【大行速遞】小米(01810-HK)被5間大行「點穴」了！

港股今早走勢反覆，但中績公布扭虧的小米集團(01810-HK)，今早在「支持者」買進下，股價企硬。該股今早以18.22元開出，高見18.96元化後回落，曾低見18.96元，升幅隨之收窄，現報17.94元，升1.5%。

小米公布上市後首份成績表，第二季業績扭虧，股東應佔溢利為146.5億元(人民幣.下同)，按非國際財務報告準則計量，經調整利潤為21.17億元，按年增長25%。

今年六月底止上半年純利錄76.46億元，去年同期則虧損198.06億元。

小米掌舵人雷軍算是有交付吧。這一份業績，現時贏了股民的掌聲，但證券分析師又怎看。中外資金的證券行，今次都相當一致，就是給小米一夥「不變」的心。

瑞信、摩根大通、麥格理、中銀國際、中金等大行，在評級與目標價方面，全部維持不變。瑞信給予小米中性評級，目標價仍是18.6元；摩根大通與麥格理分別維持對小米增持與跑贏大市、目標價分別為21元與30元。中銀國際與中金一致地維持買入評級，中銀國際給予小米目前價為18.5元，而中金則是22元。





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