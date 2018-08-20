趣頭條擬赴美融3億美元 蘋果零售店2023年或超600家

· 趣頭條在美遞交 IPO 招股書：擬融資 3 億美元

全天候科技消息，8 月 17 日，趣頭條正式向美國證券交易委員會遞交 IPO 招股書。趣頭條計劃最大籌資額為 3 億美元，上市地點為那斯達克交易所，股票代碼為「QTT」。據招股書，趣頭條月活用戶 4880 萬，日活用戶 1710 萬，每日每人停留時長 55.6 分鐘。公司處於持續虧損中，2017 年凈虧損 9480 萬元，截至 2018 年 6 月 30 日的前 6 個月凈虧損 5.144 億元。據獵豹大數據發布的 2018 上半年中國 APP 榜單，在資訊類產品中，趣頭條排名僅次於騰訊與字節跳動。

· 馬斯克稱 2.5 萬美元特斯拉或 3 年內問世

華爾街見聞消息，「鋼鐵俠」馬斯克最新一次採訪中表示，他可能會在三年之內造出售價「僅為」2 萬 5 千美元的新版特斯拉電動車。特拉斯價格難以親民的主要障礙在於其規模較小，而通用、福特這樣的大廠擁有「大到荒謬」的規模經濟效應。

· 谷歌計劃發布帶屏幕智能音箱，將在聖誕購物季上市

36 氪消息， Google 計劃推出一款新的智能音箱設備，將在揚聲器的基礎上加上塊屏幕。這批配置了屏幕的音箱將趕着聖誕購物季上市，這也是每年美國智能音箱的銷售旺季。此外，Google 計劃首批發售 300 萬台帶屏音箱。

· 2023 年蘋果全球零售店數量預計突破 600 家

據騰訊科技報導，Loup Ventures 分析師在一份最新的報告中指出，預計到 2023 年，蘋果會在全球範圍內開設 600 家零售店，目前，蘋果的 Apple Store 官方零售店數量為 511 家。

· 央視曝光去哪兒網訂房入住一波三折

每日經濟新聞報導，8 月 19 日央視《每周質量報告》報導稱，消費者張先生春節期間在去哪兒網平台預定澳門喜來登金沙城中心酒店，去哪兒網訂單顯示該消費者預定成功。但實際入住時，張先生髮現酒店前台並沒有其入住資訊。張先生一家在聯繫去哪兒網方面後經多次溝通後方入住，但卻被去哪兒網方面要求第二天退房，而第二天晚上的入住渠道更為奇怪——張先生從一身份未知的第三方手中拿到房卡入住，第三晚訂單則因「泄露訂房渠道」而被取消。

19 日傍晚，去哪兒網方面向《每日經濟新聞》記者回應稱，經調查，是「由於代理商產品問題，客人無法入住」。去哪兒網表示已致歉用戶並且退還最後一晚房費並給予最後一晚房費的補償，共計金額 12948 元，款項已打款至入住人帳戶。

· 58 速運更名「快狗打車」，司機很憤怒

36 氪消息，近日 58 到家旗下短途貨運平台 58 速運品牌升級，並有了新的名稱「快狗打車」，58 速運的微信公眾號也改名為「快狗打車服務號」，「快狗打車」目前主打的依舊是拉貨功能，而並非客運。不過司機們認為新名字一語雙關，拉活時自我介紹變成了罵人。對此，58 速運鄭州分公司負責人表示，改名「快狗」是因為公司高層對品牌更高化、更高發展推出的品牌升級。

· 蘇寧易購發布 818 戰報：拼購訂單 3 天破 1000 萬

環球網消息，8 月 19 日，蘇寧易購發布「818」全程戰報。本次「818」發燒節全渠道訂單量年增率增長 155%，活躍用戶數年增率增長 97%。「818」期間新開業各類門店 899 家，平均每 40 分鐘新開業 1 家網路門店。

· 小米正式官宣 Pocophone F1 手機

據 IT 之家報導，小米手機官方推特正式宣布 Pocophone F1 手機， Poco 品牌已經在印度推出，Pocophone 是小米針對海外市場推出的全新子品牌，而該品牌的首款機型 F1 將於 8 月 22 日在印度新德里發布。

· 傳阿里與多家印度企業談判，加快進軍當地市場

智通財經獲悉，據知情人士透露，阿里巴巴集團日前恢復與多間印度企業談判，以加快進軍印度市場，阿里與多間印度企業的談判屬初步階段，主要包括合資、成立更廣泛協同聯盟，甚至或涉及阿里收購零售實體股份。據傳阿里的潛在合作夥伴清單包括：Reliance Industries，塔塔集團和 Future Retail; 並指出未來幾個月內會宣布其中一位合作方。RIL、Tata 和 Future Retail 均在零售行業有顯著市佔率。

投研觀點

· 58 和貝殼之間，差了鏈家的十幾年積累

格隆匯文章指出，近日在 58 同城第二季財報的電話會議現場，58 集團 CEO 姚勁波在會上毫不掩飾對競爭對手貝殼的敵意，指出貝殼找房幾乎是把鏈家的 APP 改一個名字，從產品上看相似度很高。

今年 5 月 8 日，姚勁波承諾「我們絕不做自營，我們只做平台」。58 指責鏈家」又做運動員又做裁判」，結果自己投資線下仲介我愛我家，變成了線上資訊平台 + 線下仲介的混搭，這和當初 58 指責貝殼」又做運動員又做裁判」的模式幾乎如出一轍。在這裡想說一句，戰術上的勤奮彌補不了基因上的缺陷，端口模式解決不了虛假資訊的頑疾。而真正的戰場 B 端，或許 58 還未抵達。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：