〈複委託投資熱〉下半年留意五大不確定性 可參考三種投資策略

今年上半年複委託成交金額已突破 1 兆元關卡，年增幅高達 30%，進入 2018 年下半場後，國泰證指出，投資人應留意國際 5 大不確定政經情勢，包括貿易戰和美元走勢、油價、歐洲央行動態、日本自民黨選舉和巴西總統大選等，積極投資人、穩健投資人和保守投資人可留意 3 種不同的操作建議。

國泰證指出，展望下半年有幾個關鍵因素值得投資人留意與觀察，首先，美國總統川普丟出的貿易戰議題，使美元匯率動態成為影響下半年新興市場資本市場波動的重要因素。

再者，油價走勢關係著美國聯準會 (Fed) 升息的力道強弱；而歐洲央行 (ECB) 擬結束購債、日本自民黨總裁選舉和巴西總統大選等，也是影響全球市場重要的觀察重點。

由於升息是兩面刃，不僅代表經濟復甦，資金成本也會同步上升，緩升息有利風險性資產發展，若轉向急升政策，市場波動恐更加劇烈。

商品的投資配置方面，國泰證提供積極投資人不妨參考 ETF 搭配產業龍頭個股，並輔以固定收益商品三分之一比重，個股主要做為攻擊策略，ETF 則建議新興產業和大盤指數為主。

穩健投資人可將 ETF 及固定收益商品進行各一半比重配置，以熱門產業型 ETF 搭配投資等級債券，再以低比重高收益債做完整組合，具備攻守兼具效益；保守投資人則可以投資等級以上的固定收益商品為主。