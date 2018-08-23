「動能投資」的春天到？野村：9月有好兆頭

《彭博社》報導，野村控股的數據顯示，季節性因素，以及稅改帶來的影響，使得 9 月動能股有機會出現強勁反彈。



策略師 Charlie McElligott 在週三 (22 日) 給客戶的報告中寫道，自 1984 年以來，以一年的平均值來看，9 月為操作「動能投資」的平均回報率第 2 高的月份。

在過去幾年，動能股投資在 9 月皆能呈現正向報酬率

McElligott 指出，9 月為 1 季的最後一個月，同時為許多共同基金的年終，為動能股在這個月分表現優異的原因之一。



在 9 月這個時間點，機構型投資者通常會拋售使投資組合損失過多的『輸家』，以避免需在報告中呈現投資組合中有跌幅很大的標的物。此外，機構型投資者可能會購買一些表現良好的『贏家』，以營造出他們眼光很好的樣貌。



動力投資，為購買處於上升趨勢的股票，並出售那些正在下跌的股票，為過去一年中，表現最佳的策略之一。彭博社選擇的美國動能股投資組合，在過去 12 個月中上漲了 8%，大幅優於價值股下跌 12% 的表現。

McElligott 表示，價值股在最近幾週出現了一些反彈的跡象，而這更為了動能股創造出額外「具吸引力的切入點」。

McElligott 則建議，若 9 月呈現的季節性與過去相似，那麼投資者在獲利後該準備出場，因為全球央行的貨幣刺激政策正在減少，可能在年底時，將對市場造成一些負面影響。



他指出，到 10 月下旬時，因聯準會、歐洲央行和日本央行大規模的緊縮活動，我們可能會看到跨資產的波動加劇。