美股盤前─指數期貨盤前整理 關注川普政治危機與貿易

盤前交易中，美國指數期貨進行整理。投資人關注政治面與貿易爭議。

週二，川普總統的前競選主任 Paul Manafort 遭判有罪，且多達八項金融罪名。一小時內，川普的前律師 Michael Cohen 亦對多項指控認罪，包括違反競選財務法及逃稅。

Cohen 說，他是依照一位競選人的指示行事。

分析師警告，此一發展可能讓白宮成焦點，並創傷市場信心。

美國與中國的貿易戰週三來到了轉折點，雙方將在華盛頓會晤，可望減緩貿易緊張。

但川普總統說，他對談判，期望不高。

股市方面，S&P 500 由 2009 年 3 月開始的多頭市場至週三已達 3453 天，創美國史上最長多頭市場期間。

在大衰退期間，S&P 500 下跌至 666.79 點低點，週二，則上漲到了 2873.23，創新歷史高點。

2018 年以來，S&P 500 上漲 7.1%。同一期間，Nasdaq 上漲近 14%。道瓊則僅上漲 4.5%。

歐洲股市於早場交易中，少有變動。亞洲股市今日收盤錯綜。

經濟消息方面，台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布 8 月會議記錄。投資人將據以研判 Fed 對貿易爭議的反應，及利率走勢。

台北時間 22:00 美國將公布 7 月成屋銷售。