商村田製作所 (Murata) 和太陽誘電 (Taiyo Yuden) 明年針對價格可望再調漲 10％；台廠亦將在今年下半年反應價格，MLCC 預計將再掀一波漲價潮，外資估，供需緊俏情況最快要到明年底才會趨緩。

外資法人指出，儘管 MLCC 占不到消費性電子產品成本結構 2-3%，但許多客戶為確保供貨無虞，已與供應商簽訂長約確保供應，反映 MLCC 目前供貨短缺的事實。

報告指出，日系 MLCC 業者村田和太陽誘電明年可能再漲價 10％，供應短缺情況將延續至明年，估台廠今年下半年將再度調漲價格。

不過由於亞洲供應商在去年至今年大幅上調價格，外資法人預估明年會是大部分美國和日本供應商以及部分亞洲供應商的價格上漲。

外資也預估 MLCC 供應將在今年增加 21％、明年也會增加 16％；明年需求預估上漲 10％，但由於缺口過大，預計到 2019 年底，MLCC 才會走向供需平衡的狀態。

目前國際 MLCC 主要大廠除日本村田、太陽誘電外、台廠國巨 (2317-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、信昌電 (6173-TW)、美系廠商 Kemet、韓國大廠 Semco 等。