閱文上半年賺1.39倍勝預期 砸155億向騰訊收購新麗傳媒

閱文集團 (0772-HK) 公布截至今年 6 月底止中期業績，期內收入為人民幣 22.83 億元，年增 18.64%，純利年增 1.39 倍，至人民幣 5.06 億元，每股盈餘 0.58 元分；不派中期息。

該公司同時宣佈以總代價人民幣 155 億元，向騰訊 (0700-HK) 收購影視製作公司新麗傳媒。騰訊今年 3 月才收購新麗傳媒股權，當時估值人民幣 120 元，不到半年時間即轉售予閱文，估值急增接近 3 成。

閱文公告披露，騰訊目前持有的新麗優先股，倘全部換股相當於公司約 44% 股權，曹華益及曲雅倩各持 34% 及 15.3%，其餘約 6.7% 股權由管理層持有。

根據交易條款，閱文將向騰訊發行新股進行收購，並向其餘股東以現金及新股各佔一半方式支付作價，分別涉資約人民幣 52.9 億及 102.1 億元。代價股份將按每股港幣 80 元發行，較昨 (13) 日收盤價港幣 67 元溢價 19.4%，集團最多配發 1.54 億新股，佔擴大股本約 14.52%。

閱文集團股價

新麗傳媒去年稅後純利為人民幣 3.77 億元，年增 133%，以這次收購作價計，本益比逾 40 倍。

據新浪財經專欄分析，雖然在今年年初光線傳媒出售新麗傳媒股份給騰訊的時候，就有傳言稱騰訊將會完全接手新麗傳媒，但是沒想到騰訊不是自己親自下手，而是委託自己的全資子公司閱文集團來購買。

新麗傳媒近年生產了許多優質的作品，比如電視劇《虎媽貓爸》《我的前半生》，電影《悟空傳》《羞羞的鐵拳》《妖貓傳》等，是國內公認的創作型公司。如今賣給閱文，也相當於曲線上市，對於多年飽受 IPO 折磨的新麗來說也不失為一個不錯的結局。

值得注意的是，據新麗傳媒 IPO 資料顯示，2016 年底起賬上貨幣資金僅為人民幣 2.78 億元。根據上一次公佈的資料顯示，新麗傳媒的資產負債率為 70%，而這一資料在 2016 年和 2015 年分別 61.13% 和 52.31%。

此外，由於《如懿傳》遲遲不能播出，其投資總金額傳言達到人民幣 3 億元，不能播出就意味著遲遲無法收回成本，資金鏈緊繃，如今投入到閱文集團和騰訊的懷抱裡，資金問題便可迎刃而解。因此這筆交易總體上來看是雙贏的，閱文可以增強自己的製作能力，新麗既可以獲得優質的 IP 資源，也可以解決錢的問題。

閱文昨日公布上半年業績，期內收入增長 18.6% 至人民幣 22.83 億元，毛利率微升 2.4 個百分至 52.4%，純利人民幣 5.06 億元，年增 138.6%；每股盈餘為人民幣 0.58 元，勝市場預期。

截至 6 月底，閱文的平均月活躍用戶年增 11.3% 至 2.14 億人次，惟平均月付費用戶則跌 7.0% 至 1070 萬人次，付費比率也按年下降 6.0%。

期內，在線閱讀貢獻了閱文營收的 81.1%。其中，來自閱文自有平台產品的收入增長 22.6% 達人民幣 10.68 億元，佔比升至 46.8%；來自騰訊產品自營渠道的收入則減少 8.5%，佔比將至 21.9%；來自第三方平台的收入增長 30.8%。

閱文平台於期內共上有 730 萬位作家，作品總數達到 1070 萬部，其中包括來自自有平台的 1020 萬部原創文學作品、來自第三方在線平台的 34 萬部作品以及 17 萬部電子書。平台新增字數達到了 217 億。

另外，來自版權運營的收入按年大幅增長 103.6%，來自紙質圖書的銷售收入則減少 19.2%。

