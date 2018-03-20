騰訊金雞「閱文」獲利飆增14倍 有意回A股

騰訊旗下閱文集團去年淨利大升 14 倍 5.6 億元（人民幣，下同），集團聯席首席執行官梁曉東表示，正在觀望中國中國存託憑證（CDR）的發展，不排除跟隨互聯網公司回歸 A 股。

閱文 2014、2015 年連兩年虧損，2016 年僅賺 3，036 萬元人民幣，凸顯去年盈利大增得來不易。梁曉東指出，前年進行大量基礎工作，統一技術、付費、內容營運等，提高效率，利潤率隨之上升，去年經營盈利率由 1.3% 升至 12.5%。

每經網報導，梁曉東表示，公司目前沒有收到關於回歸 A 股的邀請，也沒有討論過這個問題，但會關注網路巨頭，不排除跟隨他們的步伐。對於估值高的問題，他表示閱文有領先優勢，還有很大潛力。

閱文集團成立於 2015 年 3 月，由騰訊文學與原盛大文學整合而成，是引領行業正版數字閱讀平台和文學 IP 培育平台，閱文集團旗下擁有中文數字閱讀強大的內容品牌矩陣。包括創世中文網、起點中文網、起點國際等。

梁曉東表示，股東騰訊是集團最重要的合作夥伴，未來也將繼續在其平台發布內容，也將會與騰訊合作推出動畫、影視等，騰訊入股其他傳媒集團，也將有助提升協同效應。

新浪財經報導，公告顯示，目前在線付費閱讀占閱文整體收入 84%，並保持快速增長。去年月活躍用戶按年增長 12.7% 至 1.9 億人，付費比例提升至 5.8%。但公司管理層表示，其他同行未來同樣將加大這方面業務發展的力度。