美國國債達21.21兆美元 債主都是誰？

美國國家債務金額龐大，而且還不斷增加。到底是誰持有這麼龐大的債權？簡言之，是美國民眾。

根據美國財政部最新訊息顯示，約有 70% 的國債係由美國政府，機構投資人與聯準會 (Fed) 所持有。外國政府與團體持有比例略低於 30%。

6 月底，美國國債上升到了 21.21 兆美元高點，較去年同期上升 6.9%。

美國機構 -- 如私人與政府退休基金 -- 及散戶投資人為最大債權人。他們持有 6.89 兆美元債券，還吸納了過去一年增加債務中的約五分之四。

外國人 -- 以中國與日本為主 -- 持有 6.21 兆美元債券。自 2015 年以來，這兩個國家便開始削減持有的債權，仍分別仍持有逾 1 兆美元的美國債券。

中國政府或中國投資人持有的美國債券可能更多，他們係透過其他國家地區的機構購買，如香港，盧森堡或開曼群島，這些地區都是逃稅者的避風港。

值得一提的是 ，由於與美國緊張關係惡化，俄羅斯將持有的美國債券由 2013 年中高點 1530 億美元大幅削減到了僅 150 億美元。

目前為止，儘管貿易爭議持續，却少有證據顯示，其他國家會跟進，對美國展開反擊。許多國家需要美國債券，做為停放儲金的避風港。

美國政府亦持有 5.73 兆美元債券，大多係透過社會安全基金與聯邦退休斯基金持有。

聯準會 (Fed) 持有 2.38 兆美元債券，自 2017 年 6 月以來，削減了 850 億美元。

自大衰退以來，Fed 大量買進債券，以降低利率並挹注資金進入經濟體系。由於經濟好轉，Fed 自去年開始，賣出部份債券。