新加坡蛋商永續農業今起招股 入場費5350元

新加坡鮮雞蛋生產商永續農業 (8609-HK) 來港上市，今 (23) 日起至下週二 (28 日) 招股，招股價介乎每股港幣 0.4 元至 0.5 元，集資最多港幣 6250 萬元，每手 10000 股，入場費港幣 5350.39 元。

若按招股價中位數港幣 0.45 元定價計算，集資淨額約港幣 2930 萬元。其中 90% 用於擴展集團現有產蛋生產基地的產蛋能力，餘下將用於營運資金及其他一般企業用途。

這次永續農業 IPO，將公開發售及配售共 1.25 億股新股，其中 90% 為國際配售，10% 作公開發售。

永續農業行政總裁馬瓊昨 (22) 日表示，來港上市主要是看好港股的估值及流動性，有計畫將雞蛋出口至香港，故在港上市有利擴展業務。

永續的雞蛋目前主要在新加坡當地銷售，每月銷售量約 300 萬顆隻，另每月有約 12 萬顆雞蛋出口至杜拜。馬瓊指，出口香港暫未有具體時間表。

永續農業 2018 年度收入約 56.9% 來自新鮮雞蛋，43.1% 來自加工雞蛋產品。

永續上市費用約 170 萬元坡幣 (約港幣 1000 萬元)，差不多等於 17 年純利 174.8 萬元坡幣。馬瓊表示，若在當地以銀行貸款形式融資，利息定較上市集資更貴，故傾向上市融資。

永續農業預計 9 月 6 日定價，9 月 7 日上市。獨家保薦人為中州國際融資。