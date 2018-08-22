吉利汽車(00175-HK)有信心全年銷量超越158萬部的目標

路透香港8月22日 - 中國民營汽車生產商--吉利汽車(00175-HK)周三宣布，上半年凈利同比增長54%，與此前發布盈利預喜的預算大致相符，增長主要因高利潤車型占比較高，及經濟規模提升帶動毛利率上升。

截至6月底止半年，吉利汽車的凈利為66.7億元(人民幣.下同)，去年同期為43.4億元；每股盈利0.7433元，去年同期為0.4877元；不派發中期股息。

吉利汽車上半年合共銷售76.663萬部汽車，按年升44%。公司在業績報告中稱，市場對公司本年度余下時間即將推出的新款車型反應良好，管理團隊極有信心完成並有望超越全年158萬部的銷量目標，並重申力爭在2020年或之前達到200萬部總銷量的目標。

對於中美近期因貿易摩擦出現不確定性、人民幣兌美元貶值及中國乘用車市場需求增長放緩等挑戰，吉利汽車表示，公司過去數年已適時轉型，應已使其作好充分準備應對該等挑戰。此外，公司甚少依賴進口組件及出口銷售，故此目前貿易糾紛對其營運的影響應該微不足道。

在新能源汽車方面，吉利表示這將成為公司新產品的投放重點。在今年余下時間，公司將為其大部分主要產品線增添新能源版本車型，以大幅度提升新能源汽車的銷量比例。而公司在2015年開始實施的為期五年的新能源汽車戰略＂藍色吉利行動＂，旨在確保公司總銷量在2020年前達到高達90%來自新能源汽車的目標。





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