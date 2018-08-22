◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 駿熠電 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 天剛 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 海灣 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 緯軟 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 美桀 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 華容 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 艾華 亞都 興采 力新 國泰5Y+新興債 松崗 東凌-KY 世德 恩得利 國泰1-5Y高收債 蜜望實 明揚 泰茂 李洲 富邦全球投等債 英格爾 綠河-KY 宏易 凱柏實業 富邦全球高收債 鼎創達 欣泰 至興 遠昇 國泰中國政金債5+ 全銓 長佳 及成 富邦中政債0-1 瑞穎 和進 富邦A級公司債 大恭 耀勝 合世 永純 倚強 易威 致振 錦明 穆拉德 康聯訊 鑫創 智擎 威潤 廣寰科 南璋 創威 點晶 信立 唐榮 建舜電 勝昱 晉椿 泰谷 捷邦 世豐 典範 宏佳騰 久陽 長天 世德 強新 益通 精確 松和 振維 宏易 坤悅 鴻翊 瀧澤科 恩得利 迎輝 唐鋒 謚源 欣厚-KY 磐亞 李洲 兆遠 大立 及成 太欣 美琪瑪 耀勝 系統電 長盛 倚強 世紀 榮群 至寶電 華容 天宇 宇環 建榮 強新 點晶 立衛 新零售 幸康 天揚 凱衛 泰谷 鈺創 力新 尚立 佳總 恩得利 哲固 合正 李洲 迎輝 寶聯通 凱柏實業 重鳥鵬 凱鈺 遠昇 東林 德宏 及成 光頡 合邦 和進 新鉅科 萬旭 耀勝 廣穎 驊宏資 倚強 晶達 久正 錦明 杰力 上揚 千如 合正 全譜 鑫創 金利 易通展 廣寰科 寶聯通 安鈦克 點晶 凱鈺 元隆 建舜電 合邦 沛亨 泰谷 業強 九暘 尚立 訊達 凱碩 上詮 撼訊 全達 典範 信昌電 奧斯特 光燿科 上揚 保銳 長天 全譜 越峰 益通 易通展 英格爾 環天科 迅德 士開 振維 大中 昇益 鴻翊 倉和 志嘉 迎輝 光菱 富裔 磐儀 蜜望實 正德 富晶通 星雲 燦星旅 艾恩特 森田 富驛-KY 鑫科 鑫龍騰 劍湖山 欣厚-KY 三圓 德記 兆遠 昇益 泰偉 譜瑞-KY 雙喜 華義 太欣 力泰 昇華 系統電 理銘 得利影 世紀 惠普 鼎創達 華容 中連貨 花王 建榮 安心 邦泰 立衛 富驛-KY 天揚 雅茗-KY 鈺創 易飛網 佳總 亞都 協益 滿心 合正 東凌-KY 慕康生醫 紅馬-KY 寶聯通 德記 凱鈺 大展證 德宏 誠品生活 凱崴 得利影 合邦 時報 萬旭 琉園 驊宏資 旭然 華電網 捷必勝-KY 久正 明揚 安碁 紅木-KY 立敦 鉅邁 海韻電 綠河-KY 晉泰 霹靂 上揚 欣雄 全譜 欣泰 高僑 大汽電 易通展 久元 安鈦克 胡連 元隆 沛亨 崴強 倉和 九暘 凱碩 全達 能率網通 伍豐 奧斯特 保銳 大億金茂 越峰 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 陸海 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 華義 鈊象 昇華 智冠 得利影 橘子 大甲 大車隊 旭然 鼎創達 新潤 金益鼎 花王 北基 邦泰