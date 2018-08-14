華夏Q2每股賺0.76元身居台聚集團領頭羊 台達化EPS 0.59元轉骨成功

台聚集團四檔個股第二季財報出爐，PVC(聚氯乙烯)華夏 (1305) 第二季每股盈餘 0.76 元，拔得頭籌，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)台達化 (1309)0.59 元居次，EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯)/PE(聚乙烯) 的台聚 (1304)、亞聚(1308) 承受乙烯成本高漲到 1300 美元，單季每股稅後盈餘分別為 0.26 元、0.14 元。第二季印度 DCW 年產能 12.8 萬噸 PVC 工廠因 VCM(氯乙烯單體)短缺問題進行年度歲修，產能減少下，亞洲報價維持 900 美元之上，讓華夏第二季營運得以延續第一季表現，單季營收 36.78 億元，稅後淨利 3.82 億元，季減率 3 成，每股稅後盈餘 0.76 元，上半年稅後淨利 9.24 億元，年增率 47%，每股稅後盈餘 1.82 元，挾著上半年獲利財報利多，今 (14) 日華夏開高走高，漲幅逾 4%，突破 29.05 元月線反壓。



台達化為今年台聚集團營運「轉骨」有成的個股，儘管第二季 ABS 報價稍微回跌到 2 千美元，主要原料丙烯腈、SM 均呈現走高的格局，讓報價有撐，加上縮短 SM 庫存天數，避免原料高檔回跌的跌價損失，第二季稅後盈餘 1.92 億元，與前一季持平，每股盈餘 0.59 元，合計上半年稅後盈餘 3.82 億元，年增率 13.5 倍，每股稅後盈餘 1.17 元，今日股價漲幅逾 3%，來到 15.05 元。



台聚、亞聚原料乙烯占了成本達 9 成，去年以來就承受高價乙烯壓力，台聚第二季稅後盈餘 2.79 億元，每股盈餘 0.26 元，上半年稅後盈餘 5.27 億元，與去年同期持平，每股稅後盈餘 0.49 元；亞聚第二季稅後盈餘 7857 萬元，季減率 5%，每股盈餘 0.14 元，上半年稅後盈餘 1.61 億元，年減率 5 成，每股稅後盈餘 0.29 元。