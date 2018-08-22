閱文5天跌掉一個新麗傳媒 《如懿傳》開播能否扳回一城？

高調下嫁騰訊 (0700-HK) 旗下閱文集團 (0772-HK) 的新麗傳媒，其出品的年度宮廷大劇《如懿傳》8 月 20 日終於在騰訊視頻正式開播，而另一部宮鬥劇《延禧攻略》也正在愛奇藝熱播中，市場關注這兩齣宮鬥劇最後誰稱王。

事實上，《如懿傳》早在 2017 年 5 月就已殺青，今年 8 月 20 日才正式開播，和《如懿傳》一樣歷經波折，新麗傳媒 5 年內 3 次 IPO 未果，競爭對手一一借殼上市或直接 IPO 進入資本市場，新麗傳媒最後只能在《如懿傳》上映前夕，被閱文收購投入騰訊懷抱。

先不問高達 155 億元的收購價值不值得，自 8 月 13 日閱文公告收購新麗傳媒翌日，閱文股價一開盤就暴跌，截至《如懿傳》開播當天 (8 月 20 日)，短短 5 天，股價從港幣 63.1 元跌至 49.5 元，市值發近港幣 150 億元，相當於「跌掉一個新麗傳媒」

今年 3 月，光線傳媒 (300251-CN) 曾將持有新麗傳媒 27.6% 的股權出售給騰訊。若按當時成交價格計算，新麗傳媒估值約為 120 億元。僅僅 5 個月後，閱文集團就將估值提升至 155 億元，溢價 30%。考慮到影視公司難於在 A 股上市，同時隨著去槓桿進行、併購重組類事件急遽減少，閱文集團能否以更低價拿到新麗傳媒股權，成為市場關注的焦點。

若以 8 月 13 日收購案公佈時 A 股影視公司做橫向比較，新麗傳媒 155 億元估值已超過絕大多數上市公司市值，僅排在萬達電影 (002739-CN)(609 億元)、光線傳媒 (267 億元)、中國電影 (600977-CN)(253 億元)、華策影視 (300133-CN)(167 億元) 及華誼兄弟 (300027-CN)(161 億元) 之後。曾因投資《戰狼 2》、《芳華》、《我不是藥神》等爆紅的北京文化 (000802-CN)，市值僅為新麗傳媒一半。

新麗傳媒於 2012 年進入 IPO 初審，由於二股東移民將股權轉讓給光線傳媒，2014 年 1 月被迫終止；2015 年 11 月再度 IPO，後於 2017 年 5 月終止。最近一次公司 IPO 是在 2017 年 6 月，2018 年 3 月終止申請。正是在第三次 IPO 終止前，光線傳媒將持有的股份轉讓給騰訊，獲利近 23 億元退出。

不過，閱文也留了一手，關於此次收購，閱文集團和新麗傳媒設置了業績對賭條款。新麗傳媒股東承諾，公司在 2018 年、2019 年、2020 年的淨利潤將不低於 5 億、7 億及 9 億元，共計 21 億元。若新麗傳媒完成業績承諾，閱文集團將以 50% 現金加 50% 新股，分期 3 年向新麗傳媒管理層支付對價 102.1 億元。

公開資料顯示，自 2014 至 2016 年新麗傳媒營收分別為人民幣 7.45 億元、6.56 億元和 6.55 億元，歸母淨利潤則為人民幣 1.29 億元、8657.34 萬元和 9075.51 萬元。同時，新麗傳媒還面臨不小的資金壓力。資料顯示，2015 至 2017 年，新麗傳媒的資產負債率分別為 52.31%、61.13% 和 70%。

在此背景下，3 年實現 21 億元淨利潤，對新麗傳媒來說，難度可想而知。

至於《如懿傳》是否賺大錢？據新麗傳媒公佈的招股書顯示，周迅、霍建華片酬分別為人民幣 5350 萬元、5072 萬元，雖未達到媒體爆料的「1.5 億元」，仍然讓外界感到震驚。

《如懿傳》上映後，閱文集團昨 (21) 日展開報復性反彈 9.09%，在資本市場已著手修正估值後，《如懿傳》能否收復江山，看官們且拭目以待。今 (22) 日，閱文股價開低走高，截至發稿，報港幣 54.6 元，上漲 1.111%。