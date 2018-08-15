傳中投加入百勝中國爭奪戰 擬美私有化後轉香港上市

據據彭博、路透引述知情人土指出，中投公司將與德弘資本及高瓴資本聯手加入爭購肯德基 (KFC) 及必勝客 (Pizza Hut) 中國營運商百勝中國。收購一旦完成，投資者計劃將目前在美國紐交所上市的百勝中國私有化，其後再重新來港上市。

知情人士指出，中投公司、德弘資本 (DCP Capital) 及高瓴資本組成財團，考慮收購百勝中國，持有百勝中國 4.3% 股權的私募股權公司春華資本，亦考慮持股出路，它可能考慮加入該收購財團。百勝中國內部正作討論，考慮轉到香港上市，因與中國市場更接近、潛在估值較高及時差較少。

截至目前，中投公司、春華資本、高瓴資本、德弘資本、霸菱亞洲、KKR 及百勝中國均未有對收購一事作出回應。

百勝中國 2016 年從百勝餐飲集團分拆出來，其後在紐約上市。截至本週一 (13 日)，百勝中國 (YUMC-US) 股價今年累跌 14.5%，市值現約為 131 億美元 (約港幣 1021.8 億元)，該股在美國時間 14 日 (週二) 收報 35.58 美元 (約港幣 279.3 元)，漲 3.97%。

百勝中國股價

香港《明報》報導，這次並非百勝中國首次傳出來港上市的消息，上一次討論源自 2015 年美國百勝集團宣布分拆旗下百勝中國成獨立公司，當時市傳百勝中國會同時在紐約及香港上市，百勝中國最終在 2016 年 11 月到紐交所掛牌。

而早於 2016 年 3 月，百勝集團宣布出售中國業務 19.9% 時，已有指中投公司及 KKR 組成的財團有意收購百勝中國逾半股權，但最後百勝因其稅務影響而沒有接受。

除了在大陸經營肯德基及必勝客等餐飲品牌，百勝中國更於 2011 年提出私有化當時在港主板掛牌的火鍋店小肥羊，小肥羊最終於 2012 年 2 月除牌。時任百勝中國首席執行官潘偉奇更於 2016 年表示，料每年增開 600 家門店，將小肥羊擴展到全球。

百勝中國最近一季同店銷售跌 1%，但公司表示不會暫緩開設 2 萬家分店的長期計劃。資料顯示，百勝中國直至 6 月已在大陸超過 1200 個城市擁近 8200 家分店。