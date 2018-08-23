【異動股】網絡安全板塊表現亮眼 中孚信息(300659-CN)等2股漲停

今早，網絡安全概念股表現亮眼，截至發稿，中孚信息(300659-CN)漲停報19.46元，熙菱信息(300588-CN)漲停報11.7元，中科曙光(603019-CN)漲8.17%報52.3元，格爾軟件(603232-CN)漲7.76%報25.4元，兆日科技(300333-CN)漲5.21%報8.69元，浪潮信息(-000977CN)、二三四五(002195-CN)、任子行(300311-CN)等股漲逾3%。

消息面上，8月21日-22日，網絡安全生態峰會在京召開，以“共建安全防線 共治安全環境 共享安全生態”為主題，圍繞AI技術如何助力保障網絡安全、黑灰產如何聯防共治理、如何利用技術手段保護公民信息安全等話題進行議題演講和交流。“天朗計劃”安全團隊作為阿里巴巴、螞蟻金服旗下最神秘的一支團隊在這次大會上亮相，併就“聯防聯控，生態共治網絡黑灰產”為題，深入探討。

阿里巴巴集團在峰會上宣佈成立數據安全研究院，併聲稱希望這個研究院面向全球，聯合全社會力量，去探索適應新時代的網絡安全全新實踐。

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