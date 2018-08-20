有意援助土耳其？德國搖頭

雖然德國社民黨黨魁 Andrea Nahles 日前宣稱，若有必要，德國可馳援土耳其；但今 (20) 日德國總理梅克爾發言人 Steffen Seibert，對此表達否定態度。

台北時間週一 (20 日) 晚間 6 點 48 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 1.34%，至 6.0981。

根據路透社報導，Seibert 週一於例行記者會中表示，關於援助土耳其一事，未被列入政府議程。

至於土國是否應向國際貨幣基金 (IMF) 尋求援助？Seibert 稱，此事應由土國自行決定，經濟馳援問題，不是德國與土耳其領導人之間的對話重點。

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 週一強調，某些人藉由發動經濟戰，讓里拉陷入匯率危機，欲使土耳其屈服，但「這些人很快就會發現，他們錯了。」

艾爾段並未直接點名發動經濟戰的國家，但他上週曾言，美國總統川普「對全世界發動經濟戰」，其政治陰謀，導致里拉重貶，但「(里拉) 很快就會回升至合理水平」。

為使里拉回穩，土耳其央行將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性。

上述策略使里拉暫時回穩，連升 3 天，一度上漲 2% 至 5.8286 兌 1 美元；不過，美國財政部長梅努欽上週警告，若土國拒絕釋放遭非法拘留的美國牧師，美方將祭出更多制裁，導致里拉兌美元再度走貶。