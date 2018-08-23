貨幣走弱 外債高企 波蘭會成為下一個土耳其嗎？

美土危機持續發酵，里拉歷史性貶值拖累新興市場齊齊捲入貨幣拋售潮。土耳其風暴未歇，市場卻已開始未雨綢繆：下一個會是誰？

先有牛津經濟研究院將烏克蘭列為潛在的遭難對象，後有左翼政府重歸令市場憂心巴西或將接棒。如今，又有人認為波蘭或許才是真正的「土耳其第二」。

金融部落格 Mish Talk 引述 Elliott Wave International 全球研究主管 Murray Gunn 的一封郵件指出，自今年年初開始，波蘭茲羅提兌歐元匯率的穩定期已經過去，隨著雙方關係或將進一步破裂，歐元未來似有繼續走強之勢。

茲羅提兌歐元的匯率走勢圖也暗示着，波蘭或將面臨與土耳其一樣的境遇。

由圖可見，本世紀初至今，茲羅提曾經歷數次劇烈波動：2001 年 5 月至 2004 年 1 月期間貶值 33%；2004 年 1 月至 2008 年 5 月期間上漲 54%；2008 年 5 月至 2009 年 1 月期間則又暴跌 35%。但在 2010 年之後，茲羅提匯率逐漸企穩，不再大起大落，現保持在 4.30 左右的水平。

不過，今年迄今，歐元兌茲羅提已上漲超過 3%。未來走勢如何，歐盟與波蘭的關係始終是一個繞不開的話題。

近年來，波蘭推行的一系列司法改革招致歐盟強烈不滿，雙方矛盾日漸加劇。歐盟批評波蘭的所作所為違背歐洲價值觀，波蘭卻是毫不在乎地一意孤行，繼續改革腳步。

7 月初，波蘭議會通過的一項法律生效，將最高法院法官的退休年齡從 70 歲降至 65 歲。如此一來，波蘭最高法院現任的 72 名法官中約有五分之二將會下台。

歐盟隨後責令波蘭需在一個月內採取相應措施對這一法律進行修改，否則或將與波蘭上演一出「歐洲法院見」。

如若波蘭仍舊「死不悔改」，其作為歐盟成員國的部分權利或將會被歐盟叫停，包括在集體決策中的投票權。

去年 12 月底，波蘭就曾受到過類似的威脅。當時歐盟委員會以波蘭的司法改革「嚴重違反法治原則」為由，史無前例地建議歐盟理事會啟動《里斯本條約》第七條。如若表決通過，波蘭將被剝奪在歐盟的投票權。

事到如今，這通政治上的制裁尚無定論，但雙方一直都在關係破裂的邊緣瘋狂試探。隨著僵局不斷升級，歐盟正在考慮在高達 1.28 兆歐元的 2021 年至 2027 年財政預算案中對不尊重其價值觀的國家進行撥款限制。

考慮到波蘭是歐盟預算的最大受益者，這一計劃或將對波蘭造成巨大打擊。波蘭財政部此前數據顯示，該國 6 月從歐盟資金中獲得 11.7 億歐元；2017 年全年，波蘭則獲得了來自歐盟的 111.4 億歐元 。

歐盟的「援手」推動了波蘭的經濟發展，每年還為該國 GDP 貢獻 1 個百分點的增長。目前，波蘭經濟在歐盟各國中排名第一，去年 GDP 是歐盟平均水平的 4 倍。

儘管如此，波蘭本幣茲羅提的表現仍落後於大多數東歐國家，與歐盟的衝突升級或將令茲羅提進一步走弱，波蘭資產價值危在旦夕。

與此同時，波蘭的外債情況與土耳其一樣糟糕。CEIC 數據顯示，今年 3 月，波蘭外債達到 3921.74 億美元，土耳其則以 4666.57 億美元創下歷史新高。

土耳其的經濟增長主要依靠主權外部債務槓桿來發展經濟。過去 10 年，其美元債務 / GDP 從 33% 上升為 2017 年底的 55%，上升幅度令人震驚。而彭博社指出，波蘭經濟對外債的依賴程度更高，外債相當於其 GDP 的 70%。

不過，與土耳其相比，波蘭無論如何都存在一個優勢：這個國家是歐盟的一員。即使雙方互不待見，歐盟也無法將波蘭踢出聯盟，只能等着波蘭忍無可忍主動申請退歐。

有評論認為，當前的動盪之下，波蘭央行擁有足夠的外匯存底，數額約為 1037 億美元，這一數字未來還存在翻倍的可能。因此，只有規模足夠大的全球性金融危機才能擊倒茲羅提，進而令波蘭崩潰。