華夏Q2財報優預期 下半年PVC行情有撐需求看俏

華夏 (1305-TW) 第 2 季財報亮眼，每股賺 0.76 元，優於市場預期，上半年市場庫存去化順利，下半年 PVC 回補行情看俏，繼昨日一舉突破所有短天期均線後，今 (15) 日股價逆勢走強，盤中以超過 2.6％的漲幅，傲視塑化族群。

市場原先預期，華夏第 2 季受制 PVC 利差空間季減，加上印度市場進口需求可能縮減等因素，每股稅後純益可能較首季的 1.1 元回落、預期僅為 0.5 元，不過，華夏日前公布第 2 季財報，由於印度年產能 12.8 萬噸的 PVC 廠進行年度歲修，市場供給減少，報價趨堅挺，帶動 PVC 利差空間維持，使華夏第 2 季獲利表現優於預期。

展望下半年，法人認為，上半年市場庫存去化順利，下半年行情可望獲支撐，加上美國需求持續好轉，有助下半年 PVC 產品營運動能。

華夏今年追求產能極大化，將維持 PVC 與 VCM 全能生產，今年目標為 VCM 產銷達 45 萬噸、PVC 產銷達 40 萬噸，產銷量再挑戰新高。

華夏第 2 季單季營收 36.78 億元，年增 1.52%，毛利率 21.74%，年增 5.12 個百分點，營益率 14.22%，年增 5.62 個百分點；稅後純益 3.83 億元，年增 51.84%，每股稅後純益 0.76 元。

若投資人看好華夏後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：華夏群益 7B 購 01(079431-TW)、華夏台新 7B 購 01(079345-TW)、華夏元大 7B 購 01(078899-TW) 等。

華夏相關權證。資料來源：鉅亨網整理



